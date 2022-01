Cartas: "Demasiados truenos en nuestra vida política"

Vivimos en una sociedad dominada por el conflicto, que no tiene por qué ser algo intrínsecamente negativo. Pero a toda la crispación política que ya veníamos sufriendo, no le faltaba más que algo como la pandemia, su gestión y su sobreexposición en los medios de comunicación para que se expandiesen la frustración y la ansiedad en una buena parte de la población. Ya es demasiado el tiempo en el que cada noche nos acostamos más perplejos ante todo lo que nos rodea, como si estuviésemos inmersos en una pesadilla. Mucho tiene que ver en todo esto el hecho de que en nuestras sociedades, dirigidas por el mercado, lo que más vende es precisamente el conflicto, haciendo bueno el dicho de que ‘la ausencia de noticias son buenas noticias’. Se supone que una de las funciones de nuestros representantes políticos debería ser la búsqueda de la felicidad de todos los representados, pero al parecer aquellos están en otra película en la que el consenso se ha caído del guion. Esperemos que el 2022 sea muy diferente, no solo de su antecesor, sino de varios, y que se deje de alimentar la crispación desde todos los ámbitos, para poder dedicar el esfuerzo a aquello que realmente necesita nuestra sociedad, y que en algunos aspectos ya es urgente. No podemos dejarnos llevar por el pesimismo que surge de la frustración, ni de la ansiedad, que lo único que genera es desasosiego. Para lograrlo es imprescindible que todos, y especialmente los elegidos para gestionar nuestras vidas y recursos, así como todos los encargados de mantenernos informados, dejen de hacer ruido y sepan interpretar lo que seguramente quería decir Mark Twain con aquello de que «el trueno es impresionante, pero es el rayo el que hace el trabajo». Feliz año 2022 para todos, y más para los más desfavorecidos.

Lorenzo Solanas Forcén

ZARAGOZA

El litigio de los bienes



El litigio de los bienes aragoneses expoliados durante 26 años en Cataluña avanza hacia un final positivo para Aragón con la exposición en Barbastro de 50 piezas llegadas desde Cataluña. Justo es destacar la renuncia a una inoperante vía eclesiástica para que el pleito se dirimiera por la vía civil contra el Consorcio del Museo de Lérida y el obispado. Atrás quedan ineficacias tan palpables de algunos obispos de Barbastro, el obispo Milián, por ejemplo, instalado en una actitud de sumisa tolerancia para no ofender a sus colegas ilerdenses Malla y Ciuraneta, se supone. También es escandalosa la posición del Vaticano, que pudo imponer su criterio a la diócesis de Lérida para que devolviera el patrimonio a Barbastro y se estancó simplemente en reconocer la razón de Aragón. La vía de la querella civil ha resultado eficaz y podría servir de precedente y procedimiento adecuado para otras apropiaciones indebidas de la misma naturaleza.

José Ignacio del Diego Lajusticia ZARAGOZA

Igualarnos a la baja

No revelo ningún secreto si digo que el dinero más productivo es el que permanece en manos de las familias y de los emprendedores, pues lo administran con mayor eficacia que los gobiernos de turno, especialmente si se trata del social-comunista que en estos momentos regenta el poder. Un Ejecutivo instalado en una especie de capitalismo de Estado, dispuesto a empobrecernos a golpe de impuestos abusivos con los que hacer frente al mantenimiento de sus numerosas e innecesarias entidades ideológicas y al pago de las deudas contraídas con quienes lo sostienen en el mando. Proclaman que pretenden acabar con las desigualdades, para igualarnos a la baja en nuestros recursos económicos e intelectuales, porque no toleran que el talento, el esfuerzo y el sacrificio originen lógicas diferencias, ya que serían un serio obstáculo para el proyecto totalitario del comunismo. Por eso, demonizan la propiedad privada, ‘exprópiese’, como diría el sátrapa venezolano añorado por Podemos, amparan la ocupación ilegal de viviendas y regalan títulos académicos. Érase un país con dignidad y prestigio que se codeaba con la ‘crème de la crème’ europea. Ahora, sin embargo, lo hace con las dictaduras hispanoamericanas donde la libertad, la justicia y el bienestar social han sido proscritos. «Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados» (Jacinto Benavente).

José Antonio Gayarre Gómez

Zaragoza

Llega un nuevo año

Ha terminado el año 2021, que ha sido algo mejor que el 2020, de ingrato recuerdo. Con esperanzas renovadas –la esperanza es lo último que se pierde–, todos deseamos que este 2022 que acaba de comenzar nos llene del amor, la paz y la felicidad que como seres humanos merecemos. Pero nada mejorará sin esfuerzo y compromiso diarios. Soñar es gratis, pero sirve de poco. Vivir conscientes es lo más importante, lo demás vendrá por añadidura. ¡Feliz año nuevo 2022!

Miguel Bretón Vallejo

ZARAGOZA

La ciencia, desacreditada

Soy doctor en Medicina y pediatra. Observo que son pocos atributos para combatir una lluvia de opiniones sobre la covid-19 que son poco científicas y tienen gran impacto social. Jean-François Lyotard, distinguido filósofo de la posmodernidad, nos da una explicación. «La ciencia positiva se encuentra con dos enemigos declarados: el avance de las tecnociencias, especialmente comunicación y transmisión de información y la injerencia que el sistema capitalista realiza sobre la institución científica». La información puede ser manipulada, especialmente las digitales, que ejercen gran influencia tanto en el dominio de la la investigación como en el de la creación y transmisión de conocimientos. En estas circunstancias, el saber, centro de la racionalidad, se diluye con facilidad. El ser humano se transforma en objeto de valor fácilmente asimilable al ciclo de la producción y del consumo: el saber es una mercancía más que se vende, se compra y se consume para ser valorado no como valor de uso sino como valor de cambio. El saber se mercantiliza. El saber ya no es apreciado por su valor epistemológico, es decir, del conocimiento, de sus fundamentos, límites, métodos y validación, para pasar a distribuirse por su valor monetario. De este modo se controlan los flujos de información según intereses comerciales. El conocimiento debe prevalecer sobre algunas informaciones, a veces desajustadas y con intereses peculiares alejados de las ciencias. La epidemia de covid-19 es un buen ejemplo. No perdamos el sentido crítico.

Joaquín Callabed

BARCELONA