El año pasado por estas fechas estábamos bajando la tercera ola del virus y preparándonos para subir la cuarta.

Se encontraba vigente el estado de alarma, con toque de queda, prohibición de cruzar, salvo causa de fuerza mayor, los límites entre las autonomías y limitación del aforo en todos los espacios públicos e incluso para las reuniones privadas en domicilios. Y lo que se discutía, en vísperas navideñas, era si se relajaban un tanto, no mucho, esas normas para dejar algún resquicio a las celebraciones, como finalmente se hizo. Doce meses después, estamos subiendo por la curva de la séptima oleada y ya hemos rebasado los mil contagios en un solo día, pero hay que tener en cuenta que esta vez llevamos dos meses prácticamente sin restricciones de obligado cumplimiento en las relaciones sociales. Le estamos dando al virus más oportunidades que nunca, pero, gracias a que estamos vacunados, la situación, por ahora, no se ha desbordado, aunque es preocupante. En las ucis aragonesas hay en este momento 40 pacientes con covid –que son muchos–, cuando a mediados de diciembre pasado, estando en fase de descenso, eran 57. Y este otoño, desde el 1 de octubre, han fallecido a causa del virus 188 personas en la Comunidad, cuando en el mismo periodo del año pasado murieron 1.105. Podemos decir que encaramos estas Navidades en una situación claramente mejor que las anteriores, pero a pesar de todo serán las segundas Navidades de la covid. Las autoridades no tienen intención de restablecer unas restricciones que seguramente serían recibidas de uñas por una gran parte de la ciudadanía. Se impone entonces una cierta prudencia en la esfera privada.