Cartas al director de HERALDO: Magia solar en la iglesia de Santiago de Agüero

Magia solar en la iglesia de Santiago de Agüero

Hay lugares en los que entras y de los que no te gustaría salir, porque te dejas envolver por lo paradisíaco que resultan.

Algo así me ocurrió en Agüero (Huesca). Es un pueblo de postal, con sus gigantes pétreos, de formas caprichosas, ligeramente rojizos y típicos de la era Terciaria. Se les conoce como los hermanos pequeños de los Mallos de Riglos. Y a medio kilómetro de la villa se yergue solitaria y en una zona boscosa la ermita, bueno, ahora la llaman la iglesia de Santiago. De románico puro, del que me gusta a mí, de la segunda mitad del siglo XII. Para darle más encanto, es una iglesia que resulta misteriosa en su investigación ya que la mayor parte de las argumentaciones son hipótesis. Está inconclusa y solo se terminó la cabecera triabsidal y el crucero. Cabe que estuviese pensada como templo monástico. De muros gruesos, en sillar de arenisca, con muchas marcas de cantero, entre las que predomina la llave, en el exterior hay contrafuertes, columnas adosadas de fuste cilíndrico. La portada se ubica curiosamente en el costado meridional. Luce una Epifanía en el tímpano y cuatro arquivoltas se sustentan en nueve capiteles con fieras, caballos, cristianos, musulmanes y una bailarina en acrobática postura. Motivos que también aparecen en muchas iglesias de las Altas Cinco Villas. Y este efecto mágico se produce en el Solsticio de invierno, 22 de diciembre, a las 12 horas solares, siendo testigo del momento en el que un haz de luz solar atraviesa una ventana e ilumina el único capitel con figura humana de los doce que hay. Este fenómeno justificaría la segunda posición en la que está colocado el capitel, ya que simboliza al rey Ramiro II. Ese mismo día oí que podía hacer referencia a Ramón Berenguer IV. En cualquier caso, esta iglesia es mágica, das rienda suelta a la imaginación.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Las macrogranjas y sus consecuencias

El Sr. Lambán ha reclamado la dimisión del ministro de Consumo, Sr. Garzón. No cabe duda de cuál es el zapato que le aprieta al presidente de Aragón, pero se tapa los oídos y la nariz a la hora de escuchar las quejas de los habitantes de esos pueblos deshabitados que han de sufrir las macrogranjas. Hay pueblos en Teruel que tienen sus acuíferos contaminados con purines y nitratos y deben recibir agua potable con cisternas. Soy natural de la comarca del Jiloca y está de capa caída. En tiempos de la dictadura, inauguraron con grandes alharacas los regadíos de Singra con las aguas subterráneas. Aquello pasó a la historia. ¿Motivo? El nivel de los depósitos freáticos del valle va de capa caída. La creación egoísta de granjas y macrogranjas llevará a que las aguas subterráneas sean tóxicas dentro de nada. En verano, a más de quince kilómetros, el olor de los purines se hace insoportable, venga el viento de la dirección que venga, porque en todas hay granjas. La finas pituitarias del presidente Lambán y de quienes protestan por el hundimiento de sus negocios con sus pingües beneficios, seguro que están a buen recaudo. Y sobre el maltrato animal, hemos visto más que suficiente: animales sin cuidar, llenos de úlceras o muertos. Como en todos los colectivos, habrá trabajadores que se ganan la vida honradamente, que cuidarán y mimarán a sus cerdos. Y creo que hay espacio para esas pequeñas explotaciones y para el cuidado del medio ambiente y de las aguas subterráneas. No me cabe duda de que el señor Lambán y su Gobierno, ajenos al sentir de esos maltratados vecinos, darán todas las bendiciones para que las macrogranjas se instalen en el territorio aragonés.

Delfín López Hernández. ZARAGOZA

El oficio de payaso

Cuando utilizamos la palabra ‘payaso’ de forma despectiva, estamos faltando al respeto a quien bajo esa apariencia de simpatía y ese rostro maquillado consigue arrancarnos una sonrisa. Ser payaso es un arte, una forma de vida muy antigua que no debería dejar de existir; porque el mundo necesita reír y una sonora carcajada te libera y por un instante te sientes feliz. El payaso es una persona como tú, con sus problemas, a la que su oficio no le permite estar disgustado. Y si, poniéndose una chaqueta de cuadros, una ancha corbata y una roja nariz, logra evadirnos de nuestros problemas, la satisfacción le invadirá. Antes de emplear la palabra ‘payaso’ de forma despectiva, deberíamos aprender a reírnos de nosotros mismos; solo así entenderemos lo importante que es reír y hacer reír y puede que entonces le demos el valor que tiene a quien se maquilla y disfraza para anónimamente hacernos reír.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (ZARAGOZA)

Viejo y nuevo ICA

No sé si los cálculos de Joaquín Alós en su carta a HERALDO serán exactos, pero veo que las cuitas de los vecinos del Poyo son las mismas que las de los pueblos que no tenemos contador de agua. Por lo visto, en los primeros recibos no tuvieron en cuenta esa particularidad y, en lugar de asumir su error, nos endosaron 40 € por casa que no descontaron de la cuenta en la que tenemos domiciliados los recibos, sino que nos mandaron unas cartas para pagar en efectivo, tan raras, que hasta en el banco me preguntaron si había comprobado su autenticidad. Y a mediados de octubre, con lo que hubo que asumir recibos de amigos y familiares que residían fuera. Tuve un piso alquilado en Calatayud que dejé hace cuatro años y ya me han llegado este año dos cartas de apremio de Hacienda para pagar recibos que nunca he tenido en mis manos porque ya no vivo allí. Además, las ‘entidades colaboradoras’ cada vez colaboran menos y en el último tuve que recorrer tres oficinas para que una mujer muy amable me atendiera en ventanilla y me entregara mi resguardo debidamente sellado y enviara el otro a Hacienda. No se me dan tan bien los cálculos como al otro lector, pero me temo que lo único que haremos será cambiar de siglas. No he visto organismo que gestione peor.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Las palabras de Garzón

Hay individuos a los que el cargo de ministro les viene grande. Por ejemplo, Alberto Garzón, que cada vez que habla sube el pan. Habla y se desata la polémica, se tiene que explicar y no convence. Ha sucedido ya con tres gremios: ganaderos, hosteleros y turismo. ¿Cuál será el próximo colectivo perjudicado por sus palabras? La última vez dijo que la carne española que se exporta es de peor calidad, no es sostenible y es un maltrato animal. Este hombre es un experto en tirar piedras contra su propio tejado, que es su ministerio, y, de paso, el Gobierno. El presidente aragonés Javier Lambán, reaccionó inmediatamente diciendo que Garzón no puede seguir en el cargo. Ha manifestado que habla a título personal, pero un ministro no habla nunca a título personal, sino institucional.

Antonia Musulén Blasco. HUESCA

