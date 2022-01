Cartas: "Nuevos métodos para viejas enseñanzas"

La forma de enseñar define a cada docente. Será por algo que alguien desee que sus clases se resuman con un rap o examine con preguntas para resolver un ‘Cluedo’ sobre el asesinato de la conserje. En mi niñez no había juegos de ordenador sino chapas que llevábamos por supuestas pistas pintadas en calles aún no asfaltadas, pero la infancia condiciona nuestra forma de ser y nuestros modelos de impartir una clase. Mi infancia es ya paleozoica y se aviene mal con estas modas ‘gamificadas’. En todo caso, de cuantos conocimientos inservibles me hicieron estudiar debí obtener un resultado que me ha permitido resumir, clasificar, ordenar esquemas, escribir deducciones y exposiciones, técnicas con las que me he defendido hasta hoy. Con la forma actual de enseñar queremos llevar a los alumnos a un aprendizaje diferente al que ayer practicamos, pero con las materias de siempre, solo variando las formas, creyendo que así se analiza críticamente el conocimiento, y a mi juicio no es un problema de formas de enseñar sino de contenidos desnortados para el mundo actual. Los nuevos modelos deberían ser algo más que un entretenimiento y venir avalados por lo que la sociedad pedirá a nuestros jóvenes en el futuro. Pecamos de ridículos defendiendo contenidos de ayer con modas de hoy, en parte por la confluencia de intereses de un megasistema educativo maniatado, que aparentará modernidad e innovación antes que admitir cualquier cambio que suponga quitar horas de lo mío. Qué piensan ustedes si al terminar un tema sobre el mundo clásico los alumnos preparan un rap: «Romanos y griegos fueron hermanos, Aristóteles y Platón tenían un cabezón, César y Cicerón palabras a mogollón, con Edipo perplejo nos crearon un complejo…». Con estas motivaciones yo no puedo, se me hace un bolo que se me atraganta.

Javier Fatás Cebollada ZARAGOZA

Animales y dueños



Ha sido la segunda vez que me muerde un perro mientras paseo tranquilamente por un parque. A pesar de que intento evitar los perros sueltos (ya me dan miedo), es imposible encontrar un parque donde no exista este problema. Esta vez, afortunadamente, el perro estaba sujeto, aunque la dueña no lo ha podido dominar. La dueña llevaba el bozal en el bolsillo de su abrigo. ¿Es tan difícil, para los dueños, asimilar que sus animales son eso... animales? Si no sabes o no puedes hacerte responsable de los actos de tus animales, no los tengas, por favor. Ah, por si había alguna duda, soy socio de Pacma, no tengo nada contra los perros excepto cuando me muerden.

Nacho Barranco Sos

ZARAGOZA

Cantata ‘Aragón’ y Coral Zaragoza

El día 18 de diciembre en el Auditorio zaragozano, poniendo broche final a la Temporada Lírica organizada por el Gobierno de Aragón con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, volvió a escucharse la cantata ‘Aragón’, regalo musical que el maestro Tomás Bretón dedicó «a la muy heroica ciudad de Zaragoza». Esta cantata, cuyo texto literario fue escrito por el poeta Luis Guitarte, es un auténtico himno al Reino de Aragón. Una apología de nuestros valores como pueblo y de nuestra historia. Canta la gloria y grandeza de nuestros héroes y heroínas de los Sitios, ensalza el valor universal del amor de los Amantes de Teruel, nos hace estremecer con la trágica Campana de Huesca… Tomás Bretón compuso esta obra en 1918, en plena pandemia de la gripe española, y al ser suspendidas por esta causa las Fiestas del Pilar, no pudo estrenarse como estaba previsto para tal ocasión. Finalmente se interpretó como primicia musical el 22 de mayo de 1919 en la plaza de toros de Zaragoza, coincidiendo con las Fiestas de Primavera. Una vez más, como hemos mencionado, la cantata ‘Aragón’ se ha vuelto a escuchar en Zaragoza, junto con otras piezas de Bretón, interpretada por la Orquesta Reino de Aragón (dirigida por D. Ricardo Casero), la Rondalla Cuatro Acordes, los coros Amici Musicae y los solistas Carmen Solís y Sergio Escobar como principales intérpretes. Los medios informativos dieron la noticia musical, resaltando que esta obra se interpretaba ante los aragoneses tras 102 años de dormir el sueño del olvido. Tenemos que puntualizar que esto último no es cierto. Coral Zaragoza, entonces de la Obra Sindical de Educación y Descanso, junto con la Rondalla Bretón, en concierto homenaje al maestro Bretón organizado por la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Zaragoza, la cantó el día 19 de octubre de 1969 en el Teatro Principal, como digno broche de oro musical a las fiestas patronales. La Coral, en la primera parte del concierto, cantó diversas obras aragonesas e interpretó la cantata ‘Aragón’, con el pasacalle de ‘La Dolores’ y otras piezas, en la segunda parte. Dirigió la coral el maestro D. José Borobia, con D. Lorenzo Blanco al órgano y director de la rondalla fue D. Santos Cardona. Fueron solistas Luis Cámara y Francisco Piedrafita. La cantata se volvía a escuchar en nuestra ciudad 50 años después de su estreno y ahí están los archivos que lo demuestran. HERALDO, al día siguiente, se hacía eco de este acontecimiento musical en una crítica firmada por Fernando Luna, valorando el concierto y la actuación coral y musical en general como «extraordinario éxito artístico». Los firmantes de este escrito, componentes de la actual Coral Zaragoza CAI, queremos hacer constar esta puntualización a nivel oficial y de divulgación informativa. Somos un coro con un amplio repertorio de música aragonesa, entre cuyas obras no puede faltar el Himno a Aragón de Antón García Abril con texto de cuatro grandes poetas aragoneses, pieza que cantamos en bastantes de nuestros conciertos y que desearíamos escuchar muchas más veces en los actos oficiales. El himno, junto con nuestra bandera y escudo, es un símbolo identificativo de nuestra tierra, Aragón.

Agustín Gimeno Villarig y los componentes de Coral Zaragoza CAI Zaragoza

Contaminación por purines

El 30 por ciento del territorio aragonés está contaminado por purines provenientes de las macrogranjas. Nuestros acuíferos se están envenenando con nitratos por culpa de dichos purines y ya hay miles de aragoneses que no pueden beber agua del grifo. Somos el váter de Europa. Unos pocos se están enriqueciendo poniendo en peligro el futuro del resto, pero nuestro Gobierno autonómico, con Lambán a la cabeza, lejos de intentar atajar el problema o poner soluciones, se la pasan criticando al ministro Alberto Garzón, que solo repite lo que desde hace años dicen los científicos. Nos reímos de quienes afirman que la Tierra es plana pero se ve que estamos votando a seguidores de la homeopatía política.

Enrique J. Ibáñez Olvián

ZARAGOZA