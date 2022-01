Cartas: "Los Reyes Magos y el caballo de cartón"

El año anterior, a alguno de mis compañeros de la escuela del pueblo, los Reyes Magos, le habían puesto: una pelota, una peonza, hasta ¡un caballo de cartón!… A mí los Reyes nunca me habían traído nada, pero aquel año fue extraordinario y no lo olvidaré nunca: mi padre, muy contento, me llevó en volandas desde la cama hasta el balcón y allí estaba mi deseado caballo de cartón. Me pasé el día jugando con él, pero no pude llevarlo a la escuela para enseñárselo a mis amigos porque, al día siguiente, el caballo había desaparecido. Pregunté a todos en casa por mi caballo, sonreían misteriosamente y esa era toda la explicación que me daban.

Pasó un año, llegaron de nuevo los Reyes Magos y me dejaron ¡otro caballo!, y otra vez volvió a desaparecer. Así en años sucesivos: un caballo aparecía el día de Reyes en mi balcón y al día siguiente ya no estaba en casa. Al fin descubrí que el caballo era el mismo del año pasado y el de todos los años anteriores y tuve el desacierto de llegar con esa conclusión a mi padre, que me cogió de los hombros, me miró con tristeza y dijo: «Mira, chaval, tú ya tienes mucha malicia. El cuento de los Reyes Magos ya no es para ti».

Así me lo contó el protagonista de la historia. Él, como muchos de mi edad, con tesón heroico, superamos aquella forzada austeridad de los pueblos y llegamos a vivir bien donde el éxodo rural quiso llevarnos. Quizá demasiado bien en esta sociedad consumista que destroza y esquilma el mundo, nuestra casa común. ¿Habrá ahora otros héroes capaces de salir de este sistema económico insostenible que nos lleva al desastre económico y ecológico?

Juan José Osácar Flaquer

ZARAGOZA

La salud mental, descuidada

Comprendo que nuestro sistema sanitario se encuentra bajo mínimos y saturado debido a la pandemia, pero creo que hay una gran olvidada, la atención psicológica y psiquiátrica. Es inadmisible que cualquier persona que quiera solicitar una cita ya sea con un psicólogo o un psiquiatra deba esperar unos tres meses. Para que una vez que llegue el día, las consultas duren menos de 30 minutos. Lo que me parece indignante es que entre consulta y consulta haya un promedio de dos meses de espera. El tipo de enfermedades que se tratan en esta rama de la salud son muy importantes, ya que pueden llegar a ser muy perjudiciales. No es asumible que solo haya 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, según un estudio de Eurostat elaborado en 2018. En definitiva, un sistema muy deficiente.

Leyre Martín Morlanes

ZARAGOZA

Nacionalismo excluyente

En relación con el artículo ‘Cuando la lengua es la sangre’, publicado el 15 de diciembre a raíz del repulsivo acoso a la familia de Canet de Mar, he de decir que dicho artículo me parece impecable, pero que se queda corto es su conclusión final. Lo que ocurre en la localidad mencionada no es «puro fascismo», sino puro nazismo. No es un mero desahogo verbal: se trata de llamar a las cosas por su nombre. La construcción de una identidad basada en la lengua, la raza (recuérdense los exabruptos racistas de Torra) y en la reclamación de unos territorios que se consideran propios con base en una historia manipulada (el espacio vital) constituye la columna vertebral de la doctrina nazi. En el caso del nacionalismo catalán, el espacio vital lo constituyen los llamados ‘Países Catalanes’, en los que incluyen la parte oriental de Aragón. Esta aberrante denominación fue acuñada por el valenciano Joan Fuster (Juan Fuster en sus tiempos de falangista). Ya se sabe lo que pasa con los conversos. Del artículo se deduce que el nacionalismo catalán (y el vasco) se definen por su carácter fanático, luego toda pretensión de dialogar racionalmente con ellos es imposible. Las Memorias de Azaña (presidente de la II República en plena guerra civil) son demoledoras a este respecto, llegando a calificarles de felones y desleales. Ellos solamente aceptan la imposición acrítica de su doctrina. Hemos tenido sobradas ocasiones para comprobarlo en nuestra actual democracia, ya que ningún Gobierno central se ha atrevido a enfrentarse a ellos aplicando la ley y el ordenamiento constitucional para que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales. Ya que he mencionado a Azaña, es muy oportuno recordar que en el inciso final del artículo 4 de la Constitución republicana de 1931 se decía literalmente lo siguiente: «Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». Como todas las cosas que tratan de imponerse por la fuerza, esto suele tener un efecto contraproducente. Así la edición del día 19 de diciembre del periódico ‘La Vanguardia’ (antes ‘La Vanguardia Española’) recogía en uno de sus titulares de portada que el uso social del catalán, el euskera y el gallego estaba disminuyendo entre la población joven, que constituye precisamente el objetivo diana de la inmersión lingüística. Pero el daño causado a miles de hispanohablantes en Cataluña (y no solamente en esa región) es ya irreparable.

Francisco Javier Motis Dolader

Zaragoza

Los cuatro elementos



Los cuatro elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, tienen su juez en la naturaleza, que nos los va enviando en ‘compensación’ por el daño que le hacemos los humanos. Sin olvidarnos de la pandemia, que lleva dos años con nosotros y ahora nos llega mutada en ómicron. En primer lugar, el elemento de persona conceptuada negativamente, que en parte es responsable de que continúen aumentando los contagios, por no haberse vacunado, y del vergonzoso estado de aceras, calzadas y jardines, con mascarillas de todos los colores de quienes piensan que la guerra covid esta ganada. Nuestra clase política también debería entonar su ‘mea culpa’. El elemento agua, imprescindible, este año ha sido demasiado generoso y desproporcionado, originando riadas con graves daños. El elemento fuego, en versión volcánica, que en forma de ríos incontrolables de lava durante tres meses ha arrasado la isla de La Palma. Por último, el elemento aire-viento, que en forma de tornados ha sacudido y destruido varios estados del sureste de Estados Unidos, causando decenas de fallecidos y desaparecidos. En estas fechas solemos casi todos los años recibir la visita de alguno de estos elementos, que no nos queda más remedio que vivirlo y sufrirlo, con el resultado de destrucción e indefensión del ser humano ante estas situaciones catastróficas.

Marcelino Arduña Domingo

ZARAGOZA