Cartas al director de HERALDO: La renovación del libro de familia numerosa

Como en los últimos 24 años, cuando comienza diciembre voy a la renovación anual del libro de familia numerosa, como cartilla de racionamiento de cualquier país bananero.

Mi sorpresa es la incongruencia de que me daban fecha del 9 de marzo para la renovación. Lo que venía a decirme la Dirección General de Igualdad y Familia es que el 31 de diciembre dejaré de ser familia numerosa hasta que renueve el libro. En 2012, ejerciendo de presidente de la mayor asociación de familias numerosas de Aragón, nos recibió el Sr. Biel. La lucha en otros ámbitos para defender a la familia me permitió participar unos años con Fecapa Aragón, unos luchadores natos, representando al colegio concertado en el Consejo de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Tengo que dar las gracias a HERALDO por difundir la familia numerosa como un bien para la sociedad cuando, durante un mes, estuvimos todos los días en el diario ofreciendo información de la economía de mi familia. Participo desde hace más de 25 años en Cáritas diocesana como voluntario, entre las parroquias de la zona de Gran Vía, y me toca palpar la cruda realidad migratoria de estos años. No me resulta extraño cuando me dicen uno tras otro que los servicios sociales les dan cita previa para ocho semanas. Por favor, Sr. Lambán, ponga orden en la Dirección General de Igualdad y Familia y solucione el cuello de botella que han ocasionado, ya que la pérdida del libro de familia numerosa va a llevar consigo, para multitud de familias, la pérdida del bono social de luz y gas, de descuentos en impuestos municipales, y todo por tener caducado el libro. Y lo único que hay que hacer es poner un sello. El azote del tarifazo eléctrico, la subida de la cesta de la compra, carburantes... y ahora, no renovarnos el libro. Es un rejón a las familias numerosas de Aragón.

Eduardo Jesús Larriba Sánchez. Zaragoza

¿Y el español?

Durante el puente de la Constitución fui con mi familia a la población tarraconense de Deltebro. Hicimos un viaje en barco recorriendo todo el delta del Ebro hasta su desembocadura; todo muy bonito y con todas las explicaciones en español. Pero al ir a recoger el coche en los alrededores de donde atraca el barco, observamos tres cubos de diversos colores (todos juntitos) para reciclar la basura y con un cartel muy grande agradeciendo se depositara cada posible basura en el cubo correspondiente. Te dicen ‘muchas gracias’ en tres idiomas: catalán, inglés y francés, obviando el español. No lo entiendo. ¿Qué les hemos hecho para que olviden el idioma más hablado también en Deltebro? Luego se quejarán de que no queremos ir a Cataluña a gastar dinero.

Ignacio Buj Mallén. Zaragoza

La huella que dejamos

Nos dejó el sábado mi tío, el doctor Valero Martínez, quien siempre ha estado presente en los momentos importantes de mi vida y de mi familia. Psiquiatra de amplia formación, fue el primero en Aragón en dedicarse al estudio y atención de una de las adicciones más devastadoras, el alcoholismo. Creó la Asociación de Exalcohólicos, hoy ya Fundación, desde donde siempre se ha dado apoyo, de manera voluntaria y gratuita a enfermos y familiares. Ayudando profesionalmente a tantas familias que recuerdo caminar por la calle con él y que cada pocos minutos le parasen para saludarle y agradecerle su labor. Su sola presencia aportaba calma, sensatez, cordialidad. Nunca podré olvidar sus buenos consejos en mi adolescencia y en las dificultades que he ido encontrado. Gran lector y buen conversador, era el mejor en las celebraciones, nos descubrió la música de Labordeta, los años de la transición española, siempre desde la visión positiva que construye y que mira al futuro. Comprensivo, tolerante y profundamente humano, ha dejado una huella imborrable en mi corazón, en el de toda la familia y en el de tantos y tantos que pudieron superar sus adicciones. Humildad y vulnerabilidad para superar los retos. Somos muchos los que nunca te olvidaremos. Por ti, Valero Martínez Martín.

Carmenchu Landa Pérez. Zaragoza

Santa Bárbara, la alternativa

A mí me llamarán ‘don Erre que Erre’, como a Paco Martínez Soria, por defender la A-132. Transcribo líneas que se leen en la portada de HERALDO del día 6: «Los automóviles que solo portaban cadenas eran desviados por el puerto de Santa Bárbara en la carretera A-132» (había que poner o quitar cadenas en las bocas de los túneles). Y gracias que los inviernos no son tan duros como antaño. Lo de siempre, Monrepós, 1.262 metros de altitud; Santa Bárbara, 864. Para Monrepós (estatal) se invierten y se enterrarán los millones que hagan falta; terminarán por perforar otro túnel por debajo de los actuales. Para Santa Bárbara (autonómica, antes nacional 240), ni calderilla, siendo la alternativa por la climatología del Monrepós. Se llenan la boca con lo de paliar la despoblación rural. Sr. Soro, vertebración del territorio es, por ejemplo, adecuar la carretera A-132 Huesca-Puente la Reina para que no agonicen esos pueblos que atraviesa, como Ayerbe. Lo mismo puede pasar en Puente la Reina si lo dejan demasiado distante de la autovía, arruinando los establecimientos que aportan población. Mis ideas deben de ser ensoñaciones, porque a ningún político le veo lanzar un SOS por esta causa.

José María Samper Arguis. Santa María de la Peña (Huesca)

Para destruir España

En el siglo XIX, el poeta Joaquín María Bartrina afirmó: «Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol; si os alaba Inglaterra, será inglés, si os habla mal de Prusia, es un francés, y si habla mal de España, es español». Y ahí tenemos a Zapatero, Garzón y Monedero afanándose en demostrar cuán acertada era la declaración del vate. Y ya en esa tesitura, ¿por qué no aplicamos el ‘efecto Von Bismarck’? Seguro que el siguiente decálogo ayudará a conseguirlo: 1.- Elijamos unos gobernantes incapaces que renieguen de nuestra historia. 2.- Que conviertan la política en un desmadre, donde los delincuentes campen a sus anchas. 3.- Que eliminen el esfuerzo y el mérito del sistema educativo. 4.- Que financien a ciertos medios para que realcen sus aciertos y omitan sus errores. 5.- Que inhumen de nuevo a Montesquieu, si es que hubiera sido exhumado. 6.- Que expropien los bienes conseguidos con trabajo y sacrificio y los entreguen a su ociosa red clientelar. 7.- Que saqueen con impuestos a la empresa privada, para incrementar el gasto público improductivo. 8.- Que conviertan en enemigos del sistema a cuantos discrepen. 9.- Que decreten una ley de memoria histórica o democrática de obligado acatamiento. 10.- Y que gobiernen con el apoyo de quienes pretenden destruir la nación.

José Antonio Gayarre Gómez. Zaragoza

