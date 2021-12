Cartas al director de HERALDO: Cuatro filas distintas en una misma calle

Cuatro filas distintas en una misma calle

España es un país de maravillosos contrastes.

Lo heterogéneo debería ser una verdadera fuente de riqueza. Pero la dificultad de gestionar la diversidad crece si se compara con espacios más uniformes, si es que acaso existen. Y menos fácil será si dicha gestión se delega en ideólogos decimonónicos, sean del color que sean, o en los recurrentes salvapatrias sin empatía y preparación para afrontar los retos de las sociedades modernas. Es fácil comprobar en estos días un tipo de contrastes que nos deberían invitar a la reflexión. En la misma calle se pueden observar cuatro filas de personas; una a lo largo de la acera, en la que predominan los locales abandonados y sucios de negocios cerrados, y que termina en una administración de loterías; otra, por la misma acera, un poco más adelante, con gente esperando turno para acceder a las superofertas de un comercio con su correspondiente anuncio de ‘Black Friday’, ‘Cyber Monday’ o ‘Happy Sunday; la tercera, en la acera de enfrente, con personas dispuestas a recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid, no vaya a ser que no les dejen entrar en ningún pub; y la cuarta, casi a continuación, en la que toda la gente se apoya en su correspondiente carrito de la compra a las puertas de un banco de alimentos. Una verdadera invitación para el análisis sociológico. Todas esas filas tienen un denominador común: el modelo de sociedad en la que nos movemos y la gestión institucional de dicha sociedad. ¡Qué más quisiéramos que que lo heterogéneo, que la diversidad fuesen conceptos relacionados exclusivamente con lo paisajístico, con lo cultural, y no tuviese nada que ver con la desigualdad y la justicia social! Si alguna vez pudo llegar a funcionar, hace ya mucho tiempo que se nos estropeó el despertador, y ya no hay nadie ni capaz ni dispuesto para arreglarlo.

Lorenzo Solanas Forcén. Zaragoza

Del desierto al bosque

Me decía un amigo que Zaragoza vista desde el aire se divisa como una ciudad grande rodeada de desierto. Lo comentaba mientras circulamos por la autovía Z40 en dirección a Plaza viendo un paisaje desprovisto de vegetación. Cierto es que a pesar de que la ciudad desde la Expo se vincula a la idea del agua, gracias a los espacios fluviales que conforman sus tres ríos y un canal, su entorno no deja de ser desértico. La iniciativa de cambiar esos áridos paisajes creando un entorno verde de 700.000 árboles es una gran noticia. Son muchas las razones más allá de embellecer ese panorama semidesértico creando espacios verdes que contribuyen a secuestrar CO2. Vegetación que dará una mayor firmeza a esos secos terrenos, en buena parte a causa de nuestro clima con días de cierzo, fuerte calor y épocas de ausencia de lluvias, los árboles ayudan a frenar la erosión del suelo y aumenta su fertilidad. 1.100 hectáreas de entorno verde que contribuirá a purificar el aire y combatirá el efecto isla de calor y el ruido. Dotar a nuestra ciudad de más verde reporta muchos beneficios, con menos problemas de salud mental. Hoy más que nunca son necesarios espacios naturales al aire libre, ya que proporcionan mayores distancias sociales que contribuyen a un riesgo menor de transmisión. Espero que en unos años, mi crítico amigo diga que desde el aire ha visto una gran ciudad rodeada de verde y naturaleza, será señal de que el llamado bosque de los zaragozanos ya es una realidad.

Daniel Gallardo Marín. Zaragoza

Responsabilidad

Tenemos ganas de encontrarnos estas Navidades con nuestros allegados. Personas que significan mucho en nuestra vida. Por ello, aunque las instituciones relajen las medidas, toca pararse a pensar en las implicaciones de nuestros actos. Es el momento de demostrar que somos coherentes y que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Llevemos la mascarilla siempre que sea posible. Respetemos los aforos. Actuemos con sentido común.

Óscar Urbón Risueño. Zaragoza

El caso de Canet

La prueba del odio independentista vehiculizado por su inmersión ‘nazi-lingüística’ está en sus propios dirigentes. En el caso de Canet, véanse las declaraciones y actuaciones del ‘conseller’ Josep González, véase el cobarde silencio del Sr. Aragonès y véanse los insultos y amenazas en plan apartheid, equiparables a épocas pretéritas y desgraciadas de la historia. Véase el rastrero chantaje del Sr. Rufián para exigir el catalán en Netflix y la eterna llorera de otros dirigentes que dicen que les queremos romper su modelo educativo y lingüístico por un odio enconado hacia ellos. Mientras sigan teniendo la posibilidad de un chantaje hacia un presidente blando, permisivo y necesitado de unas migajas de votos, seguiremos viendo estas y muchas otras vilezas nacionalistas consiguiendo prebendas que no podrán blindar y que desaparecerán del mapa tan pronto se cambie de modelo de gobierno.

Mariano Ara Báguena. Zaragoza

La defensa de la ley

Dan repelús las amenazas de cambiar la Constitución, ya es bastante preocupante la laxitud en aplicarla. La ley es injusta cuando no se pone en marcha protegiendo los derechos y necesidades del individuo o cuando no ampara la convivencia en paz; se entiende por sociedad una que representada por un sistema de gobierno se ha dado a sí misma ese conjunto de normas, estableciendo así un compromiso ineludible para cualquier miembro de esa sociedad, compromiso en el respeto y acatamiento a la ley o en su defensa. Es posible que no se esté educando en verdadera responsabilidad hacia los valores sobre el respeto y defensa de las normas básicas de convivencia, ni en los valores morales que diferencian al ser humano dotado de conciencia. Entendámoslo, necesitamos la ley como el respirar. Un Estado surge de una ley porque sin ley no hay Estado, y el Estado somos todos. Todos debemos acatar y dar servicio a la norma que da vida y nombre a nuestro Estado. Nadie tiene el derecho de cambiar la ley según su interés particular, mientras que todos estamos obligados a defender esa garantía constitucional. ¿Se puede mejorar? Sí, pero ha de ser para beneficio de todos y mayor garantía de los derechos humanos. He seleccionado esta cita bíblica para comprobar cómo Dios mismo explica la preexistencia de la ley en el ser humano: "Porque siempre que los de las naciones que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y, entre sus propios pensamientos, están siendo acusados o hasta excusados" (Romanos. 2:14,15). La conciencia está en armonía con la ley en justicia.

José Luis Sancho Sánchez. Zaragoza

