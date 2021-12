Primaria y tu cuñado.

Hay una corriente en España que no es negacionista pero está harta de la covid-19.

Destacan por ensalzar el compromiso que han tenido hasta la fecha en el cumplimiento de lo que nos han pedido las autoridades sanitarias, para decir que ya basta de restricciones y que lo que tenían que haber hecho los gobiernos en este tiempo era reforzar mucho la Atención Primaria y la hospitalaria, para ahora no tener que vivir un ‘revival’ de los cerrojazos del último año y medio. Sinceramente, con unas vacunas que no cortan (demasiado) la transmisión pero que están evitando cada día cientos de muertes e ingresos en UCI, un virus tan pegajoso ocasiona tantos casos, que ni con dos ejércitos de profesionales de Atención Primaria se podría desestresar este nivel asistencial. Estamos hablando (insisto, gracias a la vacunas) de una enfermedad cada vez menos peligrosa pero altamente contagiosa, que encima vive su Caribe particular estos meses propicios para los virus respiratorios, por lo que vivimos en su caldo de cultivo. Con este contexto, y ya me gustaría a mí que las cosas fueran diferentes, resulta complicado ni siquiera imaginar una Primaria tranquila si los ciudadanos no nos autoimponemos de nuevo ese coñazo de las ‘medidas no farmacológicas’; ya saben: mascarilla, distancia…

Venimos de una Atención Primaria famélica, con varios planes de reforma fagocitados por sus propios gobiernos, como el caso del PSOE, que creó uno en 2019, no lo aplicó, y ha emprendido otro a finales de 2021 que acaba de entrar en desarrollo. Entre medias, los 1.088 millones planificados para 2020 se desviaron para comprar vacunas. Por otro lado, en Aragón como en otros lugares, hay que sumar que con más o menos un 20% de UCIs totales ocupadas por covid-19, su mala distribución por el territorio hace que la Consejería también eche a temblar cuando hay cierto nivel de pacientes en hospitales como el San Jorge. En fin, que sí, que hemos cumplido pero tendremos que seguir haciéndolo sin caer en la ‘cuñadez’ de exigir una Primaria revitalizada en menos de un año. Será más provechoso vigilar en los próximos años que ésta realmente se reforma, se presupuesta. ¿Lo haremos cuando ya nadie la requiera para garantizar su libertad de movimiento? Cosas más raras se han pedido al Año Nuevo o a los Reyes Magos.