Cuando la lengua es la sangre.

Asistimos al acoso al que está sometida en Canet de Mar una familia por desear que se cumpla la ley con su hijo de cinco años y pueda recibir el 25% de su enseñanza en castellano.

Ha habido voces que han calificado las reacciones contra la voluntad de esta familia, amparada por la ley, como ‘fascismo’. Me disgusta el uso perverso que hoy se le está dando al término ‘fascista’, sobre todo cuando se usa para calificar a quien piensa distinto. No obstante, en este episodio hay ya suficientes indicios de fascismo en la reacción de la Generalitat, de unos pocos manifestantes, de algunos padres y de ciertos personajes lamentables que siempre aparecen en estos casos. Veámoslo con argumentos más que con descalificaciones.

El nacionalismo surgido en Europa en el siglo XIX trajo consigo la reintroducción de un principio identitario –que ya había existido, especialmente en la Edad Media– para enfrentarse al Estado liberal basado en la ciudadanía. Fue el ‘principio de la sangre’. De esta manera, la identidad de los individuos pertenecientes a una sociedad política, llamémosla si se quiere nación, derivaba de una característica heredada a través de un linaje. Esta concepción venía a romper el principio identitario del ‘suelo’ o de la residencia, propio de las nacientes y todavía imperfectas democracias, especialmente las americanas como Estados Unidos. La maduración del principio de sangre condujo ya en el siglo XX a las teorías raciales que hizo suyas y desarrolló el nazismo en Alemania. Su expresión legal más rotunda fue la Ley de Protección de la Sangre y el Honor de Alemania promulgada bajo el mandato de Hitler en Núremberg en 1934. Todos conocemos las consecuencias.

Tras esta ley había un conjunto de teorías raciales que, aplicadas a la sociedad alemana y tras el comienzo de la guerra a todas las naciones ocupadas por los nazis, determinaban que solo los llamados ‘arios’ eran alemanes. El odio racial que traían consigo estas teorías descargó con una fuerza terrible, como bien sabemos, sobre los judíos, los gitanos y algunos otros colectivos como los homosexuales o los testigos de Jehová. Lo que podemos deducir de este complejo identitario, es que la identidad de un individuo le viene dada por sus ancestros y no por el suelo que pisa.

La lengua se ha convertido para los nacionalistas en una nueva versión del ‘principio de sangre’, que remite la identidad social a una característica

de pureza étnica

Al concluir la guerra con la derrota de los nazis, sus teorías raciales cayeron en el descrédito, pero no ocurrió lo mismo con el uso del principio de la sangre, que fue reconvertido por algunos otros nacionalismos. Así, el concepto de ‘raza’ fue sustituido por el de ‘lengua’. El nacionalismo vasco sustituyó las teorías raciales de Sabino Arana por una lengua considerada muy diferente, dado su origen, para seguir usando el principio de la sangre. Así se reconvirtió el nacionalismo ‘étnico’ vasco, aludiendo a una identidad de la lengua, que no deriva de la presencia y acción en un suelo, sino de la posesión de una característica, hablar vasco, que proviene de muy lejanos ancestros. Quien no la habla, una gran parte de los vascos, habrá de aprenderla, lo cual es bastante difícil dada la lejanía morfo-sintáctica, no tanto el léxico, entre vasco y español. Ciertamente, el proyecto a largo plazo del nacionalismo vasco es una Euskadi independiente monolingüe en vasco y por lo tanto pura.

En la década de 1980, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, para hacer gala de su moderación como nacionalista catalán, usaba una frase para expresar cuál era la identidad de los ciudadanos catalanes: "Catalanes son –decía– quienes viven y trabajan en Cataluña". Su ‘moderación’ consistía en usar una identidad de suelo. Con el paso del tiempo las cosas cambiaron, ¡y cuánto! Hoy el soberanismo catalán es supremacista y ya no esconde su concepción identitaria de la sangre, basada, por supuesto en el uso exclusivo de la lengua propia. A partir de aquí se derivaría la supuesta superioridad de los catalanes sobre los españoles, tal como lo ha expresado repetidamente el anterior presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Hoy en Cataluña y para los nacionalistas soberanistas el uso exclusivo de la lengua denota la pureza de una raza inventada.

No nos engañemos, este no es un conflicto sobre lenguas, como algunos creen, sino sobre sangres, que no es ya algo biológico sino simbólico, pues representa la imposición a toda la sociedad de una o varias características que se han heredado desde tiempos inmemoriales a través de un linaje y que se deben mantener. La que se expresa en catalán es ‘pura’ y la que lo hace en español es ‘impura’. Algo que resulta tan razonable como el bilingüismo, que es la realidad cotidiana de la sociedad catalana, significa en realidad ‘mezclar sangres’, algo que siempre ha horrorizado a los racistas.

Después de haber expuesto mis argumentos, creo estar en condiciones de afirmar que el acoso a la familia de Canet de Mar, y en relación a sus antecedentes históricos, es puro fascismo.