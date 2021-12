¡Qué caos!

La vida es un caos.

Cuando has conseguido poner un poco de orden, deviene otra vez el caos. El secreto es ser feliz en el caos. Tal vez no se trata de encontrar el sentido de la vida, sino el de cada uno de los momentos que vivimos. Jugar al ajedrez con mi sobrino Pablo (no solo me divierte sino que me satisface ver su capacidad de prestar atención; con todos sus sentidos en el tablero), estar con mis sobrinas, pasar tiempo con mi madre, cenar cada noche con mi marido, tomar vermut con Javi o con Tere, ir a ver a Marisa y a Eloy o escribir estos artículos son momentos que dan sentido a mi vida y graban en mí recuerdos inolvidables, como el de la tarde en la que estuve probando los más exquisitos turrones en la heladería Elarte de Huesca con mi sobrino Pablo y con otro Pablo, Pablo Otín, que nos regaló ese tiempo perpetuo.

Se trata de centrarnos en nuestra propia existencia, no de vivir a través de otras personas. Eso sí que es un caos. Si pusiéramos tanto cuidado en proteger nuestro tiempo como en proteger nuestro estatus social, otro gallo nos cantaría. La felicidad tiene poco que ver con el estatus y con lo que sucede a nuestro alrededor. La felicidad tiene que ver con uno mismo, con el burbujeo de vida que somos y que nos empuja a atrevernos, a confiar.

La vida es un caos y un desafío constante. Hay un flujo continuo entre el orden y el caos. Quizá el inaprensible caos es el único orden verdadero. "¿Puede un aleteo de una mariposa en Brasil desencadenar un tornado en Texas?". El matemático y meteorólogo Edward Norton Lorenz ofreció una conferencia con este título y fue quien acuñó el conocidísimo concepto ‘efecto mariposa’.

Del aleteo de un vídeo compartido hace unos meses por Nata Moreno en un grupo de Whatsapp proviene el Premio Impulso Solidario de Ibercaja que recibe hoy la Fundación Cadete. En el vídeo, ‘@nacho_el_guay’ habla del proyecto Perfectos Imperfectos. Me conmovió. Lo presenté al concurso organizado por Ibercaja y pedí el voto a compañeros y amigos. Del corazón de Luis Alegre, que creó el grupo de Whatsapp, a la Fundación Cadete pasando por el corazón de Nata y el de cada uno de los compañeros que han votado. Son las personas, las acciones y los momentos que intervienen entre estos dos extremos los que dan sentido a la vida. El caos tiene siempre un orden subyacente y está lleno de oportunidades.