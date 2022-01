Tras unas fiestas navideñas marcadas por la expansión de la variante ómicron, Aragón registra un nuevo récord de contagios en un solo día con 8.290 nuevos casos. Se trata de una cifra muy preocupante. No obstante, la gran diferencia respecto a las seis olas anteriores la marca la vacunación: gracias a que más del 90% de la población tiene ya la pauta completa la situación de los hospitales no es por ahora tan dramática y la letalidad es mucho menor. De hecho, en la última jornada (el lunes), la Comunidad no ha reportado ningún fallecido. Precisamente por esta experiencia acumulada en los casi dos años de pandemia, urge una actuación taxativa sobre las dos herramientas que han demostrado ser más útiles: acelerar la vacunación y reforzar la atención primaria y hospitalaria.

La Organización Mundial de la Salud calcula que, entre las próximas seis y ocho semanas, la mitad de la población de Europa se contagiará con la ómicron. El altísimo número de contagios hace prever que los sistemas sanitarios van a verse en apuros durante las próximas semanas. Por ello es preciso completar con rapidez los procesos de vacunación de adultos y niños, y preservar en lo posible la salud de los sanitarios para que puedan enfrentarse en las mejores condiciones a la fase más dura de esta séptima ola.

Es comprensible la fatiga y la incertidumbre acumuladas por todos, sobre todo porque en el pasado otoño ya creíamos que, tras una primera fase ejemplar en la vacunación, salíamos del túnel y la vida volvía a la normalidad. Sin embargo, la situación exige estar alerta para activar respuestas que mitiguen los riesgos tanto sanitarios como económicos. Mientras tanto, hay que mantener la guardia alta, observando las medidas de precaución habituales, como el uso de la mascarilla, guardar las distancias y ventilar.