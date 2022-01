Cartas al director de HERALDO: El problema de la ‘inmersión lingüística’

El problema de la ‘inmersión lingüística’

La inmersión lingüística es un recurso para ayudar a que un colectivo cultural, que puede ser una lengua vernácula, recupere su retraso respecto a una lengua oficial dominante.

Para ello intensifica el aprendizaje de la lengua local dedicándole más tiempos, espacios y oportunidades. El problema de la inmersión lingüística en Cataluña reaparece puntualmente en los medios cuando afectados castellanoparlantes, que se sienten perjudicados por lo que consideran abusos inadmisibles, recurren a la Justicia para corregirlos. Solicitan que se cumpla el 25% de enseñanza en castellano aprobado por los tribunales. La reacción airada de la Generalitat da a entender que no se cumple. Justifican su posición afirmando que la escuela catalana no tiene problemas porque está diseñada para conseguir que todos los alumnos adquieran competencias comunicativas en las dos lenguas. Pero ese razonamiento se basa en negar la mayor, porque el sistema perjudica gravemente a los alumnos castellanoparlantes. Con tres o cuatro horas de castellano a la semana (como si fuera una lengua extranjera), no se pueden conseguir esos objetivos. Y si a eso unimos la eliminación del castellano en la rotulación comercial e institucional, todavía peor. Lo que pasa es que el proyecto nacionalista de Cataluña está vertebrado a través de la escuela, incluso con su ley propia. Sin embargo, el TSJC primero, y el Tribunal Supremo después concluyen que con ella el castellano ha pasado a ser una lengua residual en el sistema. A este proceso se le puede llamar ‘sumersión lingüística’ y violencia cultural, porque desemboca en el aniquilamiento de la otra lengua. Lo que las familias demandantes solicitan no es nada del otro mundo. Sería pasar de una asignatura en castellano a dos. Podría suavizar el problema.

José Luis Cabez Marco. Zaragoza

¡Oh, Budapest!

Ciudad surcada por el Danubio, que la atraviesa silencioso y baña el distrito montañoso, los cerros protectores de Buda, de ambiente señorial, y al otro lado baña también la zona llana y bulliciosa de Pest. Esta herida azul está restañada por el legendario puente medieval de las Cadenas, además de otros muchos. Ciudad sufrida, belicosa y vapuleada desde los tiempos de los celtas; los romanos, dejando su huella, los mongoles, los otomanos. Participó en las dos guerras mundiales, convirtiéndose en un punto focal de revolución hasta la de 1956. Más adelante se disgregaría de la URSS. De todos estos pueblos que han pasado se conservan huellas arquitectónicas. Los estilos que predominan son el neogótico y el neoclásico, lo que confiere a la ciudad un aire de majestuosidad y la convierte en una de las más fotogénicas. Por cualquier lugar tienes algo que evocar, una calle escondida, cualquier pasaje urbano, construcciones que esconden secretos milenarios... La noche en barco es mágica y el Danubio hurga el corazón de Budapest, su sangre es azul. Los monumentos cobran un encanto especial con las luces nocturnas. Te dejas llevar a otro lugar de ensueño, no te quieres despertar. Echas de menos una rapsodia húngara de Liszt mientras desfilan ante ti el Parlamento, el antiguo Palacio Real, la iglesia de San Matías, el Bastión de los Pescadores y tantos otros… Ciudad plagada de museos, galerías, teatros, bibliotecas. Conocida como la ciudad de los balnearios. Buena red de transportes, en algunos tramos envejecida. Puedes saborear muchos productos típicos visitando el Mercado Central y folclóricamente resultan muy atractivas las danzas húngaras, con sus vestimentas multicolores e instrumentos curiosos, como el címbalo húngaro, se supone que de origen gitano, etnia, por cierto, totalmente integrada. Budapest, la perla del Danubio, brilla con luz propia.

Mariano Aguas Jáuregui. Zaragoza

El amor de Petrarca

Petrarca vio por primera vez a Laura, enamorándose de ella, el Viernes Santo, a la hora de maitines, 6 de abril de 1327, en la iglesia de Santa Clara de Aviñón. Los ojos de Laura prendieron a Petrarca, un amor que duró veintiún años, hasta la muerte de ella. Un amor que le llevó a escribir ‘El cancionero’, 366 poemas, casi todos sonetos, dedicados en su mayoría a cantar su amor por Laura. Un amor no consumado pero cuyo llanto le hizo caminar hasta el fin de sus días. Fue la llama de los ojos de Laura una cuesta salpicada de rosas, en la que el dardo Amor doró y afinó. Petrarca era un joven cuando encontró a Laura; esta, una adolescente, una flor tierna en el bosque del amor. Desde entonces el alma de Petrarca vagó en torno a Laura, creyendo que moriría debido a sus sufrimientos amorosos. Laura con su belleza eclipsó el sol y las estrellas. En la iglesia de Santa Clara los ojos de ella se tornaron y se fijaron en él, quedando su corazón enredado; fueron unas cadenas más dulces que andar suelto. Laura murió el sexto día de abril de 1348. Petrarca la amó con pasión y desgarro hasta su muerte, que no fue olvido, pues ese amor ha llegado hasta nuestros días.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

El solsticio y la coraza de Augusto

El 21 de diciembre tiene lugar el solsticio de invierno y resuelvo dedicar uno de mis escasos días libres (es lo que tiene trabajar en el comercio) a madrugar para contemplar ese fenómeno anunciado en la prensa: la salida del sol por la calle Mayor, el antiguo decumano de la Zaragoza romana. Pero este año la niebla ha decidido emborronar tan simbólica puesta en escena. Decepcionado, me retiro hasta las murallas romanas y descubro a un Augusto también emborronado, pero este de suciedad. Así es difícil percibir los detalles de su interesante coraza, coronada por el dios Sol, ese que lleva días sin dejarse ver. Tendrá pues el grupo de alumnos que atiende a las explicaciones del profesor a los pies de la estatua que hacer un poderoso ejercicio de imaginación. El mismo que deberá realizar la simpática pareja de jubilados entretenidos en comentar el documental de Aragón Televisión sobre la ejecución del Justicia, don Juan de Lanuza, junto a la antigua puerta de Toledo, que se levantaba allí mismo. Al menos estos tienen una loma enfrente que les da idea de cómo era la desaparecida puerta.

Raúl Garcés Redondo. Zaragoza

Aquí hay dragones

Durante la Edad Media los límites del mundo conocido eran marcados en los mapas con el mensaje: ‘Hic sunt dracones’. El avance y el conocimiento fueron acabando con los seres mitológicos de ocupaban el vacío de la investigación. Puede que los virus y sus vacunas sean los nuevos dragones a los que como sociedad nos tengamos que enfrentar. Esperemos que 2022 ayude a que desaparezcan del mapa físico de nuestras vidas.

Jorge Ortiz Robla. Fuentes de Ebro (Zaragoza)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es