Cartas al director de HERALDO: El Gobierno lo sabía y no hizo nada

El Gobierno lo sabía y no hizo nada

Los primeros casos de covid-19 aparecen en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan.

En Europa el primer país que sufrió esta pandemia a mediados de febrero fue Italia. Mientras tanto en España se banalizaba, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dijo que sería como un catarro leve y que habría pocos casos, en programas de TV se hacían mofas a los que se alarmaban, uno de ellos fue el famoso doctor Cavadas. En resumen, que aquí la vida siguió como si no pasara nada, se aproximaba el 8M, Día de la Mujer, y, aunque ya empezaba a haber muertes, no prestaron ninguna atención a lo que estaba pasando en Italia y se siguieron celebrando todo tipo eventos y reuniones: el 8M, el congreso de Vox, todas las competiciones deportivas y celebraciones religiosas, etc. Estas concentraciones masivas desencadenaron un efecto mortal, ya que el virus que ya circulaba por toda España se multiplicó y el número de víctimas creció y creció. Todo el mundo con sentido común veía la que se avecinaba, pero el Gobierno lo negaba. La vicepresidente Carmen Calvo declaró que en la celebración del 8M les iba la vida; y en esto no mentía. Sí mentía según las declaraciones de la actual vicepresidente segunda Yolanda Díaz que ha dicho que ella ya informó el 4 de marzo de que había que tomar medidas y presentó una guía de prevención sobre los riesgos del virus. Se la tachó de alarmista, pero queda claro que el Gobierno tenía conocimiento de lo que ocurría, ya que organismos internacionales le habían informado. ¿Por qué no tomó ninguna medida hasta el 14 de marzo, cuando el 4 de marzo ya había 600 casos y 17 muertos? Pues porque la celebración del 8M era inaplazable para el Gobierno de coalición y se tenía que celebrar sí o sí. El Gobierno lo sabía y no hizo nada.

Agustín Aznar Sánchez. Zaragoza

Un burka invisible

El 30 de noviembre se conmemoró el Día contra los Trastornos de la Alimentación. Anorexia, bulimia, ortorexia son manifestaciones de una patología que ha crecido durante esta pandemia mientras los profesionales asistimos a este tsunami que desborda nuestras consultas y que se suma a otras manifestaciones del dolor psicológico que se ha instalado en nuestra sociedad, en particular en niños y adolescentes. Oleadas de pacientes con ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Nunca antes los profesionales nos habíamos visto en una marejada de sufrimiento como la que la pandemia ha desencadenado. En el caso de los trastornos de alimentación, el aislamiento social y el encierro propiciaron que muchos jóvenes se lanzaran indiscriminadamente a realizar dietas y planes de actividad física, y una buena proporción enfermaran, presas de una obsesión enfermiza. Esta trampa vital que las encierra (a muchas chicas, en su mayoría, aunque también no pocos chicos) obedece a la ley que no está escrita pero que es omnipresente y que invade desde hace décadas la moda y el pensamiento occidental: el culto a la imagen de la delgadez; ese prototipo de belleza que se infiltra en las redes sociales, en la televisión, en la moda y las revistas con sus dietas milagro, en la conversaciones entre las jóvenes. La imagen de la mujer perfecta ofrece un ideal tan inalcanzable que millones de chicas, con sus inseguridades y problemas de estima, con su necesidad de aprobación y pertenencia, abrazan para sentirse desgraciadas e insatisfechas (¿no es acaso una poderosa herramienta de control, otra trampa más en la que las mujeres caemos presas de cómo tenemos que ser como objeto de deseo?). Hace poco vimos con consternación cómo los talibanes volvían al poder en Afganistán y nos preocupábamos por las mujeres de ese país. Mientras tanto, miles y miles de chicas en nuestro país también viven bajo el peso de un burka invisible que las limita y oprime sus cuerpos con el yugo de dietas estrictas y un pánico negro a engordar. Es la sharia de nuestros tiempos, la ley talibán que impone el modelo estético. Y ante ella solo cabe rebelarse. Con la denuncia, desarrollando el pensamiento crítico, aprendiendo a conocer, a cuidarlo. Los profesionales de la ayuda necesitamos más medios para hacer frente a este desafío, porque "la mies es mucha y los obreros somos pocos". Pero, sobre todo, me gustaría hacer una llamada a la reflexión. O mejor dicho, como dice la canción, "me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección".

Concha Fernández Milián, psiquiatra TERUEL

Un gran rey

Nadie es perfecto, pero hay que separar asuntos profesionales y personales. Don Juan Carlos ha sido el mejor rey de España desde hace muchos siglos. Igual tendríamos que compararlo con los Reyes Católicos. Don Fernando el Católico fue un grandísimo rey, pero con una historia personal no edificante. Siento en el alma, como muchos españoles, que a don Juan Carlos no se le atribuya ni el beneficio de la duda. Sus actuaciones de Estado a favor de España, en la Transición y a lo largo de su reinado, han sido ejemplares, propias de un gran gobernante. Los políticos actuales no pueden juzgarle porque están llenos de agujeros negros. Es indignante que no se le permita volver a España. Desde mi corazón, me siento a su lado y grito: ¡Viva el rey don Juan Carlos! Y Felices Navidades fuera de nuestros país, que es el suyo.

Miguel Labay Matías. Teruel

El autobús no para

Concienciado con el medio ambiente, me dispongo a coger el autobús para recoger a mis hijos. Hoy llueve. Bastante. Veo al bus venir de lejos. Corro. Bastante. No llego, una pena, pero el bus, que no para en la parada a pesar de haberme visto, sigue hasta un semáforo a tres metros. Pasada la parada, está rojo y para. Todo iluso, pienso que me abrirá allí. Llamo a la puerta. Me mira y me hace un gesto de que no me abre. Llueve. Me ha visto correr, no ha parado. Y no me abre. Lo recordaré.

Jacobo Casalduero Viu. Zaragoza

El hombre y los desastres naturales

Desde sus mismos orígenes la humanidad se ha visto estremecida y conmovida ante los grandes desastres. En los últimos tiempos, la información sobre ellos se expande a gran velocidad y con todo lujo de detalles. Ha habido fenómenos inesperados, como huracanes, terremotos o maremotos, cuyos resultados catastróficos han sido producto de una errónea planificación y organización del ser humano frente a las fuerzas desatadas de la naturaleza. Pero también existen otros fenómenos dramáticos que, afectando al medio ambiente, son producto única y exclusivamente de la mano del hombre, como el calentamiento de la Tierra debido a los gases de efecto invernadero, la explotación excesiva de los suelos, la deforestación y la generación de toda clase de residuos.

Mar Sánchez Ramos. Zaragoza

