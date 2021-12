Cartas al director de HERALDO: ‘Imán’, Sender y el desastre de Annual

‘Imán’, Sender y el desastre de Annual

Este 2021 se cumplió el centenario del Desastre de Annual, hecho decisivo en la larga Guerra del Rif: el 9 de agosto, con la matanza del fuerte de Monte Arruit, culminaba el levantamiento de los rifeños que había comenzado dos semanas antes y que se saldó con la muerte de 10.000 soldados españoles, la mayoría reclutas de reemplazo.

Es un hecho histórico que me interesa mucho, quizá porque mi padre fue herido por una mina en otro desastre colonial, el de Ifni del 58. He vuelto a leer ‘Imán’ (1930), la novela de nuestro insigne Ramón José Sender inspirada por sus experiencias militares posteriores a aquella derrota. ¡Qué novela, señores! ¡Cuánta verdad destila! Yo, que disfruté de una dulce mili en mi tierra, aún puedo vislumbrar todo aquello que denuncia el libro: la dureza del servicio militar en las colonias, sin preparación, recursos y motivación, exponiendo la vida al servicio de los intereses económicos de unos pocos. Sender también comprende los motivos del enemigo, cuyo suelo es ocupado y explotado. Creo que Sender es justo en sus apreciaciones, pero, al contrario que el buenismo progre de hoy día, que solo justifica la actuación de los rebeldes sin mencionar atrocidades que cometieron con el enemigo vencido, lo hace sin obviar su crueldad. Y luego está la belleza de su estilo literario, tan cinematográfico. Y también la modernidad de su mensaje desmitificador del supuesto heroísmo, la denuncia de la alienación en la que caen los reclutas por la brutalidad de mandos y enemigos, adelantándose a esas películas norteamericanas sobre Vietnam. Ante semejante prodigio literario, no me explico que ningún productor se haya interesado por llevarla al cine o a la televisión. Por favor, si lo hacen, que sea sin la consabida historia de amor o con el correccionismo político que le quita a todo su verdad)..

Carlos San Miguel Echeverría. Tarazona (Zaragoza)

Los ‘baby boomers’

Pertenecemos a la generación de los llamados ‘baby boomers’, una distinción que sirve para alargar nuestra vida laboral, al menos un año más. Pero lo cierto es que ya nos asomamos a esa edad que llaman tercera y las canas y arrugas nos han ido saliendo. Somos considerados ‘carrozas’, pero nuestra carrocería todavía sirve para alimentar las arcas del Estado, privándonos, si se sigue estirando el chicle, de que algunos puedan disfrutar de la vejez. Y más ahora, que por edad nos tiene en su punto de mira el virus. En 1959, Severo Ochoa obtuvo el Premio Nobel de Medicina por descubrir el mecanismo de síntesis del ARN y del ADN. En ese año se inauguró el Valle de los Caídos, Bahamontes ganó el Tour de Francia, se formó ETA y Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Creo que ya ha llovido bastante y, aunque no nos consideremos viejos, sí que estamos mayores y un año más de trabajo se nos puede hacer muy cuesta arriba. Los que nacimos en 1959 vimos un gran cambio político después de dejar atrás una dictadura, con la que convivimos 19 años. A nuestros más de cincuenta y diez años, nos acercamos a ese momento del merecido descanso. Un recuerdo para los nacidos entonces y que ya no están con nosotros.

Fernando Marcén Letosa. Leciñena (Zaragoza)

Las buenas maneras

El viandante cruzaba por un sitio aparentemente no prohibido, pero lo hizo, por lo que se pudo ver, muy cerca del coche patrulla. El coche frenó y el agente copiloto sacó la cabeza por la ventanilla y se dirigió al viandante con un sorprendente y solícito ‘señor’, cuando lo habitual es que lo hagan con un vulgar ‘caballero’. Forma aquella más en consonancia con la que recomendaría el viejo profesor, Tierno Galván, que tanto se preocupó, en su época de regidor de la Villa y Corte, por crear una policía municipal cercana al ciudadano. Las formas contribuyen a mejorar las relaciones sociales y la sonrisa puede ser un buen ingrediente para lograrlo. Hace algunos años, unos grandes almacenes tuvieron la iniciativa de hacer sonreír a una persona que pasaba por ser superseria. La colocaron en un escaparate. La radio y el periódico animaban a los ciudadanos a acudir para arrancar una sonrisa al superserio. La gente se apiñaba ante el escaparate dando una gran publicidad al establecimiento. En su día, también se promocionó la campaña de ‘sonría, por favor’. Se confeccionó una pegatina para la luneta del automóvil. Esta iniciativa fue motivada por la frecuencia de trifulcas y peleas que se originaban en la conducción. La Mona Lisa o Gioconda de Leonardo da Vinci refleja quizás la sonrisa más sugerente de una obra pictórica. Sin embargo, hay un pero sobre lo admirable de esta pintura, en concreto sobre la felicidad que siempre se consideró que transmite su contemplación. Científicos de Ámsterdam sometieron a esta obra a algoritmos de reconocimiento emocional. Los resultados fueron que la famosa sonrisa de La Gioconda refleja un 83% de felicidad, pero un 9% de disgusto. La técnica de este estudio debe considerarse muy actual dentro del proceso de digitalización. La sonrisa también está considerada en el terreno religioso. Juan Pablo I, que solo estuvo 33 días como cabeza visible de la Iglesia y sobre el que se ha abierto proceso de beatificación, fue conocido como el Papa de la sonrisa.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. Zaragoza

Dinero por votos

Mientras el desgobierno central juegue al avestruz, no conseguiremos que este virus sea como una gripe. Este desgobierno solo sale a dar la cara cuando sus palmeros creen que las cosas van bien; si no, las reparte entre las diecisiete taifas y huye de la quema. Las mociones de censura las deberían hacer los ciudadanos y no quienes solo representan en el parlamento a unas pocas personas, que suelen ser los aduladores y pocos más. Solo nos tenemos que fijar en que en todos los partidos ningunean hasta el despido a todo aquel que no dice el ‘sí señor’ al jefe. Los problemas reales están en la calle y las posturas de este gobierno no parece que sean democráticas en muchos momentos. Nuestro presidente ofrece dinero a diestro y siniestro para comprar votos, pero no nos dice de dónde lo va a sacar. Lo que es seguro es que para nacionalistas, separatistas y renegados de nuestro país sí que habrá euros, aunque sea con más deuda, que pagamos todos, para seguir en el sillón el mayor tiempo posible. Si no fuese porque el presidente juega con la desgracia de las familias –cuando, por ejemplo, viaja a La Palma y cada vez ofrece más millones pero que al bolsillo de los necesitados no les llega–, nos reiríamos mucho. Mal vamos cuando el dinero se emplea solo para seguir en la burra. Ante este cambio de dinero por votos algunas autonomías han dicho lo de ‘¿qué hay de lo nuestro?’, pero no nos equivoquemos, lo dicen con la boca pequeña, porque de valientes, nada.

Adela Laborda Gavalda. Zaragoza

