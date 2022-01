Cartas al director de HERALDO: Conversación esperando a los nietos

Conversación esperando a los nietos

Me siento en un extremo del banco junto a una de las puertas del colegio de mis nietos esperando la hora de salida.

Un par de minutos después se sienta una abuela en el otro extremo. Nos damos las buenas tardes. Me pregunta si espero a un nieto y le digo que sí. "Yo recojo a uno aquí y luego voy a la puerta de atrás a recoger al pequeño. Esta mañana me han puesto la tercera dosis de la vacuna del coronavirus y la de la gripe. Como dice Miguel Bosé, este Gobierno nos va a matar con las vacunas, ya se habla de una cuarta dosis. Esto es una estrategia de los gobiernos de todo el mundo para matar a los viejos y hacer ricas a las farmacias. Todos los viejos que estaban en las residencias murieron, se pusieron malos y no los llevaron al hospital porque el plan era que se murieran para ahorrar en pensiones. Se están haciendo de oro las farmacias, que se lo digo yo. Primero dijeron que los niños no tenían que vacunarse y ahora dicen que se tienen que vacunar todos y con dos dosis. Esto es un complot, las vacunas no sirven de nada. Cuando el río suena, agua y piedras lleva. Que se lo digo yo. No vamos a quedar ni un viejo en el mundo". Apenas me deja hablar. No le contradigo porque habla muy deprisa y no me merece la pena discutir. Si la acuso de negacionista y conspiranoica será peor, ya me costó discutir con un conocido por reprocharle que no se vacunase él ni dejase que se vacunase su madre, le llamé egoísta por protegerse a costa de las personas vacunadas y él me replicó llamándonos borregos a los que acudíamos obedientes a nuestros ambulatorios a que nos pusieran la vacuna que ellos decidían. "Si yo me vacuno, será cuando quiera y elegiré la vacuna que me han de poner", afirmó. Salen los colegiales, la mujer recoge a su nieto y se despide diciéndome que otro día seguiremos hablando.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Viejo ICA, nuevo IMAR

Vivo en Zaragoza capital y en el año 2020 tuve un consumo de 43 metros cúbicos de agua. Tengo una casa en El Poyo del Cid, barrio de Calamocha (Teruel), en la que paso no más de 40 días al año; y como el Ayuntamiento de Calamocha no puso contador de agua en El Poyo (en Calamocha sí que lo hay), de acuerdo con el reglamento del ICA se me imputa un gasto de 146 metros cúbicos. Con los precios de fijo y variable del ICA y la bonificación del 60%, pago en Zaragoza 35,04 euros y en El Poyo 60,42 euros. Según las informaciones del nuevo IMAR, y confiando que la bonificación siga siendo del 60%, en 2022 pagaré 45,74 euros en Zaragoza y 72,18 en El Poyo (según la Ley pasaré de contar 146 metros cúbicos de consumo a 91,25, al no disponer de contador). Sin entrar a valorar ninguna cuestión sobre este impuesto, la realidad de un usuario medio va a ser esta. Espero haberme equivocado en los cálculos.

Joaquín Alós Sanz. Zaragoza

¿Radicalizándome yo?

La otra tarde, tomando algo con los amigos, hablamos de asuntos políticos. Cada uno dimos nuestra opinión. Después de dar la mía, me dijo uno de ellos: "Adolfo, te estás radicalizando". No puede ser que tenga más derechos el ‘okupa’ que el propietario; no puede ser que los propios representantes del Estado sean los primeros en no cumplir sentencias; no puede ser que no me entienda en España en español; no puede ser que manejen mis impuestos aquellos que todavía no abominan de los terroristas; no puede ser que tengamos políticos que nos mienten y no dimitan; no puede ser que tengamos casi 4 millones de parados y se pierda el tiempo en una huelga de juguetes; no puede ser que estén los precios por las nubes y los sindicatos estén de recepción lúdico- gastronómica; no puede ser que quien tendría que revisar estos comportamientos (las distintas oposiciones) estén en el ‘y tú más’; no puede ser... (lista interminable). Sí puede ser sí, y lo malo es que está siendo. O sea, ¡me estoy radicalizando yo! No puede ser que un país tan genial como el nuestro esté regido por incompetentes (salvo alguna honrosa excepción).

Adolfo García Hernández. Zaragoza

Alejados de la realidad

Recuerdo con nostalgia el gran ejemplo dado por los protagonistas de la Transición, que, con posturas ideológicamente opuestas, fueron capaces de acordar y asentar las bases de la democracia actual. Tal reflexión viene a cuento de la corrosiva degradación que este país viene sufriendo en el otrora llamado ‘arte’ de la gestión política, así como de una gran mayoría de sus protagonistas, hecho este que traspasa ya nuestras fronteras. Una inacabable sucesión de chapuzas, corruptelas, gestiones deficientes, recelos irresponsables, cobardías, pactos de conveniencia personal y otros chalaneos, que ocasionalmente rayan la anticonstitucionalidad, muestra a una casta política ‘mercantil’, vuelta de espaldas a la realidad y alejada del sentido de Estado, la previsión ó la gestión eficiente. El divorcio entre clase política y ciudadanía busca alejar a esta de ser el fin último de la actividad y programa del político. Pero la realidad muestra que exceptuando grupúsculos fanatizados, la accesibilidad a información, cultura y desarrollo personal vienen dotando al ciudadano de visión particular que, por encima de doctrinas políticas clásicas, le permite afinar la evaluación del político en base al resultado de su gestión y niveles de sinceridad y coherencia con programas y compromisos, sometiendo a la clase política a continua y certera revisión, lo que más pronto que tarde situará a cada uno en el sitio que se ha labrado.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. Zaragoza

La pandemia y los bares

En Madrid la hostelería conoce a la presidenta Ayuso como ‘la reina de los bares’, categoría que no conseguirá Lambán, el presidente de Aragón, porque sus medidas contra la pandemia del coronavirus siempre van en perjuicio del gremio. Otra vez prohibición de consumir en las barras, mesas de hasta diez personas y adelanto del cierre de establecimientos. ¿Pero qué tiene este hombre contra los bares, es que no los frecuenta? El bar es el segundo hogar de muchas personas, un lugar de encuentro y alterne social, un refugio de solitarios, un diván de psicólogo. Las decisiones de Ayuso han salvado más de 10.000 puestos de trabajo en la hostelería de la región. ¿Cuánto puestos de trabajo se han perdido en la hostelería de Aragón por culpa de las decisiones al respecto? Bares y restaurantes de Madrid iniciaron una campaña en marzo con el eslogan ‘Ayuso somos todos’ para agradecer la apuesta por la economía de la presidenta durante la pandemia. Me temo que un día el eslogan de los bares de Aragón rece ‘Lambán no somos nadie’.

Olivia Codes Alonso. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es