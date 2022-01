Sobrecarga sanitaria

La previsión de que la séptima ola del virus, aunque produjera un gran número de contagios, no llegaría a desbordar el sistema sanitario no se está cumpliendo.

Los centros de salud aragoneses llevan más de un mes saturados, con grave perjuicio tanto para los profesionales como para los pacientes, y la presión en los hospitales está ya en un nivel muy preocupante. Todo indica además que el momento más intenso de la actual oleada todavía no se ha alcanzado.

Médicos y enfermeros de atención primaria aseguran que se sienten superados por el número de pacientes y de tareas que tienen que atender, ante una ola del virus en la que los contagios han superado todos los récords de la pandemia. Y basta con ver las colas que se forman ante los centros de salud para comprender que la situación es muy seria. Mientras tanto, en los hospitales aragoneses ya hay ingresados 547 pacientes con covid-19, 55 de ellos en ucis, lo que supone una ocupación de más del 25% de las camas de cuidados intensivos. No cabe duda de que las vacunas son efectivas, pues reducen el número de casos graves, pero no tanto como para impedir que, en condiciones de casi total apertura de las relaciones sociales, el sistema sanitario acabe, como estamos viendo ya, saturándose. Sería necesario un refuerzo mucho más intenso de la atención primaria, así como aligerar en lo posible las cargas burocráticas, a lo que puede contribuir la medida que se ha tomado de permitir la concesión de la baja laboral a partir de la declaración responsable de un test positivo. Ante las moderadas restricciones establecidas hasta ahora por las autoridades, hay que llamar a la responsabilidad personal para no empeorar la situación. Todos ansiamos la vuelta a la normalidad, pero no podemos seguir sometiendo la sanidad a semanas de una sobrecarga de trabajo que desgasta a los profesionales y que perjudica la atención que tienen que recibir los pacientes de todo tipo de enfermedades.