Confianza y tesón

Los aragoneses, como el conjunto de los españoles, iniciamos el año sin haber conseguido desprendernos del influjo de la pandemia.

La situación sanitaria y las trabas con las que se ha encontrado la recuperación de la economía arrojan sombras de incertidumbre. Pero no es momento de desfallecer, sino de encarar el 2022 con responsabilidad y confianza, sabiendo que tenemos las herramientas necesarias para superar la enfermedad y para aprovechar las oportunidades que nos permitirán construir un futuro mejor.

El punto de partida, con una intensa séptima ola del virus y con lastres que frenan el crecimiento de la economía, no parece favorable. Y no podemos ignorar que los primeros compases de 2022 pueden venir llenos de dificultades. Pero hay que ser conscientes de lo mucho que hemos avanzado, tanto en la lucha contra la enfermedad, gracias a la vacunación, como en el relanzamiento de la economía. La sociedad aragonesa no solo resistió en 2020 el embate de una tremenda crisis, sino que a lo largo de 2021 ha comenzado a recuperar el pulso y a restablecer su habitual funcionamiento, poniendo las bases para una nueva etapa de progreso. Hay que confiar en que, aunque en determinados momentos haya que adoptar restricciones, a medida que avance el año la capacidad del virus para afectar negativamente la vida cotidiana irá disminuyendo. Y en que los problemas de escasez y carestía se vayan corrigiendo con la normalización de los mercados internacionales. Los aragoneses debemos apostar por la perseverancia y el tesón, asumiendo las circunstancias con responsabilidad y manteniendo un clima de convivencia y de disposición a la colaboración y el acuerdo. Con dificultades, pero estamos saliendo ya de una profunda crisis y hay en el horizonte muchas oportunidades que tenemos que saber aprovechar.