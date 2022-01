La experiencia del nacimiento de una niña

Hace ya casi mes y medio que, tras un embarazo llevado por profesionales de la sanidad pública, nació, en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza, nuestra tercera hija. Es bueno y necesario quejarse de las carencias, cuando las hay, para que las cosas cambien; pero igualmente bueno y necesario es señalar lo positivo y dar las gracias, porque es la manera de que las buenas prácticas se mantengan y consoliden. En esta ocasión nos hemos encontrado con algunas novedades. Unas muy evidentes y enfocadas a la comodidad, como la nueva decoración del vestíbulo, una oficina para los trámites del Registro Civil y, sobre todo, la transformación de las habitaciones, que ahora son individuales y están acondicionadas para que la mamá y el bebé no tengan que separarse, ya que todos los cuidados. Otras diferencias tienen que ver con la actitud y la interacción; por ejemplo, cada vez se percibe más empatía por parte de unos profesionales que no imponen, sino sugieren, y que tienen en cuenta la opinión de las madres y padres; también refuerza el carácter humano de la experiencia de formar o ampliar una familia, el hecho de que cada persona que accede a la habitación es presentada o se presenta, explicando su función. Una vez más hemos sido atendidos por unos profesionales serios y competentes, a los que queremos agradecer su labor, sobre todo ahora, cuando nuestro sistema sanitario está sometido a dura prueba y el personal acumula meses de estrés. Esos nombres que nos fueron diciendo seguramente terminarán desapareciendo de nuestra memoria, con la excepción de María y Marta, quienes estuvieron en primera línea para recibir con nosotros a la pequeña; pero sus caras, sonrientes y amables, sin duda será más difícil olvidarlas. Gracias por vuestra dedicación.

Valentina Mitscheunig

ZARAGOZA

El último mercadillo

Cuando después de estas fiestas regrese a mi barrio, Torrero, me encontraré cerradas las puertas del último mercadillo que quedaba en la zona, el mercadillo de la avenida de América. Se sumará a otros muchos locales y establecimientos de toda la vida que han ido desapareciendo a lo largo de los últimos años. Muchas veces, al entrar a comprar o al pasar por delante, pensaba que era un espacio amplio e ideal para darle un cambio de aires y transformarlo en un lugar de reunión y de compras diferente que atrajese a los vecinos del barrio, como ha sucedido con mercados de otras ciudades, o con nuestro remozado Mercado Central. Pero no va a ser así. Dentro de pocas semanas se convertirá en el enésimo almacén de ropa barata de importación de la zona. Echaré de menos a María Ángeles, con la que, entre pedido y pedido de frutas y verduras, hemos tejido una buena amistad, a Jose, cuyas madalenas, dulces de las cercanías y productos de calidad me tentaban desde el mostrador cada vez que me acercaba a él, y a Mario, alegre y servicial, que pregonaba el pescado con entusiasmo. Otra oportunidad perdida para fomentar el comercio de proximidad y revitalizar el barrio. Lástima.

Amelia Pérez Lorente

ZARAGOZA

Mascarilla al aire libre

Nos han impuesto la mascarilla en exteriores. Una medida cuestionada por los científicos, ya que al aire libre los aerosoles se difuminan con rapidez. Sin embargo, antes y ahora, vemos cómo en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, en la tribuna del Congreso y en cualquier declaración de un político, no importa el partido, no usan la mascarilla. Solicito que alguna organización les denuncie con nombre y apellidos por no cumplir la norma. Me recuerdan a Orwell: «Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros».

Manuel Vargas Ramírez

ZARAGOZA

Vacunas e insolidaridad

La pandemia ha cambiado nuestras vidas y, mientras crecen los contagios, el gobierno nos impone medidas basadas en la opinión de los expertos, que no son más que la población general respondiendo encuestas. En estos momentos se permiten muchos actos muy propicios para que el virus se multiplique y el hecho de tener que volver a llevar la mascarilla en exteriores cuando no hay aglomeraciones no es más que una medida con poca eficacia. El aumento de los casos está ocasionado por el perjuicio que una minoría está causando a la mayoría vacunada. Existe el dilema de cómo compatibilizar la libertad de los negacionistas con el derecho a la vida del resto de la población. Si la estrategia para vencer al coronavirus es la vacunación, hagámosla obligatoria. O, por lo menos, solicitemos el certificado en todas aquellas situaciones en las que el virus se puede propagar con facilidad. Los vacunados solidarios también queremos que se reconozcan nuestros derechos, y nuestra libertad de vivir, primero, y lo más cerca posible de la normalidad, después. Tenemos un remedio, utilicémoslo. Solo con la vacunación nuestro sistema inmune reconocerá y se podrá defender de la infección. Una vez más, queda patente el fracaso del Gobierno en la gestión de la pandemia, la incongruencia de algunas medidas adoptadas y el fracaso de nuestra sociedad por la insolidaridad de algunos de sus componentes.

Elena Casao Berdún

Zaragoza

Después de las elecciones

Las elecciones consiguen algo muy curioso: vuelven inteligentes a los que perdieron, sin preguntarse la causa, e idiotas a los que ganaron, según los que perdieron. Y es que estos últimos, los perdedores, exigen a los que ganaron la solución de todo aquello que ellos fueron incapaces de arreglar. Por otro lado, los que ganaron con frecuencia se quejan de la herencia recibida, y entre tanto se olvidan de sus obligaciones, trabajar por y para los ciudadanos y los problemas que ellos les generan con su política de partido. En este país lo que sobran son políticos chapuceros y faltan muchos políticos de Estado, que se olviden de la campaña electoral permanente a que nos tienen sometidos, los unos desde el día que perdieron y otros desde que las ganaron. Eso hasta el día que en las elecciones se valoren las capacidades y no se vote por ese invento maléfico de derecha o izquierda, en cuya pelea siempre perdemos los ciudadanos. Termino con una anécdota sucedida en un consultorio médico de un pueblo de Teruel. Estaban hablando de una chapuza con trinque de un determinado partido y un abuelico que participaba en la misma soltó: «Yo, para que roben los otros, que roben los míos». Yo, ajeno a ello, solo le dije: ¿y no le parecería mejor que no robe ninguno?, y el que robe que lo pague en juicio rápido. Una carcajada dio fin a la polémica.

Luis Antonio Vallés Gascón

ZARAGOZA