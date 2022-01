La recuperación del empleo

A pesar de que el crecimiento de la economía española no fue tan intenso en 2021 como se esperaba, y como cabía prever después de la fuerte caída de 2020, afortunadamente el mercado de trabajo se ha comportado de manera diferente y ha experimentado una fuerte recuperación.

También Aragón se ha sumado a esta tendencia, y manteniendo una tasa de desempleo inferior a la media nacional. No obstante, inquietan los obstáculos que traban la recuperación económica y la incertidumbre que todavía provoca la pandemia.

Supone una paradoja el hecho de que mientras la economía crece de manera moderada la creación de puestos de trabajo lo haga mucho más deprisa, de manera que ya se ha superado el número de afiliados a la Seguridad Social que había antes de la pandemia. Lo mismo, inversamente, sucede con el paro que se ha reducido ya por debajo de los niveles existentes en 2019. Es, por supuesto, dentro del preocupante panorama económico, una muy buena noticia, aunque no impide que España siga teniendo un tasa de paro superior a la de la mayoría de los países europeos ni que la temporalidad continúe siendo un problema grave que habrá que ver a medio plazo si la última reforma laboral -pendiente aún de aprobación- consigue corregir. En cualquier caso es difícil pensar que esta tendencia tan positiva del empleo pueda mantenerse si no se consolida la recuperación económica, cuya evolución de conjunto en este momento es decepcionante y tropieza con serios obstáculos. El principal, el elevado coste de la energía que ya se está trasladando de manera notoria a la inflación. Además, la situación de la pandemia no deja de proyectar también una sombra de incertidumbre sobre la actividad económica. Solo abordando seriamente estos problemas, además de las importantes reformas que están pendientes, podrá España asegurar no solo la salida de la crisis, sino el inicio de un periodo de crecimiento y prosperidad.