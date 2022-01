Civismo raso

Supongo que la parte de mi actividad profesional que dedico a la Historia del Derecho ha dañado mi confianza en las leyes.

Tengo que matizar: los cementerios de las recopilaciones de normas están llenos de las que nunca llegaron a aplicarse, a producir los efectos para los que se concibieron. Una ley torpe, mal planteada produce más daño que la ausencia de regulación. Hay una tendencia ingenua a legislar en demasía. Una buena ley siempre debe estar fundada en conocimiento matizado y preciso, y requiere decantación y rigor, difícilmente conciliables con la urgencia.

El SARS-CoV-2 y la covid-19 son un escenario incompatible con la buena legislación. No es un reproche a un Gobierno concreto, es simple descripción. Se legisla con urgencia, con conocimiento escaso, perentorio y cambiante, bajo la presión de los que exigimos ‘que se haga algo’. Claro que en España conseguimos empeorar esas condiciones, ya difíciles, cuando repartimos el encargo de regular la situación entre dieciocho gobiernos y otros tantos tribunales superiores. Y cuando en esta normativa hay párrafos de virtuosismo inverso como este: «En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias» (Real Decreto-ley 30/2021). Más oscuro imposible.

Abundan las leyes malas, condenadas a la inutilidad o a los litigios.

Pero cuando regulan materias en que interviene mucho ‘factor humano’ ni la calidad técnica aceptable es suficiente: después de muchas vueltas y redacciones prolijas, el legislador claudica, su ansia de precisión fracasa y termina abriendo una puerta a cláusulas o principios generales del tipo ‘sentido común’, ‘civismo’, ‘responsabilidad’... Al final, todo el esfuerzo regulatorio queda en manos de este tipo de conceptos generales que ni siquiera son jurídicos. En el caso tan presente de la normativa sobre la covid, el mismo legislador cierra su discurso remitiendo a la responsabilidad y el civismo, confiando en que fundamenten una aplicación razonable de normativa tan dispar y disparatada.

En ese momento notaremos el empobrecimiento de nuestra sociedad en formación fundamental; la que proporciona contenido y criterio para la aplicación de esos conceptos generales. Pero ¿no hay una materia llamada Educación en Valores Cívicos y Éticos en los programas de Secundaria y Bachillerato? Cierto, pero hablamos de otra cosa. Es elocuente que en su denominación se recurra a mayúsculas al escribir nombre comunes: Valores, con mayúscula; Civismo, con mayúscula... Si consultamos los contenidos previstos vemos que efectivamente se sitúan en un nivel muy abstracto, de algunos de los grandes conceptos éticos, de filosofía moral y política (derechos humanos, identidad, sostenibilidad, justicia, igualdad, pluralismo, democracia...) cuyas reglas suelen estar perfiladas en leyes nacionales o grandes convenios internacionales.

Sólo una pequeña parte de los alumnos tendrá que tomar decisiones para las que necesite formación desarrollada en esos grandes valores. Las reglas para abordar cuestiones cotidianas, esas en las que confía el legislador para concretar qué se debe entender por uso cívico o responsable de la mascarilla, no están en las Declaraciones universales. Hablamos de civismo, del modesto civismo de pie de calle; el que nos instruye en pautas de comportamiento que hacen mejor la convivencia en la ‘civitas’. Literalmente lo mismo que lo que nuestros padres aprendían como normas de urbanidad: las pautas que ordenan la cesión de la parte interior de la acera, el asiento en el tranvía, la decisión de no fumar cerca de otros, esa palabra amable con quien te atiende o con quien simplemente te cruzas. Una sonrisa de vecindad. Supongo que la urbanidad suena franquista y clasista; puede que tenga un tufillo rancio a colegio de élite de antigua escuela, pero no la hemos sustituido por un código actualizado. Cuando elogio el peinado de una compañera de trabajo temo estar incurriendo en comportamiento inadecuado; si cedo el asiento tal vez me reprochen que es machismo porque presumo la menor fortaleza de la cesionaria...

Necesitamos más este civismo de base, discreto y humilde, que esos principios abstractos con mayúscula. Primero leer, luego filosofar.

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza