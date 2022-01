Unamuno y la verdad

Miguel de Unamuno fue gran defensor de la verdad.

Se pronunció con claridad diáfana sobre ella en un texto publicado en 1906 por ‘La España moderna’, pero su opción por decir la verdad no sería cosa de aquel momento, sino que la sostuvo coherentemente durante toda su vida. Recuérdese, si no, el conocido episodio del 12 de octubre de 1936 en Salamanca, ante Carmen Polo de Franco y Millán-Astray, tantas veces comentado por unos y por otros, y tan utilizado en no pocas ocasiones.

Hay dos clases de verdad, sostiene Unamuno en el citado texto: la lógica u objetiva, que degenera en el error; y la moral o subjetiva, cuya perversión es la mentira. Error y mentira tienen distinta naturaleza, pues mientras el primero surge de lo empírico, la segunda lo hace de los adentros del hombre. Dado el sentido existencial que impregna cuanto Unamuno toca, el autor se decanta por la verdad moral, que es "verdad radical" para él: la que arraiga en el hombre y brota de sus entrañas, y está vinculada a la gravedad del vivir, al valor de cada existencia, y posee la relevancia de lo que alberga en sí capacidad de transformar el mundo; así lo ve don Miguel.

Por eso, la actitud de este gran pensador de lo humano fue decir siempre la verdad, y esto mismo recomienda a sus lectores invitándoles a adoptar la misma disposición de espíritu para renovar la vida personal y las relaciones humanas. La de Unamuno es una verdad encarnada, y, como tal, un engranaje que activa las entrañas del ser, y lo muda, lo renueva. Eso le lleva a afirmar algo que puede chocar en un mundo calculador como el nuestro: que "vale más el error en que se cree que no la realidad en que no se cree". Viene así a aseverar, con esa mirada existencialista tan suya, que "no es el error, sino la mentira, lo que mata al alma". Don Miguel aconseja a sus lectores que no mientan nunca, pero indica enseguida que no decir mentiras significa igualmente no callar verdades, pues él detestó tanto la perversidad del disimulo como la trampa de las verdades a medias.

En el trasfondo de este mensaje late lo que nuestro autor designa "sacramento de la palabra"; piensa aquí en la Palabra de vida, en el Logos cristiano, al que tanto se acogió, destacando la pregunta que a Jesús formuló Pilatos en aquellas horas trágicas: "Y, ¿qué es la verdad?". El prefecto romano se desentendió inmediatamente de su pregunta, como si hubiera querido dejarla en el aire para que siguiera resonando a lo largo de los siglos... Unamuno la recoge e invita a meditar con seriedad —esa categoría de su admirado Kierkegaard— sobre las palabras, porque la palabra —escribe—, "cuando es palabra de verdad, es la fuerza creadora que eleva al hombre sobre la naturaleza inhumana y bruta", recordándole que "es hombre por la palabra". Y así es, pues "dar la palabra" es un acto sagrado de compromiso, por más que hoy, al quedar desvirtuada la palabra, hagan falta documentos timbrados y copias multiplicadas de ellos para dar cuenta de una responsabilidad que antes quedaba sellada con el simple apretón de manos.

Unamuno opta por la verdad y el valor de la palabra frente a la hegemonía de los hechos, tan presente entre nosotros, aunque tales hechos apenas pasen de lo gestual. Invita a confiar en el ser humano y en su palabra, un acto radical de fe sin el que es imposible vivificar nuestro mundo; e insta asimismo a seguir dando la palabra, así como a una reflexión detenida que suponga un cambio radical de actitud frente a la verdad. Pero también previene ante el tan habitual mentirse a uno mismo, otro aspecto ligado a su empeño por vivir desde la verdad. Por todo ello, a la pregunta: ¿cómo hallar la verdad? responde: ¡Diciéndola siempre! También en estos tiempos de verdades relativas y falsas verdades, de dobleces o de imágenes retocadas, entre tanta superficialidad y montones de destellos aparentes. Pues la verdad, como bien sabían los antiguos, no deja de ser el reflejo más fiel de la realidad en que existimos, o su mensaje latente, aunque sea tan difícil percatarse de ello, ahogados como andamos entre ruidos y fingimientos.