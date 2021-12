Cartas al director de HERALDO: Buenismo o rehabilitación de los presos

Buenismo o rehabilitación de los presos

Ahora resulta que el Ministerio del Interior paga un plus de productividad a los directores de cárceles que alcancen determinada estadística en la concesión a los presos del tercer grado penitenciario.

De forma que salen de la cárcel aquellos presos que demuestran su evolución positiva más los precisos para conseguir el plus de productividad de los directores; y además, el 15% que concede el secretario de Estado contra el parecer de los informes técnicos. Parece que se quiere enmascarar una fallida resocialización de los presos. Todo ello no demuestra sino una tergiversación lamentable del sistema penitenciario que establece nuestra Constitución; lo importante no es el buenismo en el acceso al tercer grado o a la libertad condicional, sino la rehabilitación, la reeducación, tener unos programas de tratamiento individualizados, adaptados al interno, a su personalidad, a su historial delictivo. Se trata de fomentar en Instituciones Penitenciarias las dotaciones económicas dirigidas al tratamiento de los internos, a los programas de resocialización y reeducación, dirigidos por profesionales (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc.); y no enmarañar esta obligación con la participación de organizaciones externas (hoy indispensables), que por desgracia luego no tienen la oportunidad de influir en los informes emitidos por los técnicos de la prisión. Significa ampliar las plantillas de técnicos, profesionales, en cuantas facetas afectan a la personalidad, situación física, actividad delictiva, penitenciaria, familiar y social del interno, frente a las de funcionarios de seguridad. Esto no tiene por qué afectar a la seguridad y a la custodia de los internos. Seguro que en ello estamos, pero no enviemos noticias que nos desconciertan.

Luis Miguel Vernet Gómez. Zaragoza

El Ebro nos felicita las Pascuas

Hay cosas que no cambian: el Ebro, tan querido por todos, nos felicita la Pascua con una enorme riada. Por mi formación como ingeniero agrícola os daría una versión técnica de los hechos, pero como agricultor que también soy, nos estamos cansando de tanta versión sociopolítica que no nos conduce a solucionar este problema que tenemos en la ribera y que ha hecho que algo anormal se convierta en algo típico de estas fechas. El río siempre se ha manifestado a su manera: con riadas; pero la sociedad debe saber que, aguas arriba de la gran urbe (Zaragoza), sufrimos daños históricos, que seguro que serán menores a los que se sucedan en un futuro. Siempre tenemos que anteponer la seguridad de un casco urbano y de sus habitantes a los daños en la agricultura, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos habitantes vivimos del sector primario. Por un lado, los políticos siempre se hacen la foto en los pueblos de la ribera, pero en cuanto el río pasa Zaragoza y la ribera baja, se termina esta película y el dantesco escenario a reconstruir se queda para los agricultores y ganaderos de los pueblos. Por otro lado, la CHE, a pesar de sus líneas de actuación sobre el río, no termina de reflejar un buen plan de limpieza de cauce; y esto no es dragar el Ebro, pero sí estudiar dónde hay que acometer limpiezas exhaustivas y dónde no. Finalmente están los ecologistas; este grupo de personas que impiden tocar el Ebro pero que no sufren las consecuencias de estos daños y que dudo que sus casas carezcan de calefacción y otras comodidades, a pesar de que sean contaminantes. No es creíble por parte de nadie que no se pueda hacer una mesa de trabajo consensuada y representada por la Administración, la CHE, representantes de municipios y del sector agrícola para ponderar un plan de actuación sobre puntos críticos en el río. Mientras tanto, los agricultores de la ribera seguiremos sembrando los campos de falsas cosechas, en las que a pesar de tener seguro no cubrirá los gastos acometidos, arreglando nuestras infraestructuras por nuestra cuenta. Y conseguirán que con el tiempo todos nos vayamos a vivir a Zaragoza, abandonando los pueblos, y que se cumpla lo que tanto miedo tienen los políticos de la ‘España vaciada’. Esto no lo habrá provocado el Ebro, sino los políticos con su inacción. Termino recordando a los ecologistas que os esperamos en los pueblos de la ribera para que vengáis a ayudarnos de manera voluntaria a sacar de nuestros campos todas las restañadas y la suciedad que no dejáis sacar del río y que ahora están en nuestros campos. Os esperamos.

José Enrique Cuartero. Gallur (Zaragoza)

Nuestro belén

Conservo aquellas entrañables y toscas figuritas de barro cocido, en las que se adivina el alma del artesano que las modeló y los ilusionados ojos de los niños y mayores que las miraron con candor y las acariciaron con amor navideño. Desde siempre las he conocido, las he mimado, las he restaurado y, desde que pude hacerlo, las he ido colocado cuidadosamente en los belenes de cada año. Primero en el gran belén de la casa familiar del pueblecito donde nací hace ¡tantos años! Y después, hasta hoy, en mi residencia definitiva de la Inmortal Ciudad, donde en mi lejana juventud me trajo el éxodo rural. Las figuritas y también el portal, las casitas y el palacio de Herodes, el puente de corcho, el río de papel de plata y la gran estrella de los Reyes, sobre el fondo azul tachonado de estrellas, me traen recuerdos nostálgicos de los que se fueron: padres, hermanos, parientes, amigos, y gozosas vivencias cercanas de la numerosa familia que me rodea y, sobre todos ellos, la de mi mujer, centro, razón y base de mi vida, a la que llevo felizmente unido 55 años.

Juan José Osácar Flaquer. Zaragoza

Atrapado en el ascensor

Hoy me he levantado y había caído una nevada de 25 cm en Biescas, así que he pensado que lo primero que iba a hacer era poner la chimenea. He bajado al sótano para coger leña. Con los dos capazos llenos de troncos he cogido el ascensor y entre el sótano y el bajo va y se para. Llevaba el móvil y he llamado a mi mujer que ha llamado al 112. Yo he telefoneado a la empresa a la que pagamos un pastón y no me daban razón de cuándo vendrían. Después de varias llamadas me han pasado con un técnico, quien no me aseguraba venir, poniendo de excusa la nieve en Monrepós. Los que sí han llegado y me han rescatado han sido los Bomberos de Sabiñánigo, a los que estoy muy agradecido. También doy las gracias a la Guardia Civil, que ha llegado desde Sallent después de rescatar a unos automovilistas que se habían salido de la carretera; y a Chema, el arreglalotodo de Biescas, que también ha acudido, pese a que él mismo estaba atrapado en su furgoneta por la nieve. Muchas gracias a todos.

Venancio Carmelo Herranz Alfaro. Biescas (Huesca)

