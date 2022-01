La Atención Primaria se ahoga

Pronto vamos a cumplir los dos años de esta fatídica pandemia de la covid-19, que cogió a los Gobiernos estatal y autonómico sin ningún tipo de previsiones y que ha puesto en jaque el sistema sanitario, en todos sus niveles: atención primaria, extrahospitalaria y hospitalaria.

En Aragón, ahora estamos sufriendo la séptima ola, que ha disparado todas las alarmas, ha alcanzado una incidencia desbordada y, sobre todo, está dando la puntilla a la Atención Primaria. Este nivel asistencial está aguantando estoicamente esta situación, con una responsabilidad profesional extrema y un esfuerzo sobrehumano para afrontar el caos en este nivel asistencial.

Y mientras tanto, ¿dónde están los responsables del Departamento de Sanidad? Como en olas anteriores, desaparecidos y sin tomar medidas urgentes, esperando que pase pronto la cresta y desciendan los casos lo antes posible, como ha ocurrido en las anteriores. Pero en esta ocasión es muy difícil que esto ocurra porque la covid está tan diseminada en la población que la situación epidemiológica se ha convertido ya en una endemia, y tenemos que convivir con este virus, como ocurre con los de la gripe y otros procesos respiratorios. Luego el control y seguimiento actual de esta pandemia debe ser tratado de forma diferente.

Faltan médicos, ya lo venimos denunciando desde hace muchos años, si queremos dar un servicio adecuado en los centros de salud. Los profesionales están cansados y desbordados; la población está inquieta, preocupada y también rebasada por esta nueva situación, y Sanidad no dice nada.

Necesitamos tener mensajes claros y concretos para actuar y dar tranquilidad. En todos los centros los profesionales (médicos, enfermeros, administrativos, auxiliares sanitarios y no sanitarios, personal de rastreo) están haciendo lo posible para responder a las demandas de la población. Sin embargo, en varios centros, por desgracia, se han producido situaciones peligrosas que han puesto en riesgo la integridad física del personal y han obligado a avisar a las fuerzas de seguridad para poder mantener el orden.

Los médicos de Atención Primaria no podemos más: agendas repletas de pacientes con citas presenciales, no presenciales, cuadros agudos y crónicos, domicilios, urgencias y mantener los centros rurales abiertos las 24 horas todos los días con escasez de médicos. ¡No podemos más! ¿Qué esta haciendo Sanidad?

En este último año, los Sindicatos Médicos de Atención Primaria hemos presentado al Gobierno de Aragón distintas propuestas para mejorar nuestro nivel asistencial y el funcionamiento de los centros. El último documento, en noviembre, pero en ninguna ocasión hemos obtenido una respuesta para reunirnos y debatir las ideas propuestas. No se están tomando medidas operativas para paliar esta grave situación ni se están manteniendo contactos con los representantes profesionales de los trabajadores, como ocurre en otras comunidades autónomas.

Necesitamos soluciones urgentes para poder sostener lo poco que queda ya de la Atención Primaria que hemos conocido hasta hace unos años; y claridad de los responsables políticos para explicar a la población cuál es la situación actual real de los centros de salud y de sus profesionales.

Los responsables del Departamento de Sanidad tienen que explicar por qué no hay médicos y qué soluciones aportan para ello, por qué se están permitiendo consultas tan numerosas que están poniendo en riesgo la salud física y psíquica de los profesionales, por qué la gestión administrativa no se saca de ellas, por qué tareas puntales, como la asignación de los PIN, no se han realizado fuera de los centros para evitar largas colas en los mismos, por qué la vacunación en las grandes ciudades no se realiza en otros lugares (vacunódromos), etcétera.

La única medida tomada ha sido autorizar a médicos y enfermeros jubilados (muchos de ellos de forma anticipada ante el hartazgo por las condiciones de trabajo) que puedan incorporarse al sistema sanitario para apoyar. ¿Pero apoyar dónde? Son todos ellos excelentes profesionales pero para incorporarse sería necesario conocer qué funciones van a tener, horario de trabajo, lugar, responsabilidad y compensaciones que puedan recibir.

Creo que los responsables sanitarios han perdido la confianza de los trabajadores y deben de asumir su responsabilidad política por el fracaso en la gestión de la pandemia. Prestarían un mejor servicio a la sociedad, ya que muchos de ellos son médicos, si volvieran a sus puestos de trabajo para aliviar la presión asistencial. Así, podrían conocer mejor la situación real que estamos viviendo en los centros de salud.

Leandro Catalán Sesma es presidente de Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón