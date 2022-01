Cartas al director de HERALDO: Caminando por las hoces del río Sus

Caminando por las hoces del río Sus

Fue una jornada legendaria por el sendero PR-TE-102.

Anduvimos por la quebrada de la Cantalera, formada por el desigual fluido del río Sus en su discurrir hacia el Martín. La banda más prodigiosa es por donde el sendero se introduce en el despeñadero. Allí descubrimos abrazaderas y cuerdas que nos ayudaron a ascender. Hospedamos el coche en la hidalga villa de La Hoz de la Vieja (Teruel) y emprendimos el recorrido siguiendo las pintadas blancas y amarillas. Al abordar la entrada del desfiladero divisamos una extraordinaria cascada formada por un azud a donde se dirigía el líquido al Molino Bajo. Allí abordamos la subida por la ladera. Disfrutamos de un espléndido decorado. Gradualmente, la quebrada se fue abriendo a la par que descendimos. Sobre todo, hacia un agrandamiento donde se blande una admirable paridera entoldada por unos formidables chopos cabeceros. Deambulamos por el borde del río cruzándolo en diferentes oportunidades; acompañados por el candor de las aladas divas y el seductor sonido del río. Después de 8 kilómetros, abordamos el admirable poblado de Josa, a sus cordiales pobladores y su posada. Después de departir con ellos, nos mudamos a La Hoz de la Vieja por sus admirables sendas. Sucedimos por unas extraordinarias bordas y regadíos, disfrutando en toda la jornada de un prodigioso medio. Después de una prudente distancia, divisamos al otro lado de un collado el distintivo del Castillo de La Hoz. El sendero desciende por un descolgadero para anudarse con una senda que vadea una frondosa arboleda. Desde allí nos descolgamos por la senda que desemboca en el nudo de partida. Y para saldar el día, deambulamos por el poblado y, tomando unas bebidas y dialogando con sus agradables pobladores, dimos por concluida nuestra dichosa zapateada.

Venancio Rodríguez Sanz. Zaragoza

Masificación sanitaria

Todos los ‘clientes’ del Salud hemos vivido la experiencia de llamar para solicitar una visita de nuestro médico de atención primaria esperando una rápida consulta y que se nos responde que no podrá ser antes de diez días. Está claro que hay un problema de masificación. Entiendo que los médicos y personal sanitario se manifiesten con carteles y lemas, pero la manifestación festivo-bullanguera no vale, el problema hay que solucionarlo ya. A largo plazo a todos se nos ocurren ideas. La prioritaria, aumentar el número de facultativos y para eso que la posibilidad de estudiar Medicina no exija tanta nota o hasta recurrir a la docencia privada. Pero a largo plazo pueden ocurrir muchas cosas. El problema es qué hacer hoy para solucionar el problema. A mí se me ocurre aumentar el número de horas en las que los dispensarios están abiertos. Cómo estamos y los dispensarios en su mayoría cerrados por la tarde es un sarcasmo. No se trata de que nadie trabaje gratis, bastaría con hacer un cálculo del precio al que sale la hora de estos trabajadores y abonarles su trabajo extraordinario. Si presentada esta medida por el Salud, y excepcional ante la situación, no hubiera trabajadores que la aceptasen sería ya para mandarlos al guano. No entiendo otra. Bueno sí, preferir sistemas de atención privados, que ya es triste después de cuarenta años negándome a dicha posibilidad. Muy mal tendré que estar para hacerlo.

Javier Fatás Cebollada. Zaragpza

Ayudas que no llegan

Hace unos días ha sido la riada del Ebro la que ha hecho que el Estado ayude a las personas afectadas. Antes fueron inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, que también precisaban de ayudas estatales. La solidaridad es necesaria ante las catástrofes naturales. Otro tema muy distinto es cuándo llegan realmente las citadas ayudas. El tiempo estimado es alrededor de un año tras el acontecimiento que las ha causado. ¿Quién puede aguantar este tiempo tras haber perdido o tener seriamente dañados los bienes? Casi nadie puede, porque tras el impacto psicológico viene el daño económico demorado por el Estado. En el mundo de internet, de los pagos electrónicos, la Administración pública utiliza tiempos decimonónicos. No está al servicio del ciudadano. Se toma su tiempo, su burocracia, su papeleo, sus innumerables comprobaciones y firmas, ante una clase política que no tiene ninguna voluntad de acelerar el tiempo de pago. Es igual el color político, la actuación es la misma. Las declaraciones en este caso de Sánchez sobre las ayudas a los damnificados quedan muy bien. Lo que no dice es cuando llegarán en tiempo real estas ayudas. La solidaridad se demuestra con pagos reales y no con pagarés de demora.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

Incoherencia del PAR

El Partido Popular planteó una proposición de ley que pretendía ampliar la bonificación para cónyuges, ascendientes y descendientes en el impuesto de sucesiones. El 9 de diciembre las Cortes de Aragón rechazaron esa bonificar al 99% de este impuesto. Votaron en contra PSOE, Podemos, CHA e IU, y a favor, además del PP, Ciudadanos y Vox, cuyo respaldo fue insuficiente, 31 síes y 32 noes. Fue decisivo el PAR, que con sus tres abstenciones impidió revisar la normativa autonómica. Resulta insólito el comportamiento del PAR de Arturo Aliaga dado que en octubre había apoyado una proposición no de ley similar. El PAR navega sin rumbo. Se ha convertido en una sucursal del PSOE y Aliaga, en un servidor del presidente Lambán, cabe pensar que por conservar su puesto en el Gobierno. Lo confirma la justificación de su portavoz, Jesús Guerrero, al manifestar que su abstención lo era por "respeto al acuerdo de gobernabilidad". El PAR se ha mimetizado con la extrema izquierda. Sabe que este tributo grava dos veces por lo mismo y que perjudica la economía familiar de quienes han logrado con su esfuerzo un patrimonio. Las miserias del PAR lo llevarán a su desaparición.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Del amor al odio

"Te querré toda la vida", dicen los novios con sinceridad y embeleso. Las novelas y películas nos han mostrado el amor cortés como ideal, pero, ¿es un amor real? "Te dejo porque se ha acabado mi amor por ti", dicen años después de la boda. ¿Qué ha pasado? Que no tenían verdadero amor. La felicidad y la grandeza exigen sacrificio. El conocimiento mutuo es la base para el amor, así como compartir valores como la paciencia, la generosidad y cuidar los detalles haciendo la vida agradable a los demás. Así del "me alegro de que existas" se pasa al "ojalá te mueras", del amor al odio, y no solo en el matrimonio. ¿Tendrá razón el Eclesiastés, ¿hay un tiempo para amar y otro para odiar?

Javier Pueyo Usón. Zaragoza

