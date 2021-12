El Gobierno, tranquilo

Vemos que los contagios están superdisparados y los centros de salud, agobiados y que una de cada cinco camas de uci la ocupa un paciente covid, y mucha gente se asusta.

Pero el Gobierno de España no. El Gobierno y su presidente se lo toman con infinita tranquilidad y al parecer dan por hecho que esta ola –sexta en España, séptima en Aragón– se detendrá por sí misma, sin necesidad de tomar medidas para frenarla, y que no causará un gran daño en el sistema sanitario. Por eso, aparte de algún refuerzo –que siempre está bien– y de exhortarnos a que nos pongamos el tercer pinchazo cuanto antes, lo único que propone para hacer frente a esta fase de la pandemia es obligarnos de nuevo a llevar mascarilla por la calle. Bueno, es posible que en estas fechas se produzcan al aire libre, en mercadillos navideños, belenes y otras atracciones, aglomeraciones que hagan conveniente el uso de la mascarilla. Pero la verdad, a estas alturas está archidemostrado que en exteriores –salvo que se dé una estrecha y prolongada proximidad entre personas– el riesgo de transmisión del virus es bajo. Y, desde luego, hay muchísimos momentos en los que caminando por la calle resulta evidente que el peligro de contagio es nulo. No parece por tanto que este fastidio vaya a servir de gran cosa para poner tope a la curva del virus. Pero Sánchez, que lleva meses presumiendo del éxito de la vacunación y dando por concluida la pandemia, aunque el virus no se dé por enterado, no está ahora mismo por tomar medidas más drásticas. Y seguramente los ciudadanos, o una mayoría de ellos, tampoco están por que las tome. Así que tranquilidad, felices fiestas y luego, si eso, ya veremos.