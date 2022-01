Cartas al director de HERALDO: Recuperar el cine clásico de terror

Recuperar el cine clásico de terror

Me ilusiona la apuesta de varias cadenas por el cine clásico y antiguo, sumándose a TVE, que se atreve incluso con el cine mudo, tan olvidado.

Pero es este un milagro un poco frustrante, porque parece que lo único perdurable del cine silente sean las comedias; ¡y este año precisamente había que reivindicar a otro de los genios de ese periodo de la cinematografía, a Murnau y su ‘Nosferatu’, de la que en marzo se cumple un siglo! La primera vez que la vi, después de soñar con ello desde que iba a la escuela, fue en una copia colgada en internet, ¡y fue toda una experiencia mágica por esa mezcla de horror, repulsión y belleza que la película logra transmitir! Tiempo después, aluciné con otras dos películas de Murnau, ‘El último’ (1924) y ‘Amanecer’ (1927). Pero, llegado a este punto, quería aprovechar y reivindicar la recuperación televisiva del género de terror, el clásico y el más moderno, pero ese terror del bueno, el que plantea metafóricamente los temores, inquietudes y la maldad de la humanidad, y que parece haber sido relegado y degradado a las pelis para adolescentes que ponen por Halloween. Los niños de hoy se merecen conocer a Frankenstein, la Momia o el King Kong de los años treinta, a los personajes de ‘La parada de los monstruos’, pese a que hoy pueda parecer políticamente incorrecta; las adaptaciones que hizo Roger Corman de Poe en los años sesenta y los clásicos más actuales como el ‘Drácula’ de Coppola. Y ellos solos no van a buscarlos por internet, entorpecidos por las tonterías comerciales de la actualidad, sin ambiciones artísticas ni filosóficas. Aunque, obviamente, tampoco hay que confundir ‘viejo’ con ‘clásico’, porque también hubo muchísimas tontadas viejas que no tienen la calidad de lo clásico.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

La rabia de Repollés

Las declaraciones efectuadas a HERALDO por nuestra consejera de Sanidad, publicadas ayer, no pueden ser más desafortunadas (por decirlo con un calificativo amable) en lo relativo a las críticas a las resoluciones judiciales que vienen siendo contrarias a los intereses de su Gobierno. Desafortunadas porque la democracia, el Estado de Derecho, tiene como pilar básico el respeto a las normas, a las reglas y, particularmente, en lo que a los poderes del Estado se refiere, el absoluto respeto que los poderes ejecutivo y legislativo deben de mantener frente al poder judicial. Porque resulta que esas decisiones judiciales, a las que esta señora alude tan negativamente, proceden, en su práctica totalidad, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala que se integra por magníficos y destacados juristas, en cuya actuación diaria no existe otro norte que el de velar por y para que se respete la legalidad. Los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo existen básicamente para preservar a los ciudadanos de las veleidades, irregularidades, ilegalidades y abusos de la Administración. Nada más está haciendo la Justicia que intentar preservar estos derechos y libertades de los ciudadanos. Si la Administración, en este caso el Gobierno de Aragón, dicta resoluciones contrarias a derecho deben de ser anuladas, sin más, provengan de un Gobierno de derechas, de izquierdas o de cualquier otro signo político. Lo que no se entiende ni por la Sra. Repollés, ni por otros muchos políticos, que hacen de sus ideas dogma, pretendiendo que nadie pueda pensar de forma distinta y permitiéndose, con total desfachatez y falta de respeto, descalificar a quienes, como he indicado, velan por preservar la legalidad y nuestros derechos y libertades.

Roberto Gracia Estévez. Zaragoza

Comercio y cercanía

En la panadería del Parque Miraflores el olor a pan del día y a torta recién hecha trae emociones que se comparten a los dos lados del mostrador. Quizás la barra cuesta 20 céntimos más, ¡qué importa! Es la pastelería tradicional, natural y sencilla, siempre deliciosa. Mi nombre se oye detrás de los buenos días o en el adiós. El olor delicioso a nata o azúcar, a crema o chocolate identifica las pastas y pasteles. Las calientes madalenas son el aroma de la infancia. Una sonrisa te recibe. El saludo, sincero, es el de amigos y no de clientes. Me gusta comprar en esta pequeña pastelería, donde Belén lucha por su salario a cambio de dulces y panecillos. En cada mantecado se refleja el esfuerzo y en cada roscón, el alma. Nunca podrá pelear con grandes superficies o megapanaderías con precios imposibles. No es lo mismo. Su pastelería es inigualable y única. Quizás el bizcocho cueste 20 céntimos más, ¡y qué! Tiene el sabor de la gratitud, también añoranza y nobleza. Es testimonio de sencillez, imagen del aprecio, la certeza del afecto. Son los céntimos de la dignidad.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Bienvenida, Julia Otero

Al reincorporarse a la radio, Julia Otero dijo que cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida. La periodista de Onda Cero anunció feliz que había superado un cáncer de colon. Entre sus declaraciones, me identifico con una en la que expresa que, a pesar de que la atmósfera circundante no es buena en todos los ámbitos, y se estilen los gritos, los insultos, la mentiras y las descalificaciones, hemos de apostar por la serenidad. Habla de la educación, el respeto y la crítica para poder argumentar. Es ese tipo de radio que ella ansía. Me hizo especial ilusión saber, cuando avanzó los contenidos del programa, que uno de los entrevistados sería Joan Manuel Serrat, que ahora ya no concede entrevistas, pero como vecinos que son del Poble Sec estaba dispuesto a hacer una excepción. Aplaudo su incorporación a las ondas y alguna otra afirmación en la que expresa que esta etapa le ha ayudado a reflexionar, aportándole también cosas buenas para distinguir las pequeñas alegrías diarias que van saliendo por el camino, a las que hay que estar muy atentos para introducirlas en el día a día y así poder celebrar la vida.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Pandemia de bajas laborales

Una pandemia de bajas laborales se ha desatado en España. A rebufo del absoluto caos sanitario, la picaresca nacional, siempre pronta a aprovechar las ocasiones, ha detectado que no ir a trabajar es ahora más fácil que nunca. Pero, en esta ocasión, no se nos puede responsabilizar de eludir el trabajo: y es que jamás se dispensaron con tal generosidad las bajas médicas ni se favoreció así, desde los poderes públicos, el absentismo laboral más descarado; sobre todo en la propia Administración. Basta con llamar diciendo que conoces a uno que tiene la covid para que tus propios jefes te digan que no acudas al curro durante una semana. Nuestros políticos llevan meses cocinando el caldo de cultivo para la improductividad, y demasiado ha tardado en fermentar. Por una vez, el pueblo debe ser exculpado.

Pablo Alejandre Calviño. ZARAGOZA

