Unirse de nuevo.

Estoy leyendo ‘Etimologías para sobrevivir al caos’, de Andrea Marcolongo, que profundiza en el origen de un centenar de palabras como si de una práctica espiritual se tratase.

Los étimos tienen que ver con la transparencia con la que, casi siempre, deseamos comunicar nuestro mensaje, pero también con lo misterioso. Son hijos, nietos, bisnietos de un espacio y de un tiempo que desconocemos y, sin embargo, hablan de la esencia de lo que somos. O lo que es lo mismo: decimos palabras, pero, sobre todo, las palabras dicen de nosotros (y de nosotras). Como seres humanos, nos comunicamos gracias a un artefacto que, al margen de que sea o no susceptible de ser mejorado, se halla en constante cambio. La lengua es un termómetro y la temperatura que marca depende y no depende, a la vez, de sus hablantes. Por eso, en los malos momentos, volver la vista atrás y dejar que las etimologías se manifiesten supone un punto de apoyo que nos pone (un poco) a salvo. Cuenta Marcolongo que, por metonimia, al fuego se le dio en latín el nombre del hogar, focus, y que así ha pasado a las lenguas romance. Me parece hermoso pensar que las palabras son pasado y presente simultáneamente y que, aunque es cierto que muchas veces nos separan, no lo es menos que también nos unen, casi de manera ancestral. Seamos, al menos por unos días, la lengua que nos gusta hablar. Reunámonos. Quizás en el hogar. Si puede ser, en torno a un fuego. Con medidas, sin medida: feliz año nuevo 2022.