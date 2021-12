La recuperación se retrasa

El análisis del Banco de España muestra la debilidad del discurso optimista sobre la recuperación económica que ha servido al Gobierno de fundamento para sus previsiones presupuestarias.

La superación del bache económico de la pandemia va a retrasarse nuevamente y los Presupuestos elaborados para el año próximo no tienen en cuenta esa realidad, lo que supone un riesgo añadido.

Es cierto, como le gusta repetir al presidente Sánchez, que la recuperación económica está en marcha, pero no al ritmo que marcan sus optimistas y poco fundadas previsiones, sino con un paso mucho más lento del que sería deseable. Las dificultades con las que se ha encontrado la economía española, sobre todo a partir de la mitad de este año, son evidentes. Y una tras otras las principales instituciones de análisis, tanto internacionales como nacionales, las han ido incorporando a sus pronósticos. El Banco de España señala que los principales frenos estarían en los problemas de suministros, el altísimo precio de la energía, la debilidad del turismo extranjero y el escaso tirón del consumo de los hogares. A ello se unen la inflación y las incertidumbres que provoca la nueva oleada de la covid. Son malas noticias para los españoles que lamentablemente se van confirmando. En estas circunstancias, el instituto emisor revisa a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y para el siguiente, y considera que el nivel previo a la pandemia no se alcanzará hasta 2023. En contraste, el paro disminuye rápidamente y las afiliaciones a la Seguridad Social son ya equiparables a las de 2019. Pero si el crecimiento no acelera el pulso, esa favorable evolución del empleo podría quedarse en un espejismo. En estas circunstancias, más que declaraciones triunfalistas y Presupuestos alejados de la realidad, lo que España necesita son reformas bien diseñadas y consensuadas que despejen obstáculos.