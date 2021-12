Cartas al director de HERALDO: El saber no ocupa lugar ni tiene edad

El saber no ocupa lugar ni tiene edad

El encuentro con este viejo amigo ha sido muy gratificante.

Me transmite lo ilusionado que vive una nueva experiencia. Asiste a una diplomatura para seniors de la Universidad San Jorge, y este es su tercer año. Se siente parte de un proyecto ilusionante con profesores y colaboradores brillantes impartiendo su saber, fomentando también un foro donde las experiencias de profesores y alumnos se ponen en común. Se estudia la historia de la literatura, de la filosofía y del humanismo, tan perdido en estos tiempos de avances tecnológicos. Y ya no hay noches en blanco estudiando como en otros tiempos, ni nervios de exámenes. Hay un afán por aprender y pasión por el conocimiento. Esta pasión ya la describen los clásicos cuando proclaman que el saber es lo único inmortal. Solo la inteligencia se rejuvenece con los años. El tiempo, que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Platón nos dice que en la raíz de todo conocimiento hay anhelo de belleza, y la belleza está asociada con el bien. Además de las clases, organizan encuentros culturales, reuniones, viajes, promoviendo la amistad. A menudo me pregunto: ¿estoy poniendo algo de mi parte para contribuir al progreso moral y humano de mis amigos? Ante el doloroso convencimiento de que ya tenemos los días contados, a este amigo le ha llegado el momento de vivir sus ideales. Por lo que me transmite, lo veo con una felicidad y plenitud personal que denotan una serenidad interior envidiable. La ilusión le desborda y emociona ver el mensaje que nos envía. Cuando otros disfrutes están en el ocaso, ¡hay lugar para los placeres del alma! Inmerso en su vejez llega al tramo final de su vida cumpliendo ilusiones, y vive la vida como un triunfo porque es viejo, pero no se siente viejo, y su cuerpo se arruga pero no su mente. El saber no ocupa lugar ni tiene edad.

José Luis Romanos Marfil. Zaragoza

Gracias a los buenos samaritanos

Hay un famoso refrán que dice: No hay mal que por bien no venga. Así me siento al recordar la caída que sufrimos mi marido y yo el pasado día 4 de diciembre en el barrio de las Delicias y que solo quedó en un susto. Somos un matrimonio de 82 y 87 años y vimos de primera mano que la naturaleza humana conserva los buenos valores, la solidaridad y el respeto al prójimo. Paseando por Padre Manjón con paseo de Calanda me tropecé y mi marido y yo caímos al suelo. Enseguida todo el mundo que estaba por allí vino a ayudarnos, nos atendieron con cariño y con cuidado, llamaron a la ambulancia y nos acompañaron hasta que llegó. Por todo ello queremos decir gracias a todos (viandantes, personal de Los Charros y del Placer, equipo sanitario de la ambulancia y de urgencias del Clínico), ya que, cuando una persona se encuentra en una mala situación, este tipo de comportamientos nos engrandecen como seres humanos y nos reconfortan el alma.

Concepción Chopo Villuendas. Zaragoza

Después de la riada

La riada es tema de conversación estos días. Pero de la ministra Teresa Ribera se ha hablado menos. Algunos la ponen verde porque no deja limpiar los cauces de los ríos ni construir embalses y, luego, pasan cosas como estas. El que se acuerda de ella también suele soltar algún exabrupto contra los ecologistas de ciudad. He oído varias veces: «A esos, yo los traía aquí, ahora, para que se pusieran a achicar agua; y, de paso, para que supieran lo que es trabajar y lo que son los efectos de una riada». Pues bien, de la ministra Ribera dependen la Confederación Hidrográfica del Ebro y la ‘Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro’. En vez de quejarnos, sería más eficaz que cada uno de nosotros presentara su alegación contra el proyecto de Plan Hidrológico. Lo que se puede hacer hasta el 22 de diciembre, miércoles. La propia CHE publica unos modelos de alegación e indica que una vez completado el modelo se remitan al correo electrónico ‘chebro@chebro.es’ o bien a la sede de la Confederación en el paseo de Sagasta de Zaragoza. No sería mala idea que todo aquel que pueda y quiera, alegue por ejemplo que: "La propuesta de Plan Hidrológico del Ebro no considera la realización de estudios ni de proyectos para futuras obras de regulación (embalses). Por tanto, se alega para que incluya estos trabajos, ya que las obras de regulación (embalses) pueden ayudar a evitar desastres futuros como la última riada". A ver si la gente se anima y alega.

Christian Jiménez Ruiz. Huesca

La Leyenda Negra

Una gran porción de la vergüenza que el español siente por serlo se debe a que el régimen franquista adoptara los símbolos de nuestra historia como propios. El yugo y las flechas de los Reyes Católicos, el ‘Tanto monta’, significando el nudo Gordiano que Alejandro Magno rompió de un tajo, el águila de San Juan, que está en la embajada de Roma, la más antigua de Europa… Al que los lleva o respeta le señalan como ‘facha’. Aún está en cartelera la película ‘España, la primera globalización’, que debería ser de obligada presentación en nuestras aulas y universidades. En ella se comenta cómo una leyenda organizada por los países enemigos se hizo tan sustantiva que fue creída por generaciones y generaciones de españoles, haciéndonos sentir asesinos crueles y conquistadores autores de un holocausto. En esta película verán con datos y documentos cómo la reina Isabel exigía tratar a los pueblos conquistados como hijos de su corona, verán cómo fue el mestizaje y no el exterminio, verán que se hicieron virreinatos españoles y cómo fue más el impulso de convertir a la fe que el deseo de oro (que también). Vayan a verla y lleven a sus hijos (a los muy peques no). Descubrirán la verdad histórica y dejarán de sentirse españoles avergonzados.

Mariano Blasco Valle. Zaragoza

Heredar y pagar

Queridos hijos: ¿Qué tal estáis? Yo voy tirando. Os escribo para deciros que cuando yo la diñe os vais a tener que rascar el bolsillo sin remedio. Pues resulta que Arturo Aliaga, que es el presidente del Partido Aragonés, va el otro día y no quiso saber nada de una ley que querían hacer y que iba a bajar mucho lo que hay que apoquinar por las herencias. Os parecerá raro que uno del PAR haya hecho eso, pero como ahora también es el vicepresidente de la ensalada de partidos que hay en el Gobierno de Aragón, pues que no se aclara. Bueno, sí que se aclara, pues va a lo suyo y lo demás tararí. Me dan ganas de irme a vivir con vosotros allí, que no tenéis que pagar casi nada. Hala, que pronto nos veremos para Navidad y os contaré este lío de Aliaga con más detalle. Besos para todos y hasta pronto. Ya tengo compradas barricas de guirlache y jamón de Teruel. Aupa el Zaragoza.

Ángel Hernández Mostajo. Zaragoza

