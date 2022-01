Cartas al director de HERALDO: Un instante de ternura y de ilusión

Un instante de ternura y de ilusión

Entré en aquella cafetería y, sentada en una silla, me decidí a tomar un café tranquila mientras leía el HERALDO con mucho interés, pero perdí la concentración cuando, en una mesa cercana, tres amigas que ya habían dejado hace tiempo su época de trabajo charlaban amigablemente.

Un café con leche y un dulce, otro con una tostada y otro más con unos churritos. Hasta ahí, todo normal. Una cuenta que sus hijos tal y cual, otra que cuando preparaba las croquetas se le cayó el bol al suelo y ¡uf! casi se rompe, pero nada, y la tercera comenta que le han regalado un bolso espectacular. Cabe de todo.

Yo sonrío al mismo tiempo que el camarero encargado de esa mesa. No era mi indiscreción al escuchar, era la sensación de paz y de ternura que aquellas damas me proporcionaron. Una y otra hablaban a la vez, ninguna escuchaba a su semejante. Tres voces unísonas, sin gritar, sonriendo, contando su día a día y sus cosas como si la vida que les tocaba vivir fuese fácil. Todo en ellas era armonía y miradas cómplices. Por un momento, olvidé la dura situación que llevamos capeando desde hace más de dos años. El dolor y el sufrimiento que muchos seres humanos estamos soportando y el túnel que estamos atravesando y donde la luz está todavía muy lejos.

A veces, un instante nos trae grandes dosis de aire fresco e ilusión por la vida. Quién sabe si nosotros cuando lleguemos a la edad de mis damas misteriosas tendremos esas ganas de vivir y la ilusión con la que ellas compartían su agradable café. Sigo pensando que, a pesar de todo, cada día sale el sol para iluminar nuestra existencia.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Terrible situación

"Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada" (Miguel de Cervantes). Nuestro otrora insomne presidente del Gobierno no deja de sorprenderme. España tiene una situación económica y política muy preocupante. Partiendo de una caída del 10% del PIB en 2020, se ha recuperado un 4,5 %, cuando se afirmaba que sería el 9,5%. La inflación media en la UE es del 5%, en España, un 6,7%, la más alta de los países occidentales. Tenemos una deuda pública del 122,1% del PIB, un paro del 14% (enmascarado por los ERTE), un paro juvenil superior al 30%, el precio de luz, gas y carburantes por las nubes, etc. A estos datos se suma la inestabilidad política, cuyo origen radica en el separatismo catalán y vasco que aspiran a romper la Constitución. Se adereza esta ensalada con sus socios de Gobierno, los comunistas, que vienen a ‘salvarnos’ indicándonos qué debemos comer y beber, así como cuándo debemos acostarnos e incluso practicar el sexo (propuestas estrambóticas e irrisorias). ¿De qué presume este Gobierno de 22 ministerios entonces? ¿De la vacunación? La vacunación ha sido responsabilidad de las comunidades autónomas y del gran esfuerzo de los sanitarios, y no del presidente del Gobierno. Su única labor ha sido distribuir las vacunas compradas por la UE, es decir, ha sido una especie de ‘Amazon’ nada más, a no ser que con su omnipresencia nos haya vacunado a todos personalmente (yo, desde luego, no lo reconocí). "¡Oh, vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza!", es la inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno al inicio de su viaje en ‘La divina comedia’. Pues eso.

Pedro Morán Salvador. Zaragoza

Todo por el ordenador

Soy ya mayor y he aprendido, poco a poco, a realizar transferencias desde el ordenador, a utilizar el cajero, pero con la cartilla. Ahora anuncian que las cartillas desaparecen y que todo con la tarjeta. Me niego en redondo a que esto se produzca. Si los bancos son incapaces de prestar un servicio básico para los mayores, que cierren, creen una sección de Veteranos-Banco para poder atender a personas que no tienen por qué saber informática. El banco que lo haga se hará de oro. Que no se quejen sus empleados y sus familias, cuando acuden a la medicina, de que se les atienda por vía telemática. Resultados recomendables: sacar los fondos del banco. No permiten a los pequeños empresarios ingresar dinero en la ventanilla... Resulta indignante lo que nos está costando a los españoles, jubilaciones anticipadas, Seguridad Social de sus empleados... El Gobierno, en silencio, a pesar de que dice estar al lado de los más necesitados. Falta de humanidad, de criterio empresarial y de sentido común. Tomo nota. Lo mismo que para las entidades públicas que impiden la entrevista personal y te obligan a hacerlo todo por el ordenador.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Los impuestos en Illueca

Hemos leído en un periódico que Illueca vuelve a congelar sus tasas e impuestos. Dicen que son ya nueve años seguidos con los mismos impuestos, tasas y precios públicos. ¡Menos mal!, ya que si por una huerta pagamos 2.200 euros de IBI al año, con nueve años seguidos subiendo, ahora pagaríamos por una huerta en Illueca más que si estuviera en el madrileño paseo del Prado. Como nos vamos acercando a las próximas elecciones municipales, quizá puedan pensar en dar una valoración real a los terrenos e inmuebles. El PGOU no sirvió para nada, salvo para desembolsar una importantísima cantidad de dinero público, dar un valor a los terrenos e inmuebles que estaba muy por encima del de mercado y, claro está, hacernos pagar un IBI que multiplicaba por mucho el ya existente. El PGOU no ha servido nada más que para sangrar a los illuecanos y lo demuestra el hecho de que ya se han realizado seis modificaciones. Illueca ha perdido casi todo su tejido industrial y una gran parte de su población. No es sensato pensar que se puede edificar como hace treinta años y, por tanto, hay que estar a la altura de las verdaderas necesidades del municipio.

Carmen y Pilar Asensio Marco. ILLUECA (ZARAGOZA)

En recuerdo de un gran traumatólogo

Se ha ido una persona maravillosa, humana, y el mejor traumatólogo que pueda existir. Se ha ido Jesús Escuer Alós. Alguien que te curaba lo que te pudiera pasar en los huesos, pero también un amigo con el que hablar de lo divino y de lo humano. A mi familia comenzó a tratarla cuando era ayudante de otro médico, y nuestro hijo pequeño tenía 2 años, hace 32. Fue lo mejor que nos pudo suceder, conocerlo. No sabrás cuánto nos duele tu pérdida. Nadie podrá sustituirte jamás. Nos unimos al dolor de tu familia, aunque no estemos a la altura de lo que tus hijas y pareja puedan estar sintiendo. Con todo nuestro cariño.

M.ª Encarnación Poza Navarro, en nombre de la familia Arruego-Poza. ZARAGOZA

