Ni el yoga, ni la meditación ni las filosofías orientales pudieron salvar a Verónica Forqué.

No es fácil huir del sufrimiento. Su adiós llena páginas esta semana donde se recuerda y hace justicia a un palmarés de cine y glamour de lujo, que contrasta con una vida de obstáculos y tristezas como la de todos. No hay antídoto ni vacuna que nos evite sufrir, ni terapias ni psicoanálisis que minimicen los bajones de pérdidas y derrotas, porque vienen con la vida y discurren paralelas a alegrías y éxitos. Tenemos el pack completo, nos guste o disguste. Pero cada vez más se nos vende otra cosa, la felicidad permanente, la belleza eterna y la pasión incombustible. En las redes discurren las imágenes de esos chispazos vitales de todos, a la vez que se esconden las cuevas oscuras en las que nos adentramos cuando vienen mal dadas. No es material para darle al clic ni al ‘me gusta’ el claroscuro, pero ahí está, emborronando la vida. El guion lo escribe cada cual y en este caso ha sido la protagonista quien ha decidido poner su punto final. Da qué pensar que los casos de ansiedad hayan aumentado un 25% en España, ‘idem’ de la depresión o las patologías de salud mental. Narciso se ahogó mientras se contemplaba extasiado. Hoy nos ahogamos en los éxtasis de otros y no resistimos comparaciones odiosas que en realidad no son tal. La premiada actriz se retiró de Masterchef por estar "agotada" y confesó en ‘Sábado Deluxe’ que "de pequeña no quería vivir", pero hizo lo contrario, vivir a tope. A veces los contrarios se tocan y las apariencias engañan. La fragilidad se esconde en los rincones, y el alma de cada cual está llena de ellos.