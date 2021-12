De jueces.

La semana pasada tuvimos noticia de un nuevo capítulo en el desgraciado caso de Juana Rivas.

El juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazaba suspender la ejecución de la pena de prisión que se le impuso por sustracción de menores y que únicamente se redujo tras el indulto parcial acordado por el Gobierno. La decisión sorprendía, por distintos motivos, tanto a quienes equivocadamente pensaban que la libertad de la condenada iba a ser automática, como a quienes se enteraban por el auto de hechos que vendrían a subrayar la posible peligrosidad de la procesada. No es mi intención analizar ahora la decisión del juez, cuyo estudio dejo de momento a mis compañeros penalistas o procesalistas, con más conocimiento que yo en estos temas. Sobre lo que quisiera llamar críticamente la atención es sobre la forma en la que una parte de la opinión pública se ha opuesto a la misma y ha tratado de deslegitimarla, sobre todo entre quienes, al margen de los hechos y de las leyes, han hecho de este infortunado caso una estrategia de su lucha por el poder, con muy desfavorables efectos para su protagonista.

Así, lejos de analizar la información y los argumentos referidos en el auto, una parte de los doxólogos profesionales ha optado por poner el foco de atención en la figura personal del juez, rescatando expresiones suyas en las redes sociales que en opinión de sus críticos servirían para definirlo como una persona de extrema derecha. Según ellos es esa ideología lo que explicaría realmente la decisión y lo que hace de esta algo injusto. Dejo al margen la pretendida imprecisión y el carácter falaz del uso que habitualmente se hace de la etiqueta ‘facha’ o ‘ultraderechista’, que se utiliza para aludir a cosas muy variadas (e incluso contrapuestas) con una intención más prescriptiva (o mejor: ‘proscriptiva’) que descriptiva. Lo importante del asunto es que para algunos la etiqueta ideológica personal del juez es lo que define siempre su decisión. ¿Pensaríamos lo mismo del magistrado que, con una ideología diferente, hubiera optado por esa u otra decisión?

Para valorar si las decisiones judiciales nos parecen más o menos acertadas,

lo procedente no es centrarse en la personalidad del juez, sino en la estructura

y los argumentos en que fundamenta sus resoluciones



Lejos de mí pensar en el Derecho y en la decisión judicial como un espacio neutral y aséptico, ajeno a intereses y creencias ideológicas de todo tipo (sean de derechas o de izquierdas). Hay quienes descubren ahora, como si del Mediterráneo se tratara, que el Derecho es ideología. ¡Vaya descubrimiento! Lo que olvidan es que el Derecho no es ‘solo’ ideología, y no lo es del mismo modo, por ejemplo, que la política o la literatura. La cuestión es si, como hemos tratado de hacer a lo largo de los últimos siglos, podemos y debemos seguir intentando hacer del espacio jurídico un ámbito de discusión racional en el que tales intereses y creencias vienen obligados a adoptar las formas y las reglas de la argumentación racional. De hecho, no siempre ha sido así. Durante muchos siglos los jueces no estuvieron obligados a argumentar y motivar sus decisiones. La legitimidad de las mismas derivaba únicamente de la potestad casi sagrada que aquellos encarnaban y que no podía ser puesta en entredicho. Y por eso mismo se exigía de ellos una vida virtuosa intachable, al menos aparentemente, y una ideología acorde con las exigencias de la moralidad dominante. Las sentencias eran justas porque quienes las emitían eran personas virtuosas desde el punto de vista del poder. En España la obligación de que los jueces motivaran sus decisiones no se impuso hasta el siglo XIX y suponía un cambio radical respecto a la forma de entender su papel en el contexto del nuevo Estado liberal. Lo importante ya no era la personalidad del juez (que además podía tener ideas diferentes en una sociedad plural), sino su capacidad técnica para interpretar y aplicar la ley, al margen e incluso a veces en contra de sus propias ideas. Y por eso lo importante era debatir sobre los argumentos y la estructura de la decisión, no sobre las opiniones o costumbres personales de quien la dictaba.

Vale, pongamos, si es el caso, que el juez en cuestión es de extrema derecha. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Como si es luterano, ateo, materialista o hare krishna. ¿Es correcto o razonable lo que dice, de acuerdo con las reglas del Derecho vigente, o no? Esa es la cuestión que debemos plantearnos y seguro que sobre ella hay aspectos muy importantes que discutir. Es sobre ellos sobre lo que deberíamos hacerlo, y no sobre su ideología o moral personal. A no ser que lo que queramos es volver al sistema del Antiguo Régimen, cuya lógica algunos parecen defender, aun sin saberlo.