Cartas al director de HERALDO: Respuesta... que siga esperando

Respuesta... que siga esperando

Paciente operada de cáncer de mama en enero de 2018.

Recibió quimioterapia y radioterapia además de continuar con medicación, con sus reacciones adversas, que sigue al pie de la letra. Trabaja y cumple con su profesión, pero la procesión va por dentro. Cada seis meses y hasta el lustro deben de hacerle un seguimiento para ver si la afección avanza o se mantiene bajo control. Depende del Servicio de Proceso de Mama del Miguel Servet, al que te envían tras haber pasado por Oncología de Mama. La última revisión tenía que haber sido, como muy tarde, en octubre del año pasado y, de momento, nada... Tras reiterados escritos a Atención al Paciente, le indican que siga aguardando. Está en la lista de espera. Lamentablemente, la usuaria no se siente arropada ni atendida por el sistema sanitario, que, al parecer, trata su caso como ‘no oncológico’. Y lo cierto es que estamos ante una enfermedad tan grave que si no es cogida a tiempo podría derivar en la pérdida de la vida. El servicio de Oncología Médica, cuyo jefe es don Antón Torres, depende de la Dirección del Miguel Servet. Funcionaba bien hasta antes de la pandemia. Ahora tiene el mismo número de trabajadores que hace dos años y, sin embargo, la afectada lleva cuatro meses de retraso con la angustia que puede ocasionar la zozobra de saber si se está evolucionando bien o mal. La respuesta: siga esperando. Siempre pensé que el sistema sanitario español era de los mejores. Los especialistas son buenos, pero ¿y estas demoras? ¿Falta personal? ¿Ha aumentado de repente el número de cánceres mamarios? ¿Podrían dar alguna información al respecto? Si necesitan especialistas, contrátenlos, porque haberlos los hay, e incluso muchos tienen que emigrar a Alemania o Inglaterra porque aquí no tienen trabajo.

M.ª Teresa García Roigé. ZARAGOZA

Pueblos sin cobertura

He oído decir a un político que para la España abandonada –me niego a decir vaciada– es importante que llegue el 5G. ¡Venga ya el 5G!, si hay pueblos como el mío, Moros, donde en la mayor parte del pueblo no hay ni media línea de cobertura. Vamos, que si me pasa algo no se enteran hasta la semana. Y lo más gracioso es que hace casi tres años colocaron una antena para mejorar la cobertura, pero ahí está, sin conectar, buena solo para poner nidos. Me parece muy bien que se quiera poner el 5G y el 6G si es necesario, pero que no se olviden de los pequeños pueblos, que también existen.

Óscar Aznar Palacín. ZARAGOZA

De las palabras a los hechos

Señores y señoras políticos de Aragón, desde Morata de Jalón, comarca de Valdejalón, me dirijo a ustedes con la intención de hacerles caer en la cuenta de la gran diferencia que hay entre lo que promulgan y lo que hacen. Me refiero al Plan del Mayor. He leído la introducción, ahí donde habla de unos "servicios públicos robustos", así en negrita. Y yo pensando que llevamos desde el 1 de noviembre sin personal en el servicio social de este ayuntamiento. No se ha cubierto la baja de la trabajadora social, y eso que en los últimos meses de 2021 han llegado a nuestra población personas vulnerables que necesitan de esos servicios públicos robustos. Añadamos a las personas mayores dependientes que viven en sus casas a la espera de una plaza en la residencia que está siendo planificada por el Ayuntamiento con un modelo pionero de gestión (que no sabemos por qué a ustedes no les gusta, a lo mejor porque no ha sido idea suya). Las personas mayores de nuestro pueblo no pueden necesitar ayuda los días de fiesta, porque no hay servicio a domicilio; ni puede tener descanso el cuidador ni pueden solicitar que les hagan la compra o cualquier otro servicio que necesiten si se contagian de covid. El Ayuntamiento tiene una lista de voluntarios que se gestó en la primera ola de pandemia, porque los servicios sociales, dependientes de la comarca, no están ni se les espera. ¿Dónde están esos "recursos necesarios para que nadie quede atrás", para "sentirnos orgullosos de nuestros mayores"? Solo hace falta que tengamos en cuenta sus necesidades reales, que gestionemos con honradez y eficacia unos servicios sociales que están sobrecargados de trabajo, que se cubran las bajas del personal, que se planifiquen de forma equitativa, transparente y justa los recursos. Por favor, señoras y señores políticos, nuestros mayores no viven bien gracias a sus bonitas palabras, viven gracias a la solidaridad de la población que no puede permitir que los servicios sociales a los que tienen derecho se desmantelen de nuestros pueblos y comarcas. Sentimos que están desmantelando nuestros pueblos haciendo que también los mayores se vayan a su inhumana ciudad, abandonando su hogar, perdiendo derechos y dignidad. No queremos perder servicios que nos hagan vaciar de humanidad nuestras comarcas y pueblos. Solicitamos que cubran las bajas para atender las demandas de Morata de Jalón y de Valdejalón; que agilicen plazos para conceder grados de dependencia, seguimiento de casos de vulnerabilidad, etc.; que ayuden a este ayuntamiento a llevar a efecto la residencia con gestión de servicios externos. Y no se olviden de que están para recorrer el camino de las palabras a los hechos.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

¿Cuál es el valor de un pueblo?

He heredado la casa natal de mi madre en un pueblo de la Jacetania y, como necesita algunos arreglos, he recurrido, sin éxito, a diversos gremios: los albañiles, tras ver el trabajo, tardan meses o no envían el presupuesto; el fontanero, que ya verá cuándo puede hacerlo, que no llega; el carpintero dice directamente que tiene más trabajo del que puede hacer… Estos profesionales son mayores y se han quedado solos porque a los jóvenes de la zona no les interesan estos oficios, con lo que esta actividad económica se irá apagando. Las administraciones deberían poner en marcha proyectos eficaces para que estas pequeñas empresas o autónomos cuenten con un relevo cuando llegue la jubilación de su titular, adoptando las medidas normativas y facilitando los medios para que el trabajo en las zonas rurales resulte atractivo, especialmente en aquellas zonas en las que este sea viable económicamente. Está en juego el futuro de las zonas rurales y del resto de Aragón. Las administraciones deberían anteponer la utilidad social, cultural, geográfica, etc., a la rentabilidad económica, porque, ¿cuál es el valor de un pueblo? Con la despoblación de nuestras zonas rurales ocurre lo mismo que con el cambio climático, es evidente que está progresando, pero los gobiernos no lo consideran prioritario. No sé si estaré para ver el mapa de Aragón dentro de treinta años, pero creo que no me va a gustar.

Patricio González Ortiz. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es