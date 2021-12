La utopía de un individuo puede ser la distopía de otro", escribe Francisco Martorell en ‘Contra la distopía’ (La Caja Books).

Un ensayo apasionante que analiza las razones sociopolíticas que han propiciado la invasión de narraciones distópicas (literarias y televisivas) en la última década. Algunas, las menos, son críticas, pero el autor acusa a la mayoría de estas obras de seguir el juego al sistema que las produce y fomenta. La distopía nos tiene aterrados con la posibilidad de un apocalipsis inminente y nos extirpa los sueños. Si, a pesar de todo, me pongo a imaginar un futuro para nuestros hijos, enseguida constato que la afirmación, tan simple en apariencia, no puede ser más rotunda y definitiva: mi mundo perfecto sería una distopía abominable para otros.

En mi utopía establecería un reparto igualitario de la riqueza regulado por el Estado, al que los neoliberales, que anhelan su debilitamiento e incluso su desaparición, acusarían de totalitario. Habría restricciones en los transportes y los modos de producción para detener el calentamiento del planeta, por eso me acusarían de perjudicar el crecimiento económico, principio básico del capitalismo. Habría una renta básica para todos y sanidad universal. Me tratarían de iluso e ignorante. Los mismos distópicos que alertan a la población sobre un improbable colapso energético me llamarían, despectivamente, idealista. Saben que, mientras sigamos ‘entretenidos’ con el miedo, dejaremos de soñar y, lo que es peor, dejaremos de creer.