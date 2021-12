Cartas al director de HERALDO: La selección de los secretarios municipales

La selección de los secretarios municipales

Soy un secretario de pueblo, de esos que existen en todos los ayuntamientos y que nos dedicamos a verificar que lo que hacen estas instituciones se ajusta a la legalidad, a aconsejar a alcaldes y concejales las formas de proceder para que sus pretensiones lleguen a buen puerto y a controlar gastos, ingresos y pagos.

No siempre somos comprendidos en nuestro trabajo, pero la ley y las normas no las hacemos nosotros. Estas líneas pretenden explicar el momento que está pasando la profesión, y no porque vayamos a perder el puesto de trabajo, que obviamente es tremendamente grave para el que lo sufre, sino porque se quiere aprobar una modificación que va a perjudicar seriamente a todos como ciudadanos. En la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, se pretende modificar para un determinado territorio, el País Vasco, la legislación por la que hasta ahora los secretarios (interventores y tesoreros) de los Ayuntamientos (Administración Local) eran seleccionados, formados y nombrados a través de oposición libre e igual para todos. Somos estos funcionarios quienes controlamos la legalidad. Es decir, éramos lo que se llama Funcionarios de Habilitación de Carácter Nacional. Si esta modificación tiene lugar, habrá un territorio en España, y serán más en el futuro, que seleccionará, formará y nombrará a sus garantes de la legalidad. Me pregunto: ¿serán iguales los elegidos en un territorio concreto que los elegidos en otros? ¿Serán formados igual? ¿Serán nombrados los que en otra oposición igual y libre a nivel nacional hubiesen sido elegidos? O ¿es posible que se nombre a quienes sean más acordes con una línea política concreta para que de ese modo los acuerdos que tomas sus ayuntamientos siempre estén en la misma línea? No solo como profesional, sino como ciudadano me preocupa. ¿Y a ti?

Carlos Ventura Vela. Zaragoza

Un gran proyecto para Casablanca

Como residente en el barrio de Casablanca, he seguido con interés las informaciones publicadas en relación con el proyecto de urbanización de los solares de la calle Embarcadero, zona que actualmente es el párking para más de 500 vehículos y que soluciona el problema de aparcamiento a los vecinos del barrio y a los que vienen a comprar en centros comerciales y tiendas de la zona. La papelería Zentro me ha proporcionado un ejemplar del proyecto del plan especial del área U 58-1–Casablanca-Fuente de los Incrédulos, para estudiarlo y dar mi opinión, como vecino y profesional (ya jubilado), sobre lo que se pretende realizar. Un buen proyecto para el barrio de Casablanca, sobre un solar de propiedad pública y que era necesario poner en valor. Se dispone en cuatro parcelas cuyos aprovechamientos son: Parcela A, propiedad de C. H. Ebro: 47 viviendas; parcela B, propiedad del Ayuntamiento: 28 viviendas; parcela C, propiedad de la DGA: 111 viviendas; parcela pequeña, propiedad del Ayuntamiento: equipamientos y espacios públicos. Y propone la modificación de la calle Embarcadero como calle de 15 metros de ancho. Dada la importancia de este proyecto y las carencias que soporta el barrio de Casablanca en equipamientos, viviendas sociales y espacios públicos, al realizar el estudio de detalle deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos: 1.- Que el 50% de las viviendas a construir se destinen a viviendas sociales en alquiler para paliar este problema, que afecta desde hace muchos años a los vecinos del barrio. 2.- Dotarlo de los equipamientos deportivos y culturales necesarios y que durante muchos años no ha tenido uno de los barrios más antiguos de Zaragoza. 3.- Que se estudie una solución para que los vecinos puedan seguir aparcando sus vehículos en esta zona. Si fuese necesario, usando los sótanos y la construcción de un tercer sótano en la parcela pequeña propiedad del Ayuntamiento, con un costo mínimo para residentes y los usuarios que realicen compras en el sector. Después de tantos años de falta de inversiones en esta zona, creo que ahora es el momento para desarrollar un buen proyecto y las inversiones necesarias que solucionen los problemas existentes y mejoren la vida de los vecinos de Casablanca.

José Martín Escudero. Zaragoza

El virus y el calendario comercial

Las autoridades recomiendan no juntarse estas fiestas u otras celebraciones mucha gente, pero por lo visto en el sector del comercio no importa que sigan festivos tras festivos abiertos como si no hubiera tiempo de comprar en seis días más de doce horas diarias; y así se dan más días a la propagación y el contagio. Se debería ser más coherente y abrir los festivos justos, dos importantes y ya está, o ninguno, para así no poner en riesgo a los trabajadores, ya cansados de estas diferencias, además del capricho del Ayuntamiento de Zaragoza de cambiar el patrón de la ciudad y la Cincomarzada. Se arriesga más por un lado abriendo más días estos establecimientos, y por otro se le dice a la gente que procure no juntarse mucho y con muchos. Siempre los empleados del sector salen perdiendo.

José Ramón Gil Benito. Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Autovía al Mediterráneo

Mucho se está hablando de Teruel Existe y los logros de su representante, Sr. Guitarte, al negociar los Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez. Al parecer hay una partida para la autovía de Alcañiz a Reus. ¿Se ha buscado consenso con las otras fuerzas políticas aragonesas? La conexión con el Mediterráneo es un tema importantísimo. Parecía que había bastante acuerdo en que se hiciera siguiendo la actual carretera de Zaragoza a Castellón, es decir, por Alcañiz, Valdealgorfa, Monroyo, Morella, Vinaroz, etc. Es mas lógico, pues ya existe una conexión con la provincia de Tarragona a través de la autopista AP2, liberalizada, que comunica con la AP7. La salida por Vinaroz nos acerca mucho más la zona castellonense, con la que existen mucho lazos, y además acerca el Maestrazgo turolense y el Matarraña al corredor mediterráneo, zona valenciana. En la conexión por Reus parece que está la mano de ERC, pues no pierden ocasión para arrimar el ascua a su sardina, como ya hicieran con el trazado del AVE con el que consiguieron la interconexión de sus cuatro capitales, lo que no ha ocurrido en otras regiones.

Rafael Herrero Gómez. Zaragoza

Cruces invertidas

Ruego al alcalde y a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza que retiren las luces con cruces latinas invertidas (símbolo satánico) de la calle Tomás Bretón. Es una ofensa contra todos los cristianos. La Navidad es tiempo de tender lazos y nexos entre toda la ciudadanía, no de provocar irrespetuosa e innecesariamente.

Juan Ruiz de Temiño Íñigo. Cuarte de Huerva (Zaragoza)

