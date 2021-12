Vuelvo a casa después de cenar con un grupo de amigos.

La amistad es una estufa y una patria. Un amigo me cuenta que su hijo hace #boxeo y que se ha puesto, en la espalda, un tatuaje que acojona. Qué más da, le digo, y le doy el dato de que una tercera parte de la población lleva un tatuaje. Pienso en ese hijo boxeador y lo recuerdo, años atrás, jugando con un playmóbil y con manguitos de plástico, en verano, dentro de una piscina. ¡Cómo cambiamos! Pedro Sánchez, se comenta en la cena, ha pasado de conducir un Peugeot a llevar una cuadriga. Sánchez tiene algo de Ben-Hur. Eso también es otro tatuaje.

Vuelvo a casa caminando. Es de madrugada. Dos maniquíes atractivas, con labios Russian Red, me observan desde un escaparate. Miro al que pasea un perro porque los dos, el perro y él, tienen insomnio. Veo a uno que corre para subir a un taxi, que lo llevará al Actur o a la Vía Apia. Veo una farmacia con varias personas en la puerta, que quizá necesiten una aspirina, un ansiolítico o la venda para esa herida que jamás cicatriza.

Antes de llegar a casa reconozco al mendigo que duerme en el cajero de una oficina bancaria. No sé qué niñez tuvo ese hombre. Sí sé que el mendigo es nuestro fracaso.

En casa, dudo si me pongo a escribir o enciendo la televisión. En esta puedo encontrarme con un actor porno al que entrevistan, con una película de zombis o con un documental sobre los manuscritos del mar Muerto. Ni escribo ni veo la tele. Me voy a la cama y el único porvenir, me lo diría el mendigo del cajero, es que amanezca.