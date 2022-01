Cartas al director de HERALDO: Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes

Como si de un cuento se tratase, la pandemia que vivimos desde hace dos años está marcando la vida de los habitantes del planeta.

En dicho relato, estamos viendo cómo la capacidad de los distintos gobiernos para dar solución a la misma está siendo sometida a unos test, ante los cuales todos han dado positivo. Las distintas estrategias que cada país ha establecido se hacen insuficientes en este mundo globalizado. La famosa película ‘No mires hacia arriba’ viene como anillo al dedo en la situación que tenemos, porque donde hay que elevar la vista es hacia unas prevenciones que una y otra vez son insuficientes ante tanta variante y contagio; ahora me pongo la mascarilla en la calle, ahora me la puedo quitar para volver a ponérmela. Donde hay que echar el ojo es a los cambios transcendentales que se están produciendo, ante los cuales nuestros políticos tienen puesta una venda en los ojos porque no saben resolverlos. En particular, la digitalización ha tomado un fuerte impulso. En ella, un porcentaje elevado de los ciudadanos presenta déficits tanto en disponibilidad de medios, como de conocimientos tecnológicos. Los gobiernos central y autonómicos no han iniciado ningún cambio para digitalizar la escuela pública. En este cuento, no sabemos cuántos episodios restan aún para finalizarlo. Lo que hemos visto hasta la fecha es la incapacidad política de resolver definitivamente la pandemia; hasta la fecha en ocho CCAA han cambiado al responsable de sanidad. Vamos por la tercera dosis de vacunación y no sabemos cuántas más nos quedan para finalizar el relato. De momento, la digitalización ha venido para quedarse, pero solo para los más privilegiados. Este cuento es un relato de desigualdades y pobreza que, de momento, continuará.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

Faltas ortográficas

Forma: "Modo de expresar el contenido de un escrito, especialmente el literario, a diferencia de lo que constituye el fondo". Significado: "Sentido o concepto que representa una cosa, una palabra, un signo, etc”. No hay que confundir la forma con el contenido. ¿A quién le molesta ‘recivir’ una carta escrita a mano felicitándole: las fiestas ‘Nabideñas’, el cumpleaños, el santo... O, simplemente, diciéndole que te quieren mucho, o contándole ‘vanalidades’ con faltas ortográficas? Yo sostengo que socialmente se criminaliza más a la forma de ‘escrivir’ que al contenido. Y es por eso que cada ‘bez’ ‘recivimos’ menos cartas escritas a mano de nuestros seres queridos. Considero que ‘escrivir’ a mano es un acto de amor. Amor porque ‘avrimos’ nuestro pecho a los dardos que esa persona a la que ‘ba’ dirigida nuestra carta nos pudiera dirigir al leer nuestra torpe ‘misiba’. Amor porque nos ponemos a sus pies. Amor porque ‘savemos’ que la forma de las letras que escrivimos, nos desnuda... Amor porque confiamos en que esa persona ‘ba’ a agradecer y perdonar nuestras sentidas ‘palavras’. Recuerdo que cuando aprendía a ‘havlar’ inglés, una de las primeras cosas que tenía que superar eran las ‘vurlas’ y la ‘berguenza’ de ‘havlar’ mal y pronunciar peor. Y una vez superado esto, día tras día ‘mejorava’. En fin, si nos da ‘bergüenza’ ‘escrivir’, si se nos criminalizan, si se ‘vurlan’, cada ‘bez’ ‘escriviremos’ menos. ‘Bosotros’ mismos.

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

Macrofábricas

La verdad es que a Alberto Garzón últimamente no le sale nada bien. Cuando no es con el sector de la hostelería, la lía con el turismo, si no, con los juguetes, y, si no, con los ganaderos. Es muy llamativa su obsesión con las macrogranjas y con el uso que hace del prefijo ‘macro’ para desprestigiar a empresas de gran tradición y seriedad. ¿Cómo calificaría usted a la fábrica de coches que existe en Figueruelas (Zaragoza)? ¿Cómo macrofábrica? Evidentemente, según su concepto de las cosas, es una macrofábrica. Pero, por favor, no le dé un matiz despectivo a esa fábrica, porque la desprestigia; y para muchos es todo un orgullo. La gran fábrica (que no macrofábrica) de Figueruelas es muy grande, está gestionada de una manera empresarial muy seria y orientada hacia la economía de escala, fabrica muchos coches cada día, da trabajo a mucha gente de Aragón, no es una empresa sospechosa de incumplimientos medioambientales y tiene una gran tradición, con más de 40 años de historia. Y, siguiendo con su concepto de las cosas, todavía resulta más evidente que la gran fábrica de coches de Figueruelas, en comparación con la fábrica de Ferrari en Italia es una macrorofábrica. ¡Claro! En Figueruelas se fabrican muchísimos más coches, es mucho más grande y allí trabajan muchas más personas: es más macro (según la mentecita del Sr. ministro). ¿Pero acaso no se da cuenta que lo mismo que existe Ferrari (que tiene una clientela muy reducida y elitista) puede existir la gran fábrica de Figueruelas (que, al igual que otras de su estilo, nos provee de coches de buena calidad y precios asequibles a la gran mayoría de personas de este país)? ¿No se da cuenta que ambas fábricas pueden convivir? Cada una puede tener, y tiene, su cuota de mercado y su clientela. O, con su lucha hacia las grandes granjas y las grandes fábricas, ¿qué pretende el Sr. Ministro de Consumo? ¿Que todos los maños comamos gourmet a diario y nos compremos un Ferrari? Lo siento mucho, pero mi sueldo no me da para tanto. Por tanto, Sr. Ministro, deje de desprestigiar a las grandes granjas, que son las que nos proveen de alimentos de buena calidad y a precios razonablemente asequibles a los españoles de a pie (además de dar trabajo allí donde están ubicadas).

Christian Jiménez. Huesca

Gracias

Agradecemos a cuantas personas han colaborado para que cada interno, preso, presa de Aragón haya recibido una tarjeta para uso del teléfono y felicitar a sus seres queridos. ¡Los niños pueden oír la voz de papá o mamá y ellos secar una lagrimilla mientras oyen a sus hijos, padres, hermanos… ¡Es Navidad! Es Navidad para todos. Felicidades a las personas generosas que, navegando entre problemas económicos, de salud o soledad se abren a los demás. Dignos de admiración. Hemos cumplido el objetivo y os decimos: gracias. Hemos celebrado estos días, en cuanto se ha podido por la situación sanitaria, hemos compartido momentos de oro. Ellos, los presos y nosotros necesitábamos vernos y compartir amor y emociones. Os hemos representado y ellos han sabido que la sociedad aragonesa no les olvida porque forman parte de nosotros. Feliz Año Nuevo. Será mejor, seguro. Y si no lo es nadie nos quitará el pensar en los demás, el amor.

María Isabel Escartín Duaso. Delegada episcopal de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza

