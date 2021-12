Cartas al director de HERALDO: El recuerdo de una escena de Navidad

El recuerdo de una escena de Navidad

Recuerdo el momento perfectamente.

Mi hija tendría unos seis años. Sentada a mi lado y tan solo con las luces del Belén recién colocado, escuchamos aquel Cd que una compañera de trabajo me había regalado. Contenía los villancicos más tradicionales, interpretados de una manera tan dulce, que era imposible no emocionarse. La niña escuchaba muy atenta; aún hoy ella piensa que fue un momento en el que vivió la Navidad realmente. Creo lo mismo, aquellos minutos de villancicos populares fueron tan intensos que hoy sigue emergiendo en nuestra memoria esa secuencia navideña. Da que pensar, y duele también, no vivir ahora algo parecido. Actualmente ni entiendo los (pocos) villancicos que se escuchan, casi con exclusividad en grandes almacenes, ni veo un sentido navideño verdadero y claro. Y mucho menos, por quienes reniegan de los Reyes Magos en aras de un señor con barbas blancas volando en trineo. O catalogando como algo del pasado la celebración navideña tradicional (nuestra tradición) con la de poner un árbol navideño de origen alemán. Viandas, luces, ciervos, árboles metálicos, cabalgatas inconexas, belenes gigantescos y adornos. Todo se mezcla: celebración religiosa, el fin de año y la visita de unos reyes en los que pocos creen pero que casi todos celebran para seguir en el círculo de las compras. La Navidad es más, mucho más que eso. Lo curioso es que del tradicional nacimiento solo queda para el personal el tema ‘regalo de Reyes’, pero nunca ‘la zona pesebre’. Vivir la Navidad es acordarse de quienes no tienen nada y a quienes las luces les sobran, de los que pasan frío o huyen de su tierra al ser perseguidos por algún nuevo Herodes. Dice un villancico: "Caminando a medianoche, ¿a dónde vas pastor?". Que cada cual se responda por si finalmente encuentra su camino. Feliz Navidad a todos.

Fermín Alonso López. Zaragoza

¿Quién protege a los agricultores?

¿Quién protege a los agricultores? Porque ayer solo sentí desolación. Han empezado en Luco de Jiloca a cosechar el maíz, cultivo que desde hace unos años llenaba toda la vega y que este año será el último. Dejarán de sembrarlo porque, aunque su producción sea ventajosa, los jabalíes impiden que lo sea. Quise coger unas mazorcas como recuerdo y solo sentí pena. ¡Qué destrozos! Parecía que había pasado un tractor oruga tronchando las matas. Y es que el pueblo está inundado de jabalíes a los que no asusta ni disuade ningún método. Entre las piaras de jabalíes y las manadas de cabras y corzos, que pronto veremos comiéndose las nacientes plantas de trigo y cebada, están apañados los agricultores. Vivimos en una época de conciencia ecologista que antepone la protección de los animales a la defensa del trabajo de agricultores y ganaderos. Políticas que van en contra del desarrollo agrícola, de la vida de quienes consiguen que muchos pueblos sigan vivos. ¿Qué aportan lobos, osos, jabalíes, corzos, cabras y conejos salvajes? ¿Cuántas subvenciones que reciben tantos grupos ecologistas, para no se sabe qué, se emplean para resarcir a los agricultores y ganaderos? ¿De quién depende que no se ponga coto a esta expansión que ya es una plaga? Encomiable ha sido la labor de la UME ante la devastadora riada del Ebro, que tantos campos ha anegado, para proteger a las poblaciones ribereñas y a Zaragoza; pero, ¿dónde estaba la ayuda de todos esos ecologistas que no dejan limpiar los cauces para que no se produzcan esas afecciones? ¿A cuántos ecologistas vemos echando una mano? Preguntas sin respuesta.

Pilar Fraj Gascón. LUCO DE JILOCA (TERUEL)

Izquierda nacionalista

La mal llamada izquierda nacionalista, un oxímoron en toda regla, me refiero a EH Bildu, ERC y la CUP, son partidos cuyo objetivo primordial es la independencia del opresor, fascista y heteropatriarcal Estado español, formado por ciudadanos en general intelectualmente inferiores, cuando no intransigentes y machistas. Su sueño húmedo es la creación de repúblicas con gobiernos comunistas o anarcosindicalistas donde desaparezca el capitalismo y donde todos sean iguales, donde no se explote a las personas, entendido como que no se necesita trabajar mucho para poder vivir a pierna suelta, sociedades feministas donde se respete la naturaleza. No sé qué será de los ciudadanos que votan a PNV y a Junts en estos paraísos, probablemente piensan que en cuanto prueben las mieles de la nueva sociedad se conviertan instantáneamente. De este modo los ríos serán de miel y no habrá pandemias y todos serán felices, como en las películas de las princesas Disney. A todo esto, se suma el apoyo de partidos a nivel nacional como Podemos, argumentando que, vosotros que podéis id adelante, independizaos y cread esas repúblicas, nosotros seguiremos luchando por conseguirlo dentro del Estado español. Son como mártires. Lo que no termino de entender es el ahínco con el que todos estos partidos defienden la legalización de las drogas blandas, ¡si no las necesitan!

Fernando Valdrés Allueva. Zaragoza

El reto de la calidad del aire

Alimento, agua y aire son indispensables para vivir. Si bien las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos y del agua han sufrido en el siglo XX una gran transformación en las sociedades occidentales, y ya no tenemos enfermedades por su mal estado, la calidad del aire en ambientes cerrados todavía no es un asunto de salud pública. Y la covid, la gripe, y otras enfermedades se transmiten por el aire. Después de casi dos años de pandemia todavía no han legislado sobre este asunto. La calidad del aire es un reto para el siglo XXI.

Tomás Bagüés Pérez. Zaragoza

Cuán malogro social

La certificación de haber recibido la pauta completa de la vacuna (pasaporte covid) está resultando ser óbice para acudir al gimnasio, ir a una boda, cenar en un restaurante, ver una película en el cine e incluso visitar a un familiar en un hospital. La cuestión, a pesar de ser flagrantemente inconstitucional, es aceptada por el común de los mortales, que tolerarán que se vulneren sus derechos. Hemos de ser conscientes de que la doctrina del Tribunal Constitucional disiente de esta medida, y que cualquier ciudadano que se niegue a mostrarlo será respaldado por aquel. El autónomo a cargo del restaurante de turno, únicamente obedece a lo que su Gobierno autonómico le impone, y a lo que la Policía le reprocha bajo sanción. En fin, la cuadratura del círculo. La solución está en interceptar el egoísmo social de aquellos que no se vacunan pero que prefieren que los derechos de sus prójimos resulten pisoteados por la de desobediencia de la Administración a la Justicia. Cuán malogro social.

Ramón Guerri Puyuelo. Zaragoza

