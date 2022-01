Cartas al director de HERALDO: Seguimos sin buenos datos sobre la pandemia

Seguimos sin buenos datos sobre la pandemia

No sabemos realmente cuántas personas se han infectado ni cuántas han muerto, ya sea a consecuencia directa del virus y o de manera indirecta por el colapso sanitario.

Estamos en manos de unos políticos (Gobierno y oposición) que están gestionando la crisis de la covid de manera ineficaz, inefectiva e ineficiente. Mencionemos los falsos teléfonos de atención por el coronavirus, que cuando los necesitas, después de estar esperando hasta 50 minutos, solo recuerdan al que llama que no se debe acudir a los centros de salud ni por supuesto a urgencias si se presentan síntomas, sino esperar en casa. Esto no solo no ayuda a los pacientes, sino que los confunde, retrasa el diagnóstico y en muchos casos agrava la evolución de la enfermedad. Hacen falta estudios estadísticos serios y pormenorizados. Con la información que suministran las autoridades sanitarias no hacen mas que confundir al ciudadano. Se está demonizando a comunidades como Navarra por tener el índice de contagios más elevado de España, cuando es posible que sea la que más test realiza. Para comparar resultados entre comunidades las muestras tienen que ser homogéneas. Esto es mucho más serio que las encuestas del Sr. Tezanos. Desde el punto de vista estadístico, el diseño del estudio puede ser más importante que la cantidad de datos recogidos. Necesitamos descubrir de una vez la verdadera afectación de la pandemia y para ello el Gobierno debe dotar los medios humanos y materiales necesarios. Es importante destacar la labor nefasta de la oposición al gobierno, que no hace ni una sola propuesta para solucionar el problema. En España hay estadísticos cualificados, sin sesgo político, capaces de abordar cómo es la difusión real del virus en la población, y una vez conocido este dato, realizar el control y la remisión de la epidemia.

Jesús Martín San José. ZARAGOZA

Ayuntamiento bipolar

Noche de Reyes en una de las familias con más hijos de Zaragoza. Terminan las últimas compras, el padre va a pagar con tarjeta y sale denegada. Afortunadamente, dispone de efectivo. En casa, consulta la web del banco y ve que el Ayuntamiento acaba de ‘limpiar’ la cuenta a la que está conectada la tarjeta. No han dejado ni un céntimo. Les importa un comino que esa familia quede en precario. Lo importante es que al fin han conseguido embargar esa cuenta. Y las que vendrán, hasta que consigan rebañarles 10.000 euros. La bipolaridad del Ayuntamiento de Zaragoza con las familias con hijos consiste, por un lado, en la adopción de alguna medida muy aplaudida, como la gran bonificación del IBI, anunciada a bombo y platillo, y, por otro, buscar cualquier excusa para ignorarlas en el momento de la recaudación tributaria. Dos ejemplos. Esa gran familia vive en un barrio rural y, como contribuyente del IBI de urbana, solicita desde hace dos años la bonificación prevista (70%). Se la deniegan porque, según el Catastro, el uso principal de la finca es agrario. Da igual que también conste el uso residencial y que sea desde siempre su domicilio familiar. La familia cumple tres ejercicios sin disfrutar de la bonificación. Segundo ejemplo. Los padres vendieron su anterior vivienda años atrás y justificaron ante el Ayuntamiento, mediante informe pericial, que la cuota del impuesto de plusvalía era más alta que el aumento de valor del terreno. En 2019 salió una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulo el impuesto en esos casos, pero el Ayuntamiento la ignoró. Los padres acuden al Constitucional pero este inadmite su recurso. Poco después, en octubre de 2021, el mismo Tribunal declara inconstitucional todo el impuesto: no se puede recaudar nada más y las situaciones consolidadas no se pueden tocar. La situación de ‘no cobro’ estaba consolidada, pero el Ayuntamiento, en su ciego afán recaudatorio, dicta providencia de apremio. Se le contesta que están en plazo para acudir al Tribunal de Estrasburgo. La respuesta es la vivida en la Noche de Reyes. Y el alcalde seguirá sacando pecho como defensor de las familias.

Pablo Samuell Lladó. ZARAGOZA

Barrios sin comercio

Leo que las librerías de barrio son vacunas contra la tristeza en tiempos de pandemia. Pues en el barrio de Torrero no hay una sola librería, solo venden algunos libros en un par de papelerías, de las que tan solo quedan dos de las cuatro que había hasta hace poco. Para quien las conoce, las papelerías no son un buen negocio, hay que tener mucho material distinto y el beneficio es mínimo para hacer frente a los gastos derivados de mantener abierto un local comercial. El precio tan elevado de la luz, además, ha perjudicado mucho. En ocasiones hay que comprar la prensa en una panadería. También se echa en falta una tienda de electrodomésticos. Sin duda que gran parte de la culpa de la escasez de comercios de barrio la tienen sus habitantes, muchos de los cuales (no todos) prefieren ir a los grandes comercios apartados de la ciudad.

Pía Nalda Olivera. Zaragoza

Políticos dicharacheros



"¿Cree usted que los ayuntamientos están dotados de los recursos intelectuales para justificar los fondos europeos?", preguntaba un periodista al senador del PSOE, Jesús Martín Rodríguez. "Obviamente no", espetó sin pensarlo el senador y también alcalde de Valdepeñas. Al margen del oceánico desprecio a todos los ayuntamientos de España de este discreto titulado de FP 2, que ha vivido muy cómodamente a la sombra de la política desde 1991, resulta curioso observar cómo uno está preso de sus propias palabras, pues hemos sabido que Valdepeñas es el primer municipio en España que ha tenido que suspender un servicio tan básico como la recogida de basuras por falta de personal a causa de la pandemia. ¿Es que el alcalde de Valdepeñas, D. Jesús Martín Rodríguez, no está dotado de los recursos intelectuales para gestionar un servicio básico como la recogida de basuras? La cómoda vida de este político se la debe al afecto que muchos valdepeñenses le tributan en las elecciones, pero manifiesta poco coraje al no resolver tan flaco asunto. Mejor alcalde, y más querido, sería si cogiera uno de los vehículos de recogida y, al frente de un equipo, estuviera recogiendo la basura.

Manuel Motilva Albericio. ZARAGOZA

Comer menos carne

Yo no sé en qué mundo viven esas inteligencias tan ecológicas que, como el ministro Garzón, nos conminan a reducir el consumo de carne, especialmente la de ternera, por aquello del metano que petardean las vacas. Tendrá que comer menos carne, en todo caso, quien ahora coma mucha, que no son desde luego todos los españoles. Pero en muchos casos, me parece a mí, lo urgente debería ser conseguir que en muchas casas pudieran poner un filete en el plato aunque fuera una vez a la semana, porque ahora no les alcanza.

Carmen Mari Catalán Berdejo. ZARAGOZA

