La pandemia, los políticos y los jueces.

En uno de los muchos volantazos políticos de estos dos años, el Gobierno dejó en manos de las comunidades autónomas la gestión de la lucha contra la pandemia.

Casi de un día para otro, desaparecieron de nuestras vidas el mando único, la doctrina de los expertos y las charlas más o menos didácticas del doctor Simón. Parecía que ese lugar lo ocuparía una normativa que garantizara la toma de decisiones excepcionales en un marco de seguridad jurídica. Pero no fue así. La gestión del Covid se parceló, y las decisiones de cada presidente quedaron sujetas, inexorablemente, al visto bueno de los jueces.

Era inevitable que pasara lo que ha pasado. Que los tribunales, al contrario de lo que se les ha reprochado, no se guiaran por criterios políticos. Cuando los gobiernos de Javier Lambán, Ximo Puig o Íñigo Urkullu reciben varapalos de los jueces no es que haya un malvado contubernio de togas, es que la ley se aplica, aunque eso signifique torcer los designios de los gobernantes. Los presidentes afectados por sentencias desfavorables, como las que están dando la razón a los sanitarios que no dispusieron de equipos de protección al inicio de la pandemia, deberían pedir explicaciones al Gobierno de la nación y a los diputados que han sido incapaces de articular un marco jurídico que les amparara. Profesora titular de derecho constitucional e la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz Royo expresaba el pasado 31 de diciembre en HERALDO su preocupación por las consecuencias que la gestión de la pandemia en el ámbito de los derechos fundamentales y criticaba la "dejación de funciones del Congreso de los Diputados" y que sigamos sin un "marco jurídico claro al respecto". No se trata, concluía, de las medidas que se han adoptado, sino de cómo se han adoptado. En un Estado de derecho, las formas son fundamentales. Es otra de las lecciones, y no menor, que deberíamos aprender de la pandemia. Sería lamentable que cuando termine la pesadilla, quede el eco de las lamentaciones y sigamos sin haber sacado nada en claro.