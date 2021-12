Cartas al director de HERALDO: ¿Y para qué sirve el Senado?

¿Y para qué sirve el Senado?

Los humanos tenemos un instinto que nos espolea a buscar respuestas a las incógnitas de la vida.

Soy curioso y siento desazón cuando me encuentro sin respuestas ante una pregunta, pero también soy afortunado: tengo un buen amigo que es un portento; cuatro licenciaturas universitarias, una memoria increíble y una curiosidad infinita, amén de una gran facilidad para explicar con palabras sencillas asuntos complicados. Gracias a él, muchos misterios, o que para mí lo eran, han desaparecido. Ahora entiendo algunas paradojas de la física cuántica. Ya no me quita el sueño el misterio de las pirámides de Teotihuacán en México o la función del monumento megalítico de Stonehenge en Inglaterra. Y, sin embargo, había algo que, por muchas vueltas que le daba, no conseguía entender: ¿Para qué sirve el Senado? Tras múltiples lecturas, comprendí que el Senado es como esas muñecas rusas, las matrioskas, que dentro de cada una hay otra y dentro, otra más: un misterio dentro de otro misterio. Como los traductores de la Cámara, que se afanan para que un catalán entienda a un aragonés, un extremeño a un vasco o un gallego a un asturiano. Finalmente acudí a mi amigo, que, ante mi insistencia preguntando qué es lo que hacen los senadores, respiró hondo, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Escucha atentamente la historia (real) que te voy a contar y lo entenderás. Un joven senador recién nombrado entró por primera vez en el Senado y preguntó a otro senador veterano, qué es lo que tenía que hacer. El senador mayor le dijo: “Antes de nada, tienes que saber algo muy importante: los que somos, o en su día fueron senadores, no podremos ir al cielo. Tú tampoco”. “¿Y eso?”, preguntó perplejo, “¡Porque para nosotros es absolutamente imposible vivir mejor!". Misterio resuelto.

Mariano Domingo. Zaragoza

¡Feliz Navidad!

A pesar de que la variante ómicron nos tiene en jaque, me gusta el ambiente de la Navidad. Las luminarias artísticas en las calles y plazas más concurridas de muchas ciudades del mundo, y los belenes, como el de la plaza del Pilar, en Zaragoza, y tantos árboles adornados, etc. Me gustan las comidas con colegas del trabajo, las cenas con los familiares, que a veces vienen de lejos, y los modestos nacimientos que ponemos en casa, y el turrón y los villancicos… Pero no nos engañemos: no se atan a los perros con longanizas. La otra cara de la moneda es que hay volcanes que vomitan fuego; y pandemias que causan muertes y grandes trastornos en un mundo globalizado. Y la contaminación de las aguas y el aire. Y otra contaminación no menos importante: las mentiras sustituyendo méritos como recurso para mantener la poltrona; y la de noticias falseadas, que tanto dañan la confianza. No obstante, me gusta el ambiente navideño porque al celebrar el nacimiento de Jesucristo, al menos por unos días, aparcamos preocupaciones y ponemos sordina a las discrepancias. En estas fiestas se despierta el espíritu de concordia hacia nuestros contemporáneos, dejamos que afloren los sentimientos de solidaridad y deseamos felicidad a los amigos, a los vecinos, a lectores… ¡A todo el mundo, feliz Navidad!

José Murillo Berges. Zaragoza

Sensibilidad con los animales

Quisiera agradecer a la Facultad de Veterinaria de Zaragoza la sensibilidad de sus profesionales hacia nuestras mascotas. Hace unos días, nos dejó para siempre Max, un cruce de braco alemán con hispano-bretón, habiendo estado a nuestro lado cerca de diecisiete años. Gracias al personal veterinario de dicha Facultad, a Max le salvaron dos veces de una muerte más que segura. Siempre fue tratado con cariño, con respeto, pues eso es lo que desprende el excelente cuadro facultativo que con tanto celo desempeña su labor. Max, siempre nervioso en las consultas, era tranquilizado, nunca se quejaba y se dejaba examinar dócilmente. Al final, ya mayor, en las consultas casi vitoreaban su nombre de veterano, y él, con mirada cansada pero amable, les sonreía agradecido. Nunca podremos olvidar el día en que a Max hubo que dormirlo. Cuando nos lo mostraron, estaba tumbado en su camilla, había permanecido ingresado el día anterior. Al vernos, nuestras miradas se cruzaron y repasamos sus largos años de felicidad mutua. Con profunda delicadeza se le fue durmiendo, y su corazón se apagaba, pero su rostro desprendía dulzura. Ahora, desde ese paraíso reservado para ellos, ya puede correr y jugar en paz esperando a que un día nosotros también podamos gozar con él como lo hicimos en vida. Gracias de nuevo a esas maravillosas personas que tanto cuidaron de Max, en especial a Ana W., Fidel y Mamen. Siempre en nuestro corazón.

Vicente Franco Gil. Zaragoza

Alimentos autóctonos

En estas Navidades y si puede ser después también, pido encarecidamente a los aragoneses que consumamos productos de aquí, de esta bendita tierra. Sus vinos son excelentes, sus frutas parecen traídas del Paraíso, sus carnes y embutidos son un manjar, su aromática leche y derivados, su pan jugoso de masa madre, sus encurtidos y verduras... La DGA, la Cámara de Comercio y las cooperativas agroalimentarias deben unirse en una sola dirección, promocionar, publicitar y vender nuestro producto, primero aquí y luego ayudando a exportar gran parte de la producción. Nuestra calidad está de sobra acreditada, ahora hace falta ser competitivos en el precio, con un transporte fluido y la digitalización como herramienta imprescindible. En estas Navidades regalemos, aconsejemos y degustemos nuestros alimentos autóctonos, el acierto estará asegurado. Buen provecho y buenas fiestas.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Las letras y la utilidad

¿Qué es lo útil? Esta es una pregunta que todo estudiante debe hacerse. El por qué de esta cuestión es bastante controvertido si partimos de la concepción de utilidad más asentada: que si el disfrute, la inmediatez, el ganar dinero, el qué dirán… Con esa superficialidad, si sumamos los intereses de ‘lomces’ y ‘lomloes’ por impartir, sin una visión crítica, el manejo de técnicas y destrezas, se terminará por desmantelar el ‘sapere aude’ y, por consiguiente, el concepto de utilidad, convirtiéndolo en algo vago y estéril. Las humanidades no se estilan en estos tiempos. ¿Para qué nos servirían Sócrates, el Cid o Velázquez? Por desgracia, muchos piensan que son hoy menos útiles que ayer. Cómo decía Cicerón, «una habitación sin libros es como un cuerpo sin alma». Las letras son un arma para transformar el mundo, nuestras vidas; son la resistencia de Numancia, la crítica del Lazarillo, el amor de Lope y las esperanzas de Cádiz. En definitiva, útiles.

Alejandro Bello. Zaragoza

