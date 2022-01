Mi querido lector, creo que sólo tengo un lector fiel fuera de mi familia y de mi círculo más íntimo.

Si tengo más, no lo han manifestado. Es mi vecino del quinto. Un hombre enjuto, mayor y agradabilísimo con quien comparto conversación en el rellano. Nadie sabe la ilusión que me hace que se encuentre con mis letras, que me comente el contenido de mi modesta columna, que me diga que le ha gustado o que tengo gran imaginación. Para mí es un triunfo personal escribir en la centenaria cabecera que sostiene estos párrafos y compartir espacios con tanto bregado periodista y con las más talentosas plumas del pasado y del presente aragonés. Pienso que de los cientos de millones de letras que conforman la longevísima vida del diario, unas poquitas son mías. Soy como una hormiga en un hormiguero de dimensiones colosales o un pequeño organismo dentro del plancton. Para mí es un gran honor que mi vecino, que sólo tiene palabras amables para mí y para mis hijos, le guste hallarme aquí, en este hueco que me prestan para escribir todos los días 12 de cada mes. Le deseo a mi lector salud, un buen año y sobre todo mucha energía para afrontar la dureza de los tiempos. También humor y refugio en el arte literario, algo que le gusta, pues fue representante del Círculo de lectores. Le dedico este artículo a él, que con generosidad gasta 55 segundos mensuales de su valioso tiempo en leerme, que son los que se necesita para leer esta esquina del Heraldo.