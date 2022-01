Me gustaba escribir la carta a los Reyes Magos.

En papel especial, decoradas las palabras con flores, perfumadas para que al abrir el sobre, los Reyes supieran que quien escribía había puesto todo el esmero posible en resultarles agradable y, por lo tanto, merecedora de recibir todos los regalos requeridos. "No pidas mucho (me decía siempre mi madre). Cuanto menos pidas, más cosas te traerán. A los Reyes no les gusta que los niños sean avariciosos". Y yo, siempre crédula de la palabra materna, pedía mucho menos de lo que recibía. También fue así cuando resultó que los Reyes eran los padres, y me llevé la segunda gran decepción de mi vida. La primera fue saber que a los bebés no los traía una cigüeña. Desde pequeños nos acostumbramos a las mentiras y a creernos todo lo que nos dicen los mayores. De mayores nos gustaría creer que toda palabra es verdadera. O que, al menos, lo son muchas de las palabras que escuchamos o leemos. Incluso muchas de las que escribimos. Tal vez, si las palabras pudieran convertirse en realidad, si el verbo se volviera a hacer carne, escribiría a los Reyes Magos y les pediría tres deseos, uno por rey. Ah, no, que el de los tres deseos era el genio de la lámpara de Aladino, que llevaba siglos encerrado. Al menos, los Reyes, cada año y orientados por una estrella, cabalgan por el mismo desierto en el que otros predicarán. Y ya se sabe, predicar en el desierto no sirve de nada. ¿Que qué deseos pediría? Probablemente los mismos que ustedes. Felices Reyes.