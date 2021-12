Cartas al director de HERALDO: La torre mudéjar de Villanueva de Jalón

La torre mudéjar de Villanueva de Jalón

Se conmemora el XX aniversario de la declaración del mudéjar aragonés como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y no es cosa baladí.

Recuerdo la emoción del momento e incluso asistí en Tobed a la solemne declaración de su iglesia. Quienes defendemos un patrimonio que forma parte de nuestras esencias intentamos recuperar todo lo posible del mismo como aportación a la evolución de una cultura que sentimos necesaria para la dignidad de una tierra necesitada de encontrarse a sí misma. Hace unos días y tras la copiosas lluvias volví a pasar por la torre mudéjar de Villanueva de Jalón, de día en día peor todo el conjunto. Le llevé aliento para que aguante, que no decaiga en su esfuerzo por sobrevivir, que forma parte de una hermosa declaración y no puede rendirse ante el olvido indigno de quienes son incapaces de sentir la simple belleza de un patrimonio abandonado a su suerte. Pienso en esos patrimonios que, robados, expoliados, mal vendidos, hoy están en perfectas condiciones visitables y en la absoluta indiferencia hacia unas riquezas irrepetibles de unos cargos políticos cuya incapacidad de defenderlos hace el resto. Verlos así día a día perderse mientras todos los habitantes, concienciados o no, tenemos enfrente un muro de incomprensión e indiferencia. Estamos en un país donde en la escuela te enseñan a amar la cultura y el mismo profesor, metido a político, puede impedir que la defiendas, sigo sin entender. No tener a quien dirigirte para actuar legalmente en esta torre mudéjar, y si lo haces te arriesgas a lo desconocido, forma parte de la cruda realidad política de esta tierra. Que venga un Salomón y antes de que se caiga la den a quien sepa cuidarla y habrá más de qué sentirse avergonzado en Aragón.

Antonio Maestro Gil. Morata de Jalón (Zaragoza)

Economía desequilibrada

El paro asciende al 14,6% de la población activa, el 30,6% en menores de 25 años. La inflación es del 5,6%. Las personas en riesgo de pobreza y exclusión social suman 11,8 millones (25,3% de la población), teniendo en cuenta que la disminución del PIB de 12,8% aumentará dicha tasa. Por no hablar del déficit público, del de la balanza de pagos, del de la Seguridad Social, incluido el de las pensiones, o del de las Administraciones públicas, que están desbocados. Somos un país de déficits. Las previsiones de los distintos organismos no se han cumplido. ¿Quién se iba a imaginar el colosal aumento de la inflación? ¿Qué objetivo de política económica podemos priorizar: crecimiento, pleno empleo, control de la inflación, distribución más equitativa de la renta, amortización de la deuda, equilibrio de la balanza de pagos, de la Seguridad Social o de las Administraciones? Todo no se puede conseguir a la vez. ¿Van a servir los fondos Next Generation de la Unión Europea?, ¿se van a invertir de forma que haya un retorno de la inversión o será como un maná caído del cielo para tapar agujeros?, ¿qué contrapartidas exigirá Europa? Nuestro panorama y el de nuestro entorno es preocupante. Pero saldremos adelante como siempre ha pasado, no sin un coste, claro. Preparémonos para ello.

Javier Pueyo Usón. Zaragoza

La plantilla municipal

Ha publicado la prensa que el Ayuntamiento de Zaragoza había perdido 157 trabajadores y trabajadoras de su plantilla. Mientras, a nivel nacional, se anunciaba una bajada en el número total de personas desempleadas y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social con un récord histórico de nueve meses seguidos con mejora en el empleo. Esto último se debe a decisiones políticas opuestas a las tomadas años atrás y resulta que parece que funcionan. Volviendo a lo municipal, podría ser poco importante este descenso en una plantilla de 5.000 personas, pero cuando venimos de años de recortes, producidos por el ministro Montoro y compañía, no es descabellado pensar que aquí tengamos a sus alumnos más aventajados. No sería dramático si esto no supusiera que cierran o cerrarán en tu barrio el centro cívico, el deportivo, el de mayores o el de servicios sociales. Servicios, dotados con empleos de calidad, que proporcionan actividad y dan cobertura a la ciudadanía y que perderemos si no se pone remedio.

Juan Tamarit Legaz. Zaragoza

Un maestro presidente

En la distancia, leo la noticia del fallecimiento de José María Mur Coronas en la residencia de Tardienta. Con él me unió buena amistad en las últimas etapas de su vida: la de viudo, padre de familia numerosa, maestro y jubilado. Antes fue futbolista, presidente de club, constructor y empresario. José María nació en plena Guerra Civil, cuando su familia por Ayerbe se desplazó a Zaragoza. Terminó Magisterio en 1956. Aprobó las oposiciones, pero pidió la excedencia para dedicarse a constructor. Coincidí con él muchas veces en el moderno hotel Abba de Huesca, al que suelen ir los equipos que tienen que enfrentarse con el Huesca. En su cafetería se encontraba a gusto y se reunía con amistades para compartir noticias y recuerdos. Para él era un placer leer varios periódicos que el hotel ponía a disposición de sus clientes. Durante su juventud sintió afición por el fútbol. Mur era de los años de Carlos Lapetra, jugador excepcional que figuró en la selección que ganó a Rusia por 2 a 1 en 1964. Jugó en el Dosa y asistía a los encuentros que el Huesca hacía en Villa Isabel y después en San Jorge, donde le nombraron presidente cuando tenía treinta años. El campo de San Jorge era de Educación y Descanso. Pudo ver su sueño hecho realizad cuando la SD Huesca ascendió a Primera División. La Federación Aragonesa de Fútbol le distinguió con su medalla al Mérito Deportivo. Conocía a muchas personas y bien la provincia de Huesca. Guardaba referencia de unos quinientos pueblos desaparecidos, entre ellos Bolturina, donde nacieron sus antepasados y en cuyo monte se construyó el santuario de Torreciudad. Siempre se mostró educado y deferente conmigo. Adiós, amigo.

Ricardo Gutiérrez Ballarín. Brunete (Madrid)

Casado y el PP

Don Pablo Casado, presidente del PP, debería escuchar a su militancia y votantes para enderezar el rumbo que lleva su partido hacia una catástrofe electoral, debido a esa batalla estúpida entre la cúpula del partido y la señora Ayuso. Que no se conforme con decir que van a ganar las elecciones, porque ganarlas no lleva consigo de forma automática la posibilidad de gobernar. Y cuidado con el sorpaso de algún otro partido más coherente. Este país necesita a un PP gobernante, no solo ganador pírrico de unas elecciones. Y la deriva que han tomado les encamina a la derrota y a la imposibilidad de gobernar. No les vendría mal un poco más de realismo y humildad.

M.ª del Carmen Buatas Román. Zaragoza

