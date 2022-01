Decidir, elegir, ponderar.

Hay una docena de palabras que aparecen en el eje de casi todos los discursos políticos.

Son como un bálsamo de Fierabrás que remedia cualquier defecto de ideas; el énfasis de su entonación, la pausa dramática quieren remarcar su contundencia argumental. Están llamadas a cerrar cualquier discusión, a conjurar cualquier opinión discrepante. ‘Decidir’ es una de ellas. El problema es que se presenta la acción como algo evidente y, por tanto, liberado de cualquier necesidad de demostración. Defiendo los procesos de simplificación; hay complejidades y matices que solamente tienen sentido en contextos comunicativos de especialistas; fuera de ellos son un estorbo que aleja a los saberes de su función social. Pero este tipo de operación es muy delicado: solo conociendo la estructura de un edificio identificamos lo que puede retirarse sin peligro. Son inaceptables simplificaciones irreflexivas que suprimen elementos necesarios para que los conceptos y las palabras cumplan su función de manera solvente.

‘Decidir’. Propongo que busquemos algún verbo que asociemos con este; que consideremos muy próximo o equivalente. Si observamos las expresiones cotidianas encontraremos ‘elegir’. En muchos casos ‘elegir mediante votación’. Estas pasarelas de significado son las que convierten el pretendido ‘derecho a decidir’ en ‘derecho a elegir mediante referéndum’. En un contexto relajado podemos seguir manteniendo cierta equivalencia, pero si se trata de un discurso con consecuencias significativas es una identificación que debemos evitar.

‘Elegir’. En sentido estricto supone descartar. Entre varias opciones nos quedamos con una; se plantea como alternativa entre posibilidades que se prefieren o descartan íntegras: la preferencia por una supone el sacrificio de las otras.

‘Ponderar’. Estamos ante un caso de ‘falso desconocido’. Me explico, aunque en esta forma más latina el verbo no está en el léxico común, es sin embargo frecuente bajo su aspecto castellanizado: ‘pesar’. Más exactamente en su forma ‘sopesar’. La imagen clásica del juicio se presenta como una balanza en la que se pesa el valor social y moral de las posiciones. Aunque forma parte de la misma familia de significado que elegir, la diferencia fundamental es que la ponderación admite mezcla entre las distintas opciones. Se parece a una receta de cocina como la de la mayonesa, en la que mi preferencia por el aceite de girasol no me obliga a descartar el de oliva, sino que puedo mezclarlo con distintas variedades y en distinta proporción.

La mayor parte de las decisiones en cuestiones complejas se resuelven mejor mediante ponderación que mediante elección. Es más, plantear una elección cuando lo que procede es ponderación supone un falseamiento del análisis y una toma de decisiones seguramente errónea; una simplificación ilegítima de una cuestión polifacética que se reduce a bidimensional. Es la gran limitación del referéndum como mecanismo político: en puridad debe limitarse a aceptar o rechazar una decisión tomada por otro, en la que seguramente habrá realizado una ponderación; con este enfoque la pregunta sería realmente binaria (acepto todo-rechazo todo) y tendría sentido plantearla como elección. En otro caso es inadecuado.

La mayor parte de las decisiones no obvias contienen conflictos de valores, de bienes protegidos; lo vemos con las relativas a la enfermedad pandémica que nos asola. Pero tendemos a plantearlos como elección (la preferencia de uno supone el sacrificio de los otros) cuando la estrategia más ajustada a la naturaleza de estos conflictos sería la ponderación. Lemas inexactos como "la salud es lo primero" son fundamento deficiente para la toma de decisiones, porque no hay una elección (salud sí-salud no) sino una ponderación: qué entendemos por salud, la salud de quiénes... en qué dosis protegemos un tipo de salud frente a otro, a un colectivo frente a otro…

El aprendizaje de casi cualquier materia desarrolla nuestra capacidad para gestionar conflictos mediante ponderación y para identificar en qué situaciones no cabe elegir sino ponderar, mezclar opciones. Debemos orientar nuestro esfuerzo de aprendizaje a afrontar los conflictos de valores; hoy tendemos a su evitación falseando el peso moral de algunos y convirtiendo la ponderación en una elección predeterminada.