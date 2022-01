Igual que un criminal defiende su inocencia, un enfermo mental insiste en su cordura. […]

Ahí reside la paradoja de la locura y el gran peligro de nuestra profesión. Les advierto, señores, que cuando inicien su carrera como psiquiatras no crean en nada de lo que oigan y solo en la mitad de lo que vean". Quien así se expresa es un psiquiatra que, a la manera del célebre Charcot, les muestra a sus alumnos las debilidades de la histeria femenina en la película ‘Asylum’. Buena parte de la psiquiatría ha consistido en eso: en una historia plagada de camisas de fuerza, electrochoques y psicofármacos. Todo ello, por separado o revuelto. Sin discurso. Tuvo que ser Freud quien, negro sobre blanco, pusiera algo de cordura en la histeria, en la sexualidad y en la subjetividad humana. Pero ahora las cosas están cambiando. Mucho y muy rápido. Cuando yo me formé como psiquiatra –‘many years ago’– se acababan de desligar la psiquiatría y la neurología como dos especialidades distintas. Y mira por dónde, ahora todo es ‘neuroalgo’, que da más caché. Ahora hay neuropsicólogos, neurocarniceros y neurofarsantes. ¡Amigos periodistas, anímense a firmar como neuroreporteros! Hasta se anuncia una charla sobre ‘neuroderechos’ y nada menos que con Rafael Yuste, uno de los grandes cerebros de la neurociencia del mundo –experto en el cerebro y director del proyecto Brain– como cabeza de cartel. Así las cosas, ya no sé si tomarme un Tranxilium o tumbarme en el diván un rato. O mejor, nada que pensar, decididamente me vuelvo a mi locura.