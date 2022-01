Héroes olvidados.

Continúan en primera línea 24 meses después del primer impacto de la covid, pero ya no reciben aplausos a la caída de la tarde ni homenajes por su eficaz y abnegada respuesta ante la pandemia.

Los trabajadores sanitarios están actualmente diezmados por las bajas. Solamente en Aragón son más de 1.200 esta semana. Sufren, además, la presión asistencial y la escasez de recursos y en una espiral endiablada son cada vez con más frecuencia el objetivo del incivismo de algunos impacientes, que han llegado a la agresión al personal de la salud pública.

La desesperación por la lentitud con que se presta la asistencia no puede justificar en ningún caso el recurso a la violencia, siquiera el insulto. Lamentablemente, el trabajador afectado queda en muchas ocasiones indefenso ante arrebatos indignados de pacientes insensibles y maleducados. Solo hasta septiembre de 2021, según datos oficiales, se habían notificado en Aragón 130 agresiones físicas y 201 no físicas a profesionales del Salud. Más las que no se denuncian. Esta violencia se ha intensificado con la séptima ola debido al aumento exponencial de la demanda de atención primaria en un sistema ya tensionado y al que se le revientan las costuras.

Algunos deberían comprender que la responsabilidad del colapso de la sanidad no es de sus empleados sino de sus gestores políticos y que la violencia nunca puede ser la respuesta a ninguna circunstancia. El sindicato de enfermería Satse reclama ya un plan estatal contra las agresiones. Ha subrayado que puede ser comprensible el hartazgo y frustración de la población al constatar los problemas de recursos y medios que padece la sanidad pública en una de las olas más implacables del coronavirus. Pero considera que es inadmisible que cada vez un mayor número de personas se lo haga pagar a unos profesionales que, además de no ser culpables de la crítica situación, están haciendo todo lo posible para evitar que repercuta en la atención y los cuidados pese a llevar ya dos años de incansable lucha contra la pandemia.