Cartas al director de HERALDO: Desconocemos muchas palabras del español

Desconocemos muchas palabras del español

La palabra del año 2021 en España, según la Fundación del Español Urgente, ha sido ‘vacuna’.

Candidatas eran cámper, carboneutralidad, criptomoneda, desabastecimiento, ecoansiedad, fajana, megavatio, metaverso, negacionista. Se comprueba que la pandemia y el volcán de La Palma marcaron fuertemente nuestras vidas el año pasado, especialmente la primera, con la consecuencia de que los efectos de la pandemia siguen y aumentan este año mientras que el volcán ha parado de perjudicar a los habitantes palmeros. Cámper y carboneutralidad eran candidatas a palabra del año, pero yo no las oí. La palabra que sí oigo mucho entre los jóvenes es ‘guay’, que yo creía que no formaba parte de nuestro diccionario, pero éste dice que significa muy bueno, muy bien, estupendo. Esta palabra procede del árabe y en un principio calificaba aquello que era de buena calidad, restringido su empleo al ámbito del pequeño comercio del hachís que se traía de Marruecos. Menos mal que no se dice generalmente ‘guay del Paraguay’, porque sería inaguantable. Por otra parte, la cuenta de Instagram ‘Love for Geography’ ha creado un mapa de Europa que recoge cuáles son las palabrotas más usadas en cada país del viejo continente. En España es ‘joder’. En nuestro idioma desconocemos muchas palabras, miles de ellas no se usan, no se sabe que existen y tampoco conocemos su significado si alguien las pronuncia. A todos nos gusta ver la salida o la puesta de sol y las fotografiamos y, a pesar de que abundan en las redes sociales y en los partes meteorológicos de las cadenas de televisión, no sabemos que ese fenómeno de la naturaleza se llama ‘celaje’, cuando en el cielo se observan nubes de distintas texturas que forman el horizonte colorido que tanto nos atrae. A los bebedores de cerveza nos gusta que haya un poco de espuma en la caña que pedimos en el bar, pero ignoramos que esa espuma tiene un nombre: ‘giste’. Si al camarero que nos tira la caña le pedimos 2 o 3 centímetros de espesor de giste, lo más probable es que no sepa qué le pedimos. Si queremos insultar a alguien llamándole ‘tonto’ nunca le decimos ‘gaznápiro’, tal vez porque el insultado no lo entendería. A un todoterreno de lujo o a una limusina no se nos ocurre llamarles ‘haiga’. A la persona soñadora no se le dice ‘nefelibata’ ni ‘núbil’ a la mujer en edad de casarse.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

El cese de Garzón

No sé si me ampara la libertad de prensa o me puede suponer una querella, multa u otra cosa; pero he leído en Heraldo la noticia y ya me hierve la sangre. Miren señores, aquí ya no dimite ni dios. Veo la valentía del Sr. Lambán, del que yo en un principio estaba un poco dudoso; pero lo pida él o lo pida quien lo pida, Alberto Garzón no dimite. ¿Cómo puede ser ministro una persona tan inútil? O lo echa el presidente del Gobierno o que hagan un plante el resto de ministros con una petición formal de cese firmada por todos. ¡Y a la calle! Ni acta de diputado para seguir tirando de la borrega (que dice él que están tan mal cuidadas) y a chupar banqueta como miembro de su partido. Lo primero que tenía que hacer, si es cierto lo que afirma, es no dar voces al pregonero. ¡Solo falta esto para que los diarios británicos echen las campanas al vuelo! Luego, y más importante como ministro, haber exigido una inspección del lugar y las empresas que él dice que no siguen los protocolos de calidad, seguridad y comportamiento. Si esto no lo hace por dejadez, ¡a la calle! Ya me pareció muy laxo el trato del presente con la anterior tontería de este señor. Yo en mi descargo puedo decir que tengo una cabra como mascota, no le doy jabugo, solo hierba; la despierto con sinfonías de Beethoven y me permito algo de los Beatles. Espero escapar a las redes del sr. Garzón. Me gustaría ver la noticia (‘Cesado el sr. Garzón’). Este titular me bajaría la temperatura de la sangre.

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Críticas al ministro

En referencia al artículo ‘El ministro torpe’, firmado por Guillermo Fatás y publicado el 9 de enero en las páginas de Heraldo: ¡qué fácil es hacer leña del árbol caído! Puede que el ministro Garzón no sea un superdotado, pero seguro que no le regalaron sus títulos académicos como a otros. Se le está crucificando por decir lo mismo que pensamos millones de europeos y muchos miles de aragoneses también, que es la evidencia de que las macrogranjas contaminan la tierra y los acuíferos con los purines y nitratos y la carne que producen es de «peor calidad», no mala como alguien ha tergiversado con aviesas intenciones. Si toda la carne en España es estupenda, entonces porqué solemos mirar su origen allá donde la compremos. En cuanto a la regulación de la publicidad de los juegos de apuestas y su limitación horaria, era imprescindible en un país con cientos de miles de adictos, que destruyen sus familias y se arruinan moral y económicamente. Su extrapolación con los juegos y apuestas del Estado es incorrecta, como psicólogo le aseguro que no atendemos a adicciones por unas loterías (demasiadas) a las que la gente suele dedicar un pellizco de su semanada para comprar la ilusión de dejar de ser pobre. Creo que Karl Marx fue un filósofo, sociólogo y economista que pasó su vida tratando de teorizar un sistema económico que fuese más justo con los trabajadores y no favoreciese la distancia entre ricos y pobres. El marxismo no ha proliferado por dos razones fundamentales: Se desarrolló la teoría económica, pero no fue acompañada de una teoría del Estado marxista, que aún nadie ha escrito, de ahí que, aunque tengan cosas en común, el estilo soviético era muy distinto del chino, del coreano o del cubano. La otra razón es que el capitalismo se adapta mejor a las partes egoístas, insolidarias, codiciosas del poder y del dinero que solemos tener las personas.

José Fernández Toledo. MOLINS DE REY (BARCELONA)

Manipulación

Hago mías las palabras del filósofo José Luis Sampedro, de que en España como en muchos otros países no hay una verdadera democracia por dos razones fundamentales: La primera, que no somos capaces de razonar y de pensar por nosotros mismos, luego estamos manipulados y nos dejamos utilizar o convencer muy fácilmente. Y la segunda, no menos importante, es que el poder y no me refiero sólo al político sino también al económico, controla los medios y, fundamentalmente a través de la televisión, impone una forma de pensamiento y cuenta mentiras disfrazadas de verdad que nos creemos ciegamente. Y yo me permito añadir un tercer factor, las redes sociales que me parecen tan útiles como peligrosas, ellas con su poder explosivo han puesto en la cima a partidos jóvenes en un tiempo récord y veremos si sus columnas ideológicas son de barro o no. Concluyo diciendo que también la educación y la universidad son armas del gobierno de turno para maniobrar a su antojo, y solo con una buena formación y criterio propio evitaremos que nadie pueda manipularnos por mucho dinero, medios y poder que a buen seguro utilizan con el fin de perpetuarse. ¡Cuidado!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es