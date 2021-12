Comienza hoy uno de los rituales de nuestra sociedad, la Navidad.

Esta es sin duda el hecho social más coactivo y más extendido en el tiempo. En nuestro país comienza con la lotería, el 22 de diciembre, y termina con los Reyes. Hoy se cerrarán las escuelas. Durante este trimestre la pandemia ha vuelto a marcar los ritmos. Pues, de nuevo, esta ha regresado y ha golpeado con fuerza la escuela. Las principales medidas se han mantenido: mascarillas, distancia social, filtros, tecnología de monitorización de CO2, y mucha ventilación, pero las ratios se han relajado. Tal y como se preveía, al no estar vacunados los menores de 12 años, la prevalencia de covid persistente ha sido mayor de lo esperado. Incluso se puede pensar que los niños se han convertido en el reservorio del virus. La respuesta a la vacuna en nuestra comunidad evidencia la necesidad de ésta. En el primer día, 11.000 menores de entre 9 y 11 años ya la habían solicitado. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que está habiendo una "respuesta muy positiva" por parte de las familias porque "es algo que estaban esperando".

También en este primer trimestre, de nuevo la escuela ha vuelto a evidenciar las tensiones entre distintos modelos de política educativa por la aprobación del decreto que regula la evaluación y la promoción de curso. No hay acuerdo en revisar los supuestos de la repetición de curso y dejar la decisión exclusivamente en manos del equipo docente. Eliminar esfuerzo, bajar calidad educativa, eliminar mérito son argumentos para oponerse a dicha propuesta. Como en todo debate me parece fundamental conocer los datos. En España, casi uno de cada tres alumnos ha repetido al menos una vez, antes de terminar la enseñanza obligatoria, triplicando así la tasa de repetición de la media de los países de la OCDE. Los resultados PISA muestran que los repetidores presentan niveles medios de rendimiento muy inferiores al alumnado que no ha repetido, una diferencia que puede equivaler a dos cursos académicos. Un estudio publicado recientemente indica que dos de cada tres alumnos que abandonan prematuramente los estudios han sido repetidores. Parece evidente que, si bien la repetición la podemos asociar a un bajo rendimiento y no la podemos asociar a mejorar resultados, en cambio afecta negativamente a sus trayectorias educativas. Añadamos que en España los alumnos de origen social desfavorecido repiten casi cinco veces más que los alumnos de mayor estatus socioeconómico.

A su vez, las estimaciones más recientes sitúan el coste de la repetición en el 13,6% del gasto público total en enseñanza primaria y secundaria, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros anuales. Son muchos los países de nuestro entorno en los que no existe el mecanismo de repetición o es una medida que se aplica de manera excepcional. Es importante buscar ejemplos de dónde es posible la capacidad de comprensión con ausencia de repetición; los encontramos en los países nórdicos. Ahora bien la clave es una gran capacidad de prevención y anticipación del sistema ante los problemas de aprendizaje, y estrategias eficaces de gestión de la diversidad y la heterogeneidad de las aulas. Este modelo, que conozco, sin reducir expectativas de aprendizaje, no pretende estandarizar el nivel de conocimientos de los alumnos, y sí, en cambio, apoyarles en su aprendizaje para que construyan sus proyectos de estudio y de vida. Y como siempre, para lograr los objetivos propuestos son necesarios recursos humanos y materiales que permitan una nueva cultura de evaluación, menos normativa y más pedagógica, que sitúe el aprendizaje y la autorregulación del alumno como finalidad en la etapa obligatoria, alejándose así de la voluntad de certificación o selección. El objetivo de una enseñanza de calidad y equitativa, en su etapa obligatoria, es no dejar a nadie atrás.

Para los creyentes en estas fechas se celebra uno de los pilares de la fe cristiana: la convicción de que Dios se encarna, se hace niño para venir al mundo. Es el misterio que contemplamos en Navidad. Este niño simboliza la presencia de Dios en lo pequeño, en lo frágil, en lo vulnerable. Representa la posibilidad de un nuevo inicio para el ser humano. Miremos al mundo con ojos de niño, abiertos y permeables a la vida, al misterio y a la esperanza. Feliz Navidad.