Los tristes que sonríen.

Hay muertes que te impresionan, aunque solo conozcas al que se ha ido por su nombre o su trabajo.

De Verónica Forqué yo sabía por sus películas, en unas me gustó mucho, en otras un poco menos. Pero su suicidio me ha provocado una cierta conmoción. Siempre que la había visto, en el cine, la televisión, en entrevistas, me parecía que irradiaba algún tipo de luz y que poseía una sonrisa maravillosa, cuestionada, eso sí, por la tristeza que transmitían sus ojos. En el fondo, por más que decenas de expertos hayan hablado estos días sobre las razones que pudieron llevar a la actriz a quitarse la vida, solo ella las sabía. Cada uno somos un mundo, cada enfermo es diferente y cada vida es una incógnita.

Hubo un tiempo en que hice bastantes entrevistas y acabé catalogando a los personajes –o, simplemente, famosos o populares– sobre los que escribía con apreciaciones muy variadas. El mejor autor, o pintora, músico o directora de cine, en una palabra, los más prestigiosos, eran los más cercanos, naturales y sencillos de entrevistar. Sin embargo, los más mediocres, los que tenían fama pero poco talento, eran insufribles y mal educados en general. De la misma manera, cuando entrevisté a un cómico, ya fuera en la modalidad individual, dúo o trío, algo que me sorprendió fue la seriedad en el trato y la falta absoluta de humor en sus respuestas. Desde entonces, siempre que veo a un actor o a un humorista que trata de hacernos reír, cada vez que veo que se les ilumina la cara con su sonrisa, calculo cuántos pedazos de tristeza esconden y acumulan. Es una manía.